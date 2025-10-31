«Государство не сделало постепенного перехода»

Наталья Янцен отмечает, что если у бизнеса среди покупателей и физические, и юридические лица, то придется либо лишаться каких-то заказчиков, но оставаться на упрощенке, либо переходить на общеустановленный режим, и тогда налоговая ставка повысится.

«Если речь мы ведём про ИП, то у ИП не так сильно увеличивается нагрузка, допустим, было 3% по упрощёнке, станет 10%, но как разница между доходами и расходами. И, возможно, [у предпринимателя] есть официальные расходы, тогда у некоторых нагрузка увеличится практически немного», – говорит налоговый консультант.

Но при этом в какой-то момент предприниматель достигнет порога оборота по НДС, который теперь будет составлять 40 млн тенге (вместо действующих на 2025 год 20 000 МРП – 78,6 млн тенге).

«40 млн – это маленький порог, но если предприниматель поступит правильно и разумно, и увеличит стоимость товара на 16%, то для него налог этот, НДС, не будет критичен, даже если у него нечего взять в зачет, но он цену увеличит на 16% и ничего не потеряет», – говорит Янцен. А его покупатели, если они плательщики НДС, в свою очередь возьмут этот НДС себе в зачет.

«Поэтому у ИП будет всё нормально, налоговая нагрузка не сильно увеличится. А вот ТОО, которое было на упрощенке и будет вынуждено перейти на общеустановленный режиме – у него налоговая нагрузка очень сильно увеличится, потому что там корпоративный подоходный налог 20%. Представьте: был 3%, а стал 20%», – также поясняет Янцен, добавляя, что к этому налогу из-за низкого порога также, скорее всего, прибавится и НДС.

Янцен также отмечает, что у ТОО появится еще одно новое обязательство: в 2025 году была льгота по дивидендам размером до 30 тысяч МРП (117,9 млн тенге).

«С таких дивидендов не оплачивался индивидуальный подоходный налог. Теперь индивидуальный подоходный налог будет с любых размеров дивидендов – 5%», – добавляет эксперт.

Янцен прогнозирует, что налоговая нагрузка значительно увеличится у тех ТОО, которые занимаются услугами, так как из расходов у них в основном – заработная плата, и практически нет зачета НДС.

Налоговая реформа, по ее мнению, приведет к тому, что налоговая нагрузка между малым бизнесом на упрощенке и бизнесом на общеустановленном режиме станет несопоставима.

«К сожалению, государство не сделало вот этот постепенный переход, чтобы был стимул [расти]. Например, ты был малым бизнесом и хочешь работать с юридическими лицами, и надо постепенно идти к этому – плавного перехода нет, он слишком резкий, это, я считаю, один из недостатков кодекса».