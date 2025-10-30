Что происходит с «Амираном»

На днях казахстанская компания «Амиран», с 2010 года производящая натуральное молоко и детское молочное питание, вышла в социальные сети и рассказала о тяжелой ситуации: государство уже второй год не выплачивает субсидии и образовалась огромная задолженность.
Самое удивительное, что после этого чиновник акимата Алматинской области попросил компанию записать видео со словами благодарности государству за субсидии, которые так и не были выплачены.
Мы поговорили с директором ТОО «Завод Казахской академии питания «Амиран» Аллой Пак о ситуации, в которой сейчас находится компания.
С какого года Амиран получает субсидии?
Мы их получаем с самого первого года деятельности. До 2024 года они выплачивались из республиканского бюджета. Мы получали субсидии в полном объёме, иногда бывали задержки на 2-3 месяца, но потом всё восстанавливалось.
В 2024 году субсидии передали в местный бюджет, в акимат Алматинской области. С июня 2024 года их перестали выплачивать: с этого момента прекратились субсидии на молоко и на корма. В 2024 году местный акимат сказал, что не будет их больше выплачивать. Ни постановления правительства, ни какого-либо документа предъявлено не было, это нам просто озвучили. Если раньше ближе к осени открывался портал по подаче заявок на субсидии по удешевлению кормов, то последние два года он просто закрыт.
Мы недополучили субсидии за молоко за сентябрь и декабрь 2024 года и за весь 2025 год. Мы ни копейки субсидий не получили за семена, минудобрения, семя быка, инвестсубсидии. Также мы не получили субсидии за воду. Это то, что нам выплачивалось раньше постоянно из республиканского бюджета. У нас было очень много обращений и в областной акимат, и в министерство сельского хозяйства, и в офис премьер-министра. Последние два объясняли, что сейчас все бразды правления по этому вопросу переданы в местный бюджет, то есть акимат Алматинской области. А там нам говорят, что знают о задолженности и обещают ее выплатить, но этого не происходит.
Я точно не помню, в июле или в августе, к нам на завод приезжал аким области, я тогда озвучила эту проблему, он сказал: да, я знаю, я в курсе, мы вам выплатим. Я ему объясняю, вы понимаете, мы производственники, мы должны планировать свой бюджет. Мы не та организация, которая купила какой-то товар, маржу накрутила и перепродала, у нас производство ежедневное, поэтому мне нужно четкое понимание, сколько денежных средств у меня есть сегодня, сколько будет завтра, сколько через месяц. Но никакого ответа до сих пор нет.
Речь идет о 200 миллионах тенге?
Порядка 240 млн, это я не считаю субсидии на удешевление кормов, если их посчитать за 2024 и 2025 год, это ещё 200 млн. В общей сложности около 440 млн тенге.
Когда вы получаете субсидии, вы взамен государству обещаете сдерживать цены на продукцию. В связи с этими долгами, вы будете пересматривать цены?
Мы сдерживаем цены. Мы понимаем, что у нас есть свой потребитель и мы хотим быть доступными. Поэтому в связи с такой нелегкой экономической ситуацией в стране, мы конечно же, всеми силами пытаемся сдерживать цены за счёт своих собственных внутренних ресурсов. У нас есть подушка безопасности, которую я накапливала с 2015 года, я её копила для того, чтобы инвестировать в дальнейшее развитие нашего предприятия, но сейчас приходится пускать эти денежные средства на операционную деятельность.
На какой период вам ещё хватит этих средств, если будут продолжаться эти задержки?
Я не могу вам сказать, месяц-два это будет или полгода, мы сейчас наращиваем свою реализацию, увеличиваем товарооборот. Мы прибегаем к автоматизации для того, чтобы упростить некоторые процессы производства, но сколько это продлится, я сказать не могу.
Я так понимаю, такая ситуация не только у вас, но и у других производителей, вы пытались как-то объединиться?
Это касается именно сельхозпроизводителей Алматинской области, потому что когда в соцсетях первые сообщения о нашей проблеме вышли, мне стали звонить с северных регионов, и говорить, как так, как вы не получаете субсидии, мы получаем их в полном объёме. То есть это всё зависит от местного бюджета, от местных госорганов, не от республики. Получается, что в Северо-Казахстанской области местные бюджеты находят возможность выплачивать субсидии своим сельхозпроизводителям, а в Алматинской области - нет.
Вы не могли бы привести цифры об объемах производства? Например, сколько в сутки производится молока?
В сутки у нас перерабатывается от 15 до 16 тонн молока. Но мы обеспечиваем только город Алматы. У нас очень короткие сроки хранения, из-за них мы сразу упираемся в логистику. Допустим, у продукции творожной группы срок годности 72 часа. Довести ее из Алматы до Астаны - это, условно говоря, сутки, пока товар придет в магазин, там остаются сутки.
Вы не рассматриваете вероятность удешевления продукции путем изменения состава? Где-то порошок добавить и консерванты и тем самым увеличить срок годности?
Однозначно нет, потому что стратегия нашей компании — именно натуральный продукт из цельного натурального молока, невосстановленного, без добавления консервантов, стабилизаторов, сухого молока. К нам приходило очень много компаний с предложениями: давайте увеличим сроки хранения, у вас будет больше объем реализации. Нет, у нас есть своя стратегия, у нас есть своё видение — обеспечить жителей города Алматы именно натуральным молочным продуктом.
Сколько у вас сейчас сотрудников в компании?
Порядка 250 человек.
У вас полностью свое поголовье скота? Вы не покупаете молоко у других поставщиков?
Мы не выкупаем молоко, у нас молочный бренд с полной вертикальной интеграцией, начиная от земель и собственных кормов, до полки в магазине. То есть у нас свои земли, у нас своя кормовая база, своё стадо, общее поголовье 1300 голов, у нас свой завод по по переработке молока, своя дистрибуция.
После того, как вы вышли с этой проблемой в социальные сети, была какая-то реакция, кроме того, что из управления сельского хозяйства Алматинской области вас попросили записать видео с благодарностью за господдержку?
Это, мягко говоря, такое очковтирательство, которого в наше время уже не должно быть. Я приняла это как оскорбление. Мы кричим о том, что у нас проблемы, что мы не получаем субсидии, что мы на стадии выживания, а нам звонят из акимата и говорят: запишите видеоролик с благодарностью государству за господдержку. Это просто ужасно.
Причем это заявление было сделано исполняющим обязанности начальника отдела животноводства управления сельского хозяйства Алматинской области Димашем Сыдыковым. Он за две недели до этого сам привозил депутатов к нам на ферму, где они ознакомились с нашей фермой, услышали нашу проблему о том, что не выплачиваются субсидии. Они были очень удивлены, им очень понравилось наше хозяйство, они говорят: ну как так, как такое хозяйство можно не поддерживать, чтобы кормить казахстанцев отечественными продуктами. Димаш сам их привез к нам для решения этой проблемы и тут же через две недели он звонит и говорит: сделайте видео, где вы благодарны государству за господдержку, это разве не издевательство?
Еще какой-то отклик был?
Да, сегодня (29 октября - прим. В) вызывали директора Агро в акимат Алматинской области, с замаакима области они обговорили эту проблему, замакима сказал, что составит письмо от имени акима области в правительство с тем, что такая проблема сложилась. Но насколько это будет действенно, я сказать не могу.
То есть, судя по тому, что они обращаются в Астану, они хотят на республиканский бюджет перевести эту задолженность?
Видимо, но я не знаю их кухню, мы же совсем со всех сторон слышим, что именно на поддержку аграрного сектора выделяются миллиарды тенге. Буквально две недели назад президент говорил о поддержке аграриев и создании программы льготного финансирования. А мы даже не можем получить то, что должны были получить в прошлом году и с начала текущего года.
Со стороны потребителей какая реакция сейчас? Я видела призывы покупать больше продукции, вы чувствуете, что происходит увеличение продаж?
Я хочу выразить огромную благодарность нашим потребителям за их отклик. На самом деле я не ожидала такого всплеска поддержки. Я очень благодарна нашему покупателю, но сейчас ещё и такой сезон, когда действительно повышается потребление молочной продукции.
Часто говорят, что у вас дорогая продукция.
Я не могу сказать, что у нас самая дорогая продукция. Что касается молока, мы стоим на уровне, да, я признаю, у нас дорогое сливочное масло, наравне с "Президентом". Мне не стыдно за нашу продукцию, потому что я знаю из какого сырья и каким образом она делается. Там действительно никаких добавок, стабилизаторов, усилителей вкуса, красителей.
Чего стоит один литр молока? Каким был наш путь? Мы восстанавливали земли, которые мы получили в аренду от государства на 49 лет. Это были заброшенные пастбищные земли, которые не использовались более 15 лет. Они были засолены, там были солончаки, мы восстановили эти земли, лечили их фосфогипсом, серой, на это у нас ушли сотни миллионов тенге. Просто на то, чтобы вылечить землю.
Потом её надо подготовить, засеять, для этого нужны семена, которые очень дорогостоящие. Нам нужны минеральные удобрения для того, чтобы у земли был плодородный ресурс. Для всего этого у нас применяется техника, потом этот урожай нужно вырастить, для этого мы используем воду. У нас нет арычного полива, у нас стоят пивоты, это фрегаты, поливальные машины, у нас дорогостоящее капельное оборудование, которое надо обслуживать, и мы используем колоссальное количество электроэнергии, а тарифы на нее растут в геометрической прогрессии.
Но при этом мы сохраняем водные ресурсы нашей страны, потому что вода не идёт просто в землю, у нас точечный полив ровно на 10 см, так как этого требует технология. Потом мы должны этот урожай собрать, для этого нам нужна спецтехника, ГСМ, масла, фильтры, запасные части, все это мы покупаем за доллары и евро.
Потом идёт уборка урожая, это всё складируется, для этого очень много спецтехники мы применяем, и потом только эти корма идут на кормовой стол к коровам. При этом коров надо поддерживать в здоровом состоянии, это постоянные ветеринарные процедуры. И потом мы получаем молоко высшего сорта.
