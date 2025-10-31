«Государство не сделало постепенного перехода»

В конце сентября министерство национальной экономики вынесло для обсуждения обширный список видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, а также – разрешительный список видов деятельности для самозанятых. Документы сразу раскритиковало бизнес-сообщество, депутаты и налоговые консультанты.
За громким обсуждением в соцсетях последовало внезапное решение отказаться от запретительного списка и оставить в нем только 44 ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности). Эта мера, как и несколько других, была принята по поручению Токаева для «нивелирования негативных последствий экономических реформ».
Тем не менее с вступлением в силу нового Налогового кодекса ни бизнес, ни граждане уже не будут чувствовать себя как раньше.
Специальные налоговые режимы
Новый Налоговый кодекс, вступающий в силу с 1 января следующего года, сокращает количество специальных налоговых режимов (СНР), предусматривающих налоговые льготы и упрощенный порядок сдачи отчетности.
Те, кто применяет СНР, имеют упрощенную налоговую базу по сравнению с теми, кто работает на общеустановленном режиме: налог обычно исчисляется с дохода по фиксированной процентной ставке (в разных случаях от 1% до 4%), и периодичность сдачи отчетов реже. Кроме того, они сдают меньше отчетов, тогда как бизнесу на общеустановленном режиме требуется полноценный бухгалтерский учет.
По действующему кодексу специальных налоговых режимов семь: патент, мобильное приложение, упрощенная декларация, розничный налог, фиксированный вычет, специальный налоговый режим для крестьянских и фермерских хозяйств и специальный налоговый режим для сельхозпроизводителей. У каждого из них свои налоговые льготы, а для некоторых есть ограниченный список видов деятельности, которые вправе их применять.
В новом Налоговом кодексе остается три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной налоговой декларации, и для крестьянских или фермерских хозяйств. Хозяйства будут платить только индивидуальный подоходный налог со ставкой 0,5 процента.
Самозанятые
Самозанятые будут оплачивать только социальные платежи в размере 4% от дохода, при этом они не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, не используют труд работников, а их доход не должен превышать 300 МРП в месяц (1,2 млн тенге в 2026 году.) Кроме того, предполагается, что вид деятельности самозанятого должен входить в разрешительный список по ОКЭД, который также будет утверждаться постановлением правительства. В НПП «Атамекен» «Власти» также пояснили, что расходы по сделкам с самозанятыми лицами можно относить на вычеты при определении налогооблагаемого дохода по корпоративному или индивидуальному подоходному налогу.
В вынесенном для обсуждения перечне видов деятельности, по которым разрешено применять специальный налоговый режим для самозанятых, было включено 46 ОКЭД. Эксперты и экономисты отмечали в комментариях на портале Открытых НПА, что этот список слишком короткий.
«В основном это виды деятельности, которые могут производиться единолично физическими лицом, к примеру, предоставление услуг по переезду, курьеры, дневной уход за детьми, производство хлебобулочных изделий недлительного хранения, сбор неопасных отходов, строительно-монтажные работы и так далее», – сообщили в палате предпринимателей.
В палате отметили, что для самозанятых остается в силе разрешительный список, но насколько он изменится, пока неизвестно.
«НПП просила расширить этот список. Министерство национальной экономики еще дорабатывает проект постановления после получения откликов на портале Открытых НПА», – сообщили в нацпалате предпринимателей.
Потенциальные риски при принятии разрешительного списка для самозанятых в первоначальном виде отметили и эксперты, проводившие антикоррупционную экспертизу проекта постановления.
«Включение одних видов деятельности при одновременном отсутствии других, сопоставимых по характеру и масштабу, указывает на формальный подход к разработке перечня, – отметила в своем заключении на портале Открытых НПА эксперт Рамина Какенова. – В случае утверждения перечня только в предлагаемой редакции возможны ситуации, при которых граждане, фактически ведущие аналогичную деятельность, не смогут применять специальный налоговый режим и будут вынуждены уходить в “тень”».
