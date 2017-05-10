Театр – лучшее, что могло случиться с ночным клубом

​Майя Акишева, журналист, специально для Vласти Фотографии Жанары Каримовой и со страницы клуба DaFreak во ВКонтакте Парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев находится как бы на перекрестке миров. Сверху спускаются студенты прилегающих универов, снизу набегает волна с Зеленого базара. По ночам в парке топчут свои муравьиные тропы тусовщики, разбредаются по барам. Их стерегут недремлющие патрули. Утром идут в Воскресенский собор прихожане. Ночью милостыню просят попрошайки с магнитолой и ухватками бандитов (не подашь, наслушаешься такого, что только алкоголь спасет от обморока), днем к сердцам прохожих взывают смиренные калеки у церковного придела. На выходных парк заполняется голубями, лошадками, поп-корном, пьянчугами, подставляющими лица солнцу, поминальными процессиями и бабушками, выведшими щекастых воспитанников на моцион. Место с историями. Именно так, во множественном числе.

Еще в Парке был клуб DaFreak. Если вам за 40, вы его, скорее всего, упустили. Если вам нет 30, вы его, наверное, не застали. Десятилетие славы DaFreak-а пришлось на 2004-2014, период, когда сформировавшие его аудиторию миллениалы пробовали то же, что пробует бессовестная и прекрасная молодежь по всему миру – тусовки, электронную музыку, быструю любовь, лигалайз. Da Freak продержался дольше, чем любой алматинский клубный проект, потому что был очень искренний и поймал тренд – за эти годы в Da Freak 120 раз привозили диджеев и брейк-бит музыкантов, которых слушали в мире вот прямо сейчас. Но потом естественным образом он угас. На его месте ненадолго вылезли заведения с названиями, вроде «Казакша дискотека», но они были мертворожденные. То ли их время прошло, то ли парк вытолкнул, не прижились.

И вот отличная новость: на месте легендарного DaFreak-а, который вмещал до 1000 человек, будет большая сцена легендарного «Артишока», театра, который сделал больше для подпитки алматинского духа, о котором говорят все приезжие, чем все Дни города вместе взятые. Данияр Сулейменов, директор компании, которой принадлежит помещение, некогда устроивший всю эту историю с DaFreak-ом и прилепившейся к нему «Чукоткой», говорит так: «У нас была возможность сдать помещение ночному клубу или театру. Ценник для ночного клуба был бы в четыре раза выше. Но не все ведь на деньгах строится? Я люблю этот город больше, чем какой-либо другой. Если у тебя есть возможность сделать так, чтобы он стал лучше, хоть минимальная, надо ей воспользоваться. «Артишок» – это наше сегодня. Ребята, которые театром занимаются, не просто на работу ходят. Они – банда, они этим живут и делают город лучше. Это круто».

Кстати, аудитория «Артишока» – это в том числе и те люди, которые когда-то ходили в DaFreak. Неуместно сравнивать ночной клуб и театр, но если существует гений места, то у этого помещения в Парке 28-ми панфиловцев он с очень ярким характером. Искренность и характер была у стайки молодых ребят, которые приходили слушать новую для города музыку, та же искренность – у зрителей «Артишока» , которые идут в театр учиться осознавать, смеяться сквозь слезы и задерживать дыхание от волнения. Читала интересное наблюдение американских исследователей. Посещение театра повысило уровень толерантности и способности к эмпатии у группы студентов по сравнению с контрольной группой, которая читала пьесы на бумаге или смотрела экранизации. В нас природой заложен механизм, который позволяет познавать мир (и себя) через истории, рассказанные живым человеком. Поэтому несмотря на то, что каждый теперь – цифровой гражданин, который спит и ест со смартфоном в руке – нам нельзя без аналогового общения с себе подобными и без эмоций, которые рождаются в результате такого общения. Театр учит нас лучше понимать других людей и сопереживать им. Кажется, это называется совесть. Кажется, сегодня это нам нужно не меньше, чем храм, музыка, голуби, вечный огонь.