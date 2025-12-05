Директоров британской Jusan Technologies Ