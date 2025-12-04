Почему фудмоллам так сложно выжить в Алматы?

В 2015 году в Москве на обновленном Даниловском рынке открылся фудмаркет: около половины его площади заняли фермеры, другую часть — различные корнеры. После этого похожие форматы стали развиваться — появились «Гастроферма», «Зарядье», «Депо» и т.д. С тех пор эта идея постоянно витала и среди алматинских рестораторов. Прямо перед пандемией в ТРЦ Forum открылся Restopark, в MEGA Park — FERMA, а в 2023 году центре города — самый амбициозный проект PlatformA, расположившийся на 3500 кв. метрах с 26 корнерами.
Однако Restopark закрылся, FERMA уходит из MEGA Park в следующем году, не лучшие времена переживает и PlatformA.
«Власть» поговорила с рестораторами о том, почему формат фудмоллов испытывает трудности.
Проблема№1: Высокая аренда
Этот формат называют по-разному: фудмолл, фудмаркет или фудхолл (поэтому в этом тексте будут звучать разные варианты), но смысл един: это пространство, где под одной крышей собрано множество различных заведений с едой и напитками, продуктами питания и другими товарами.
Ресторатор Газиз Исмухаметов вспоминает как открывал Restopark в конце 2019 года. Помещение было рассчитано на 13 арендаторов, но запустилось не в полную силу — с 9 корнерами. Проработали три месяца и начался локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции. В конце мая 2020 года вернулись к работе уже с семью заведениями — ковидные ограничения выдержали не все. Restopark пришлось вскоре закрыть. В итоге помещение поделили и скоро там откроются три разных двухэтажных ресторана Новикова и Братьев Васильчуковых.
Исмухаметов обращает внимание на то, что ресторанам сложно потянуть арендные ставки:
«Говорят, что корнер можно недорого запустить — в среднем это 20-30 миллионов тенге, но мало кто учитывает большие операционные затраты — речь в основном про арендную плату. В Европе, в России эти рынки открывались на территории бывших заводов, которые уже не функционировали или же город выделял огромное нерентабельное помещение и аренда была ниже».
Среди торговых центров стандартные арендные ставки и скидки для начинающих рестораторов никто не делает, тогда как в такие форматы приходят в основном стартапы или гастроэнтузиасты, и для них сложно сразу платить высокую аренду. Исмухаметов считает, что для таких форматов должны быть более гибкие условия.
Из-за повышения аренды закрывается и FERMA в MEGA Park, проработавшая семь лет. При этом ее сложно назвать фудмоллом в прямом понимании этого формата - там было пять заведений, но все они принадлежали одному ресторатору - Юрию Негодюку. Он изначально не собирался заводить туда других корнеров, а создавал концепции сам.
«Легче управлять одному, потому что в этом случае коллектив у тебя взаимозаменяемый: например, повар корнера не вышел на работу и вся точка стоит, как это не раз происходило в PlatformA. А когда у тебя свои корнеры, ты можешь перекинуть повара, легче оперировать процессом, чем когда у тебя 20 точек и у каждой свой арендатор, свой повар», - объясняет Негодюк.
Но по его мнению, отечественные ТРЦ пока не готовы к формату фудхоллов, потому что пока им достаточно стандартного фудкорта.
«Это говорит о том, что спрос на их торговые площади пока слишком высокий и они не продают их. А когда они начнут продавать, потому что будет конкуренция среди ТРЦ, вот тогда они задумаются о том, что нужно еще какой-то формат вводить. Сейчас те арендные ставки, которые есть на рынке, не дают возможности выживать этим фудмоллам».
Проблема №2 Мало потребителей
Теоретически Негодюк думал о формате фудмолла, но пока не видит ни подходящего места, ни что самое главное — готовности рынка к этому. По его мнению, для того, чтобы такой формат был успешен, необходимо, чтобы сошлись некоторые факторы.
Первый: аудитория. Негодюк не видит, чтобы у нас была критическая масса любителей гастрономии. Второе: должны быть хорошие локации: «В мире есть два формата фудмоллов: на улице (street) и в торговом центре. На street как правило работают в очень туристических местах, либо в каких-то супер больших бизнес-кластерах. Например, Time Out Market Dubai, там безумный трафик. Или возьмем “Депо” в Москве. Рядом находятся примерно 40 тысяч клерков. Это сплошные бизнес-центры. У нас такое даже представить невозможно».
Пока же сама культура питания сводится к тому, что коммерчески устойчивые заведения — это демократичные форматы, массовые, «все плюс минус одинаковые, типа Navat или CoffeeBoom, там не гастрономия, там очень понятная еда ближе к хорошей столовой, просто подано в хороших тарелках и с сервисом. А фудмоллы — это в первую очередь гастрономия. Это повара-гастроэнтузиасты, а для этого нужна целая культура. Фудмолл — это фудкорт, только с гастрономией. И для него должен быть другой потребитель, который хочет эту гастрономию, а у нас хочет Navat или CoffeeBoom».
Наталья Тян, запускавшая два года назад PlatformA (нынешний менеджмент не ответил на запрос об интервью), говорит, что форматы фудхоллов сильно развиты в мегаполисах, в которых многомиллионное население: «Требуется, чтобы была достаточно большая прослойка людей, имеющих запрос на гастрономию. Это, мне кажется, самая большая проблема. Поэтому это не приживается, всё-таки у нас рынок пока что привык либо к фудкортам, где ты за 2500 тенге купил в KFC что-то стандартизированно хорошее в плане фастфуда, либо к ресторанам».
По ее мнению, в городе должно быть хотя бы 100 тысяч человек, которые готовы ходить в фудхолл, причём только в один.
Причина №3 Нехватка гастроэнтузиастов
Негодюк считает, что рынок рестораторов в Казахстане «немного сыроват». Профессионалов, которым можно сдать место в аренду на той же FERMA и понимать, что человек имеет опыт, свою базу клиентов и будет хорошо работать, очень мало.
С этой же проблемой столкнулись и при создании PlatformA. Наталья Тян вспоминает, что какие-то из концепций приходилось «продюсировать»:
«Арендатор фудхолла - специфический. Как правило, он еще не открыл большой ресторан, но при этом в нем должно быть достаточно гастрономического вайба. И с поисками таких рестораторов есть большие проблемы. Найти качественных, чтобы была идея, мысль, очень сложно, У нас таких примеров буквально несколько: например, это кафе “Сё-Сё” (себя они называют дешевой азиатской забегаловкой - прим. редакции), который может жить где-то на заправке. Таких концептов у нас всего несколько, потому что массового запроса на них просто нет».
Причина 4: Другие ориентиры аудитории
Газиз Исмухаметов говорит о плюсе фудмоллов: если вы приходите большой компанией или семьей, в которой у всех разные вкусы и предпочтения, вы можете выбрать еду у разных корнеров, а затем собраться за одним столом.
Но по мнению Натальи Тян, люди оказались не готовы к самому формату фудхолла: к еде ресторанного уровня, где все завязано на самообслуживании. Ты платишь за еду как в ресторане, но при этом сам ходишь и выбираешь ее - это не очень понятный казахстанцам концепт.
Кроме того, родителям с маленькими детьми приходится подходить к нескольким корнерам, чтобы заказать еду, а затем возвращаться, чтобы ее забрать. Это куда хлопотнее, чем обслуживание в ресторане, которое в Алматы лучше, чем во многих европейских странах.
«В Алматы одни и те же люди ходят по ресторанам, они приходят первыми, когда что-то новое открылось, и они перестают ходить, если что-то не так, соответственно уровень сервиса в Алматы один из самых высоких. Это большая редкость для туристических городов», - объясняет Тян.
При этом она отмечает, что в Казахстане рестораны — это 60% про атмосферу и потом только про еду. По ее мнению, ресторанный рынок все больше уходит в комфорт, успешные рестораны сейчас — это места, где можно посидеть, сделать красивые фото, а вот питаться люди предпочитают в заведениях уровня столовых или немного выше, где дёшево и вкусно.
«В больших городах ресторан играет одну важную функцию — поесть, но в нашем случае в Алматы главная функция — тои. У нас в городе очень мало каких-то public places, и поэтому рестораны в жизни Алматы играют глобальную роль — это места, где мы знакомимся, женимся, хороним, где мы социализируемся. Поэтому мы ценим атмосферу намного больше, чем всё остальное».
У фудхолла с этим есть проблемы. Хотя Тян считает, что атмосферу можно создать, если это правильная локация, если есть достаточно денег для того, чтобы вкладываться бесконечно в проект, и хотя бы год-два его раскачивать. «То есть ты должен сделать так, чтобы к тебе шли на фудхолл опять-таки не из-за еды, а из-за какой-то определённой сумасшедшей атмосферы, которую ты там создаешь. А эта задача уже сильно сложнее, потому что надо смотреть не мешает ли entertainment корнерам. Например, громкая музыка может создавать неудобства при заказах и т.д»
Тян указывает еще на одну проблему, с которой столкнулись при запуске фудмолла: слияние бренда с арендаторами: «Когда ты приходишь на фудкорт в ТРЦ, и заказываешь что-то в условном KFC, то если что-то не вкусно или что-то не так, то это проблема KFC. Ни один гость не подумает, что это проблема Dostyk Plaza, что она что-то не то делает. А фудхолл, это формат, который сливает арендатора с ним самим. Твой бренд — это бренд фудхолла. И когда у тебя, например, начинают совершать ошибки арендаторы, это тоже большая проблема. Потому что не все арендаторы могут вывозить определенный уровень качества, стабильности. Его проще держать, когда у тебя есть стабильный поток, когда у тебя хотя бы есть деньги решать свои операционные проблемы, но когда у тебя изначально поток не сильно высокий, это ещё сложнее».
Если Негодюк и Тян настроены пессимистично насчет будущего фудхоллов, то Исмухаметов считает, что если появится интересная площадка «на очень удобных условиях, чтобы бизнес-модель была не заработать деньги, а хотя бы как бы в ноль выходить, это дало бы импульс именно для развития гастрономии в плане разнообразия». По его мнению, в этом случае в такой проект влились бы шеф-повара, домашние повара, просто гастроэнтузиасты, фудблогеры: «Рынки же про разнообразие, про качественные продукты, которые быстро делаются из-под ножа, ресторанные блюда, но они должны стоить как блюдо фастфуда. А у нас выходит, что цены высокие, а атмосфера как на фудкорте».
