Почему налоговая реформа может убить креативные индустрии?

Айнура Аханова, главная редакторка '98mag, специально для «Власти»

Я — главная редакторка независимого журнала о культуре '98mag. В феврале нашему проекту исполнится три года. Все эти три года мы жили по довольно прозрачной и понятной модели: бренды и агентства размещают у нас рекламу, а мы этими деньгами оплачиваем работу авторов, редакторов, дизайнеров, операторов, фотографов, программистов и других фрилансеров.

И сейчас мы становимся все ближе к тому, что эта модель может перестать существовать. Но не потому, что у нас плохой продукт. А потому, что мы выбрали официальный налоговый режим, который государство делает проблемным для всех, кто работает в сегменте B2B.

Как устроена работа '98mag и как её изменит налоговая реформа?

'98mag — это маленькая команда и большой периметр людей вокруг. В штате около десятка человек, но под каждый проект мы собираем отдельную команду: дизайнеров и веб-студии под спецпроекты, продакшн-команды под съёмки, фотографов и стилистов под фотосессии. Мы — ТОО на специальном налоговом режиме на основе упрощённой декларации. Большинство наших подрядчиков — ИП на упрощёнке. Это нормальная, законная экосистема малого бизнеса: один небольшой игрок притягивает к себе десяток таких же небольших.

С 2026 года эта экосистема будет выведена из игры. Согласно пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса, компании на общеустановленном режиме не смогут относить на вычет расходы по операциям с налогоплательщиками на упрощённом режиме.

Если перевести с налогового на человеческий: крупным брендам и агентствам будет невыгодно работать с нами, потому что они не смогут учитывать наши услуги в расходах. А если мы перейдём на общеустановленный режим, нам будет невыгодно работать с нашими же фрилансерами на упрощёнке.

Нововведение бьёт и по тем, кто «наверху цепочки», и по тем, кто «внизу». Государство называет это борьбой со схемами «дробления бизнеса». На практике получается борьба с теми, кто честно работал по тем правилам, которые государство же и предложило.

Министерство национальной экономики в ответ на наше обращение и обращения коллег отвечает, что норма направлена на «справедливое распределение налоговой нагрузки». Что она касается только тех, кто работает на основе упрощённой декларации. И что по статистике «лишь около 20%» упрощёнщиков работают с компаниями на общем режиме, в основном в секторах оптовой торговли, строительства и B2B-услугах. А малый бизнес может «спокойно перейти на общий режим», и ему не придётся платить НДС, если его оборот составляет меньше 43 млн тенге в год.