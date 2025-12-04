Почему фудмоллам так сложно выжить в Алматы?

При этом она отмечает, что в Казахстане рестораны — это 60% про атмосферу и потом только про еду. По ее мнению, ресторанный рынок все больше уходит в комфорт, успешные рестораны сейчас — это места, где можно посидеть, сделать красивые фото, а вот питаться люди предпочитают в заведениях уровня столовых или немного выше, где дёшево и вкусно.

«В больших городах ресторан играет одну важную функцию — поесть, но в нашем случае в Алматы главная функция — тои. У нас в городе очень мало каких-то public places, и поэтому рестораны в жизни Алматы играют глобальную роль — это места, где мы знакомимся, женимся, хороним, где мы социализируемся. Поэтому мы ценим атмосферу намного больше, чем всё остальное».

У фудхолла с этим есть проблемы. Хотя Тян считает, что атмосферу можно создать, если это правильная локация, если есть достаточно денег для того, чтобы вкладываться бесконечно в проект, и хотя бы год-два его раскачивать. «То есть ты должен сделать так, чтобы к тебе шли на фудхолл опять-таки не из-за еды, а из-за какой-то определённой сумасшедшей атмосферы, которую ты там создаешь. А эта задача уже сильно сложнее, потому что надо смотреть не мешает ли entertainment корнерам. Например, громкая музыка может создавать неудобства при заказах и т.д»

Тян указывает еще на одну проблему, с которой столкнулись при запуске фудмолла: слияние бренда с арендаторами: «Когда ты приходишь на фудкорт в ТРЦ, и заказываешь что-то в условном KFC, то если что-то не вкусно или что-то не так, то это проблема KFC. Ни один гость не подумает, что это проблема Dostyk Plaza, что она что-то не то делает. А фудхолл, это формат, который сливает арендатора с ним самим. Твой бренд — это бренд фудхолла. И когда у тебя, например, начинают совершать ошибки арендаторы, это тоже большая проблема. Потому что не все арендаторы могут вывозить определенный уровень качества, стабильности. Его проще держать, когда у тебя есть стабильный поток, когда у тебя хотя бы есть деньги решать свои операционные проблемы, но когда у тебя изначально поток не сильно высокий, это ещё сложнее».

Если Негодюк и Тян настроены пессимистично насчет будущего фудхоллов, то Исмухаметов считает, что если появится интересная площадка «на очень удобных условиях, чтобы бизнес-модель была не заработать деньги, а хотя бы как бы в ноль выходить, это дало бы импульс именно для развития гастрономии в плане разнообразия». По его мнению, в этом случае в такой проект влились бы шеф-повара, домашние повара, просто гастроэнтузиасты, фудблогеры: «Рынки же про разнообразие, про качественные продукты, которые быстро делаются из-под ножа, ресторанные блюда, но они должны стоить как блюдо фастфуда. А у нас выходит, что цены высокие, а атмосфера как на фудкорте».