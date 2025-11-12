Невежество как часть интерьера

Но Jerry’s сменил локацию и вместо него здесь открылась кофейня Q Coffee Shop. Ее владельцы решили опять скрыть работу художников-монументалистов с глаз и теперь вместо нее белая стена. Когда благодаря исследователю советского монументализма Дэнису Кину (вместо сотрудников акимата именно он создал настоящий реестр сохраненных и утерянных работ советского монументализма!) в соцсетях узнали о произошедшем, в Q Coffee Shop заявили, что белая стена — это часть его интерьера и сграффито ему не соответствовало:

«Мурал полностью сохранён, его аккуратно закрыли гипсовым слоем, чтобы защитить от повреждений во время ремонта. Он остаётся в целости и может быть восстановлен при необходимости. У нас огромное уважение к истории города и людям, которые её создают. Стена – часть нашего интерьера».

Дизайнер Q Coffee Shop отнесся к панно как к проблеме, которую нужно решить, а хозяева заведения просто не поняли, что попало им в руки и как с этим работать. Не понимает этого и владелец помещения, иначе бы он обсудил ситуацию с новыми арендодателями. В итоге кофейня переживает сейчас некоторые репутационные риски, но если посмотреть на успешность «Сыроварни», то они не очень сильные.

Все это приводит нас к главной системной проблеме: работы монументального искусства не имеют никакого охранного статуса. Или даже «узаконенного списка». Управление культуры Алматы просто не знает, что у него в городе есть потенциально культурного и ценного. Многие годы с каждой новой командой чиновников на эту тему разговаривают архитекторы, урбанисты и активисты. Все согласно кивают головами, но проблема не решается. Нет ни силы, ни воли. В Алматы здание, являющееся памятником, может годами разваливаться и тлеть (бывшая железнодорожная больница), что же тут говорить о монументальных работах.

В итоге их сохранность становится общим делом. Так есть несколько удачных примеров восстановления старых работ. Кроме того, мозаика сейчас становится популярна среди рестораторов - к примеру, Art Oskolok уже выполнил несколько панно для общепитов.

Помимо этого, каким-то странным образом есть некий ностальгический запрос: только в этом году в Алматы открылось несколько заведений, чей интерьер был сделан в переосмысленном советском стиле: это и «Акку», Alma, «Карлыгаш».

Говорит ли это нам о том, что «новодел под СССР», наше уже несколько отдаленное и прилизанное представление о нем, ценится сильнее, чем настоящая историческая работа?

Или случай с Q Coffee Shop — это тот самый человеческий фактор?