Упрощенная декларация
Другой специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации смогут применять те предприниматели, чей годовой доход не больше 600 тыс МРП (2,5 млрд тенге в 2026 году). При применении этого режима нет ограничения по численности работников. Здесь предприниматели также будут оплачивать индивидуальный или корпоративный подоходный налог, его ставка – 4 процента, при этом маслихаты имеют право повысить или понизить ее наполовину.
В сентябре Миннацэкономики вынесло на обсуждение список видов деятельности, по которым будет запрещено применение этого специального налогового режима. В первоначальном списке было 795 ОКЭД из существующих 1 111, однако после того, как список вызвал негодование в социальных сетях, было решено оставить в нем только 44 вида деятельности по аналогии с уже действующим законодательством – эти запреты без конкретных ОКЭД прописаны в Налоговом и Предпринимательском кодексах. Новый перечень также будет утвержден постановлением правительства.
«На сегодня данный документ подготовлен, проходит стадии согласования и в ближайшее время будет опубликован», – сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Под специальный налоговый режим, по его словам, не будут попадать такие виды деятельности, как недропользование, банковская деятельность, производство алкогольной продукции, взрывчатых веществ.
«Это как в той поговорке, “если хочешь сделать человека счастливым, сначала что-то отбери у него, а потом обратно дай ему то же самое”. Сначала он будет несчастный, а потом станет счастливым», – комментирует ситуацию налоговый консультант Наталья Янцен.
Эксперт поясняет, что это решение хорошо для бизнеса, который работает только с физическими лицами.
«Сюда много кто подойдёт, это и мелкая торговля, магазинчики, это очень широкий спектр услуг, обучение, спортивные секции, мелкое производство», – говорит она.
«Они просто не смогут работать на упрощёнке по той причине, что их заказчики будут требовать, чтобы они работали на общеустановленном режиме, иначе они не будут с ним заключать договора. И это уже практика, уже огромное количество компаний разослали такие письма своим поставщикам», – говорит Янцен. При этом многие требуют, чтобы переход на общеустановленный режим случился уже в этом году, чтобы они были уверены, что с 1 января точно эти контрагенты будут на общеустановленном режиме, говорит эксперт.
Запрет на вычеты по сделкам B2B для режима на упрощенной декларации
Один из алматинских производителей, занимающихся переработкой молока, рассказал «Власти» на условиях анонимности, что его бизнес уже оказался в такой ситуации и потерял крупного клиента, у которого три больших магазина в трех торговых центрах в Алматы.
В письме, которое получил от клиента предприниматель, указывается, что после введения НДС на товары, приобретенные у поставщиков, применяющих упрощенный налоговый режим, наблюдается значительное увеличение наценки на продукцию. Это влияет на себестоимость и делает дальнейшее сотрудничество с такими поставщиками экономически нецелесообразным. Уже с 1 ноября этого года компания будет рассматривать только предложения от компаний, работающих с НДС.
«Потеря такого крупного клиента для меня очень критична. И что самое страшное, это пока 2026-й ещё не начался. Если остальные клиенты НДС-ники так же откажутся, то мне придется закрыться», – рассказал предприниматель.
Янцен поясняет, что причины, по которым заказчики отказываются работать с поставщиками на СНР, две: «Они не возьмут эти расходы на вычеты, значит они заплатят при заполнении годового 20% КПН с этой суммы. Плюс, поскольку упрощенка – не плательщики НДС, они еще со своего НДС не отнимут ничего с этих товаров и услуг, которые они купили без НДС по упрощёнке, и заплатят еще 16% НДС».
Общая налоговая нагрузка, которую они будут вынуждены нести по тем товарам, работам и услугам от поставщиков на упрощенке, составит 36%.
«Это даже может быть не маржинальность бизнеса, это огромные расходы», – говорит консультант.
Запрет на вычеты по сделкам с поставщиками, работающими на специальном налоговом режиме, прописан в статье 286 нового Налогового кодекса. Против ее введения уже выступили налоговые консультанты и предприниматели.
