Что происходит с «Амираном»

Сколько у вас сейчас сотрудников в компании?

Порядка 250 человек.

У вас полностью свое поголовье скота? Вы не покупаете молоко у других поставщиков?

Мы не выкупаем молоко, у нас молочный бренд с полной вертикальной интеграцией, начиная от земель и собственных кормов, до полки в магазине. То есть у нас свои земли, у нас своя кормовая база, своё стадо, общее поголовье 1300 голов, у нас свой завод по по переработке молока, своя дистрибуция.

После того, как вы вышли с этой проблемой в социальные сети, была какая-то реакция, кроме того, что из управления сельского хозяйства Алматинской области вас попросили записать видео с благодарностью за господдержку?

Это, мягко говоря, такое очковтирательство, которого в наше время уже не должно быть. Я приняла это как оскорбление. Мы кричим о том, что у нас проблемы, что мы не получаем субсидии, что мы на стадии выживания, а нам звонят из акимата и говорят: запишите видеоролик с благодарностью государству за господдержку. Это просто ужасно.

Причем это заявление было сделано исполняющим обязанности начальника отдела животноводства управления сельского хозяйства Алматинской области Димашем Сыдыковым. Он за две недели до этого сам привозил депутатов к нам на ферму, где они ознакомились с нашей фермой, услышали нашу проблему о том, что не выплачиваются субсидии. Они были очень удивлены, им очень понравилось наше хозяйство, они говорят: ну как так, как такое хозяйство можно не поддерживать, чтобы кормить казахстанцев отечественными продуктами. Димаш сам их привез к нам для решения этой проблемы и тут же через две недели он звонит и говорит: сделайте видео, где вы благодарны государству за господдержку, это разве не издевательство?

Еще какой-то отклик был?

Да, сегодня (29 октября - прим. В) вызывали директора Агро в акимат Алматинской области, с замаакима области они обговорили эту проблему, замакима сказал, что составит письмо от имени акима области в правительство с тем, что такая проблема сложилась. Но насколько это будет действенно, я сказать не могу.

То есть, судя по тому, что они обращаются в Астану, они хотят на республиканский бюджет перевести эту задолженность?

Видимо, но я не знаю их кухню, мы же совсем со всех сторон слышим, что именно на поддержку аграрного сектора выделяются миллиарды тенге. Буквально две недели назад президент говорил о поддержке аграриев и создании программы льготного финансирования. А мы даже не можем получить то, что должны были получить в прошлом году и с начала текущего года.

Со стороны потребителей какая реакция сейчас? Я видела призывы покупать больше продукции, вы чувствуете, что происходит увеличение продаж?

Я хочу выразить огромную благодарность нашим потребителям за их отклик. На самом деле я не ожидала такого всплеска поддержки. Я очень благодарна нашему покупателю, но сейчас ещё и такой сезон, когда действительно повышается потребление молочной продукции.

Часто говорят, что у вас дорогая продукция.

Я не могу сказать, что у нас самая дорогая продукция. Что касается молока, мы стоим на уровне, да, я признаю, у нас дорогое сливочное масло, наравне с "Президентом". Мне не стыдно за нашу продукцию, потому что я знаю из какого сырья и каким образом она делается. Там действительно никаких добавок, стабилизаторов, усилителей вкуса, красителей.

Чего стоит один литр молока? Каким был наш путь? Мы восстанавливали земли, которые мы получили в аренду от государства на 49 лет. Это были заброшенные пастбищные земли, которые не использовались более 15 лет. Они были засолены, там были солончаки, мы восстановили эти земли, лечили их фосфогипсом, серой, на это у нас ушли сотни миллионов тенге. Просто на то, чтобы вылечить землю.

Потом её надо подготовить, засеять, для этого нужны семена, которые очень дорогостоящие. Нам нужны минеральные удобрения для того, чтобы у земли был плодородный ресурс. Для всего этого у нас применяется техника, потом этот урожай нужно вырастить, для этого мы используем воду. У нас нет арычного полива, у нас стоят пивоты, это фрегаты, поливальные машины, у нас дорогостоящее капельное оборудование, которое надо обслуживать, и мы используем колоссальное количество электроэнергии, а тарифы на нее растут в геометрической прогрессии.

Но при этом мы сохраняем водные ресурсы нашей страны, потому что вода не идёт просто в землю, у нас точечный полив ровно на 10 см, так как этого требует технология. Потом мы должны этот урожай собрать, для этого нам нужна спецтехника, ГСМ, масла, фильтры, запасные части, все это мы покупаем за доллары и евро.

Потом идёт уборка урожая, это всё складируется, для этого очень много спецтехники мы применяем, и потом только эти корма идут на кормовой стол к коровам. При этом коров надо поддерживать в здоровом состоянии, это постоянные ветеринарные процедуры. И потом мы получаем молоко высшего сорта.