Налоговый консультант Екатерина Ким запустила на госплатформе петицию о пересмотре этой нормы, она набрала 50 предварительных голосов и сейчас находится на модерации. Автор петиции просит организовать широкое обсуждение положения с участием бизнеса, госорганов и экспертов. Со своей стороны Ким предлагает сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами.
Еще одно обращение с просьбой пересмотреть эту норму инициировало рекламное, креативное и медиасообщество страны, письмо подписало более 130 компаний.
Инициаторы считают, что полгода, прошедшие с момента подписания нового Налогового кодекса, недостаточно для того, чтобы малый и средний бизнес, работающий B2B (business-to-business – В.), смог адаптироваться к изменениям.
В качестве компенсации они предлагают рассмотреть отдельную повышенную ставку в 6–8% для ИП, работающих в B2B-сегменте при сохранении упрощенного режима и права на вычеты. В обращении также предлагается поэтапно снижать порог по НДС, так как бизнесу нужна отсрочка, достаточная для наращивания кадрового ресурса и финансовой подушки безопасности. Инициаторы отмечают, что при сохранении запрета на вычет стоимость рекламных и медийных услуг вырастет на 20-30%, при этом малые агентства и студии начнут закрываться, не выдерживая финансовой нагрузки, а множество специалистов может потерять работу.
Наталья Янцен отмечает, что если у бизнеса среди покупателей и физические, и юридические лица, то придется либо лишаться каких-то заказчиков, но оставаться на упрощенке, либо переходить на общеустановленный режим, и тогда налоговая ставка повысится.
«Если речь мы ведём про ИП, то у ИП не так сильно увеличивается нагрузка, допустим, было 3% по упрощёнке, станет 10%, но как разница между доходами и расходами. И, возможно, [у предпринимателя] есть официальные расходы, тогда у некоторых нагрузка увеличится практически немного», – говорит налоговый консультант.
Но при этом в какой-то момент предприниматель достигнет порога оборота по НДС, который теперь будет составлять 40 млн тенге (вместо действующих на 2025 год 20 000 МРП – 78,6 млн тенге).
«40 млн – это маленький порог, но если предприниматель поступит правильно и разумно, и увеличит стоимость товара на 16%, то для него налог этот, НДС, не будет критичен, даже если у него нечего взять в зачет, но он цену увеличит на 16% и ничего не потеряет», – говорит Янцен. А его покупатели, если они плательщики НДС, в свою очередь возьмут этот НДС себе в зачет.
«Поэтому у ИП будет всё нормально, налоговая нагрузка не сильно увеличится. А вот ТОО, которое было на упрощенке и будет вынуждено перейти на общеустановленный режиме – у него налоговая нагрузка очень сильно увеличится, потому что там корпоративный подоходный налог 20%. Представьте: был 3%, а стал 20%», – также поясняет Янцен, добавляя, что к этому налогу из-за низкого порога также, скорее всего, прибавится и НДС.
Янцен также отмечает, что у ТОО появится еще одно новое обязательство: в 2025 году была льгота по дивидендам размером до 30 тысяч МРП (117,9 млн тенге).
«С таких дивидендов не оплачивался индивидуальный подоходный налог. Теперь индивидуальный подоходный налог будет с любых размеров дивидендов – 5%», – добавляет эксперт.
Янцен прогнозирует, что налоговая нагрузка значительно увеличится у тех ТОО, которые занимаются услугами, так как из расходов у них в основном – заработная плата, и практически нет зачета НДС.
Налоговая реформа, по ее мнению, приведет к тому, что налоговая нагрузка между малым бизнесом на упрощенке и бизнесом на общеустановленном режиме станет несопоставима.
«К сожалению, государство не сделало вот этот постепенный переход, чтобы был стимул [расти]. Например, ты был малым бизнесом и хочешь работать с юридическими лицами, и надо постепенно идти к этому – плавного перехода нет, он слишком резкий, это, я считаю, один из недостатков кодекса».
Неизбежные последствия налоговой реформы
Министр национальной экономики Серик Жумангарин отмечал, что запрет на вычеты при работе с поставщиками на СНР будет «стимулировать работать в светлую на общеустановленном режиме, предотвратит ненужное дробление бизнеса и равномерно распределит налоговую нагрузку между субъектами бизнеса».
Наталья Янцен согласна, что некоторые ИП, которые могли использоваться для дробления бизнеса, чтобы он не попадал под НДС, действительно закроются. Вместе с тем она предполагает, что закроются ИП, которые и раньше работали только с физлицами, потому что в них будет необходимости. Кроме того, часть ТОО, возможно, станут ИП для того, чтобы хоть как-то снизить налоговую нагрузку.
Эксперт также предполагает, что бизнес разделится на работающих только с физлицами и только с юрлицами, что имеет свои минусы.
Те, у кого значительную часть клиентов составляют юрлица, не захотят терять этот сегмент, и это подтолкнет МСБ к вынужденному дроблению. Так, бизнес будет вынужден делиться на две компании: одна будет работать с юридическими лицами на общеустановленном режиме, другая будет работать с физическими лицами на упрощенном режиме, предполагает Янцен.
«И это тоже своего рода опасность, потому что если налоговики потом захотят бороться с дроблением, то весь Казахстан попадет – кто так начнет работать. А так начнут работать неизбежно, потому что нас поставили в такие условия. Это неизбежное следствие вот этой налоговой реформы», – говорит эксперт.
Она также прогнозирует сильное повышение цен, если бизнес, работающий на общеустановленном режиме, правильно выстроит ценовую политику, и отмечает, что не все смогут адаптироваться к новым условиям.
«Поэтому банкротство и закрытие неизбежно будут. Кто-то просто не выдержит, что придется повышать цены, и где-то он будет неконкурентоспособен», – считает Янцен.
«Уйти в тень будет сложно»
По словам Янцен, теперь бизнесу будет сложно работать в тени, оплачивая услуги наличными деньгами. Юридические лица будут работать только с теми, кто применяет общеустановленный налоговый режим и требовать соответствующие документы. Если контрагент предлагает расчет наличными без документов, покупателю нужны наличные средства, а их необоснованно из ТОО достать не получится, потому что существуют лимиты на снятие, банки требуют документы и подтверждение назначения платежа, а при сомнениях могут заблокировать операцию и счет.
«Государство сейчас такие условия поставило, что невозможно будет работать в черную. То есть те, кто начнёт работать в чёрную, он просто поймет, что они платят ещё больше налогов в итоге», – считает она.
Работать в тени смогут только те, кто рассчитывается с физическими лицами, но по мнению Янцен, им смысла нет так работать, потому что у них действует упрощенная декларация – 4% и оборот до 2 млрд тенге.
Труженик станет беднее
Повышение цен после налоговой реформы в итоге больше всего скажется на работающих казахстанцах, отмечают эксперты.
«То, что цены увеличатся, не означает, что увеличится прибыль, потому что все это уйдет на налоги в бюджет. Бизнес зарабатывать больше не будет, будет зарабатывать больше государство. Поэтому цены увеличатся, а уровень жизни станет хуже, к сожалению», – прогнозирует Янцен.
Андрей Пригорь, председатель объединения профсоюзов «Аманат», также считает, что больше всего в этой ситуации пострадают рабочие.
«Цены повысятся даже не на 16 процентов НДС и не на 4 процента с 12 до 16, а побольше, потому что предприниматель подстрахуется и заложит заранее в свою цену еще какие-нибудь издержки, – полагает он. – Другое дело, что будет с покупательской способностью? Потому что зарплаты никто не собирается повышать. Поэтому рабочий, тот же самый труженик, станет беднее».
Наталья Янцен также ожидает сокращений рабочих мест:
«Бизнес вынужден будет оптимизировать свои затраты. Сокращения явно будут, мы это видим уже сейчас. Я нахожусь в командировке в Атырау, и здесь даже крупные недропользователи уже сокращают штат. Это неизбежно будет в разных бизнесах, и люди, которые недостаточно эффективно работали, скорее всего рискуют остаться без работы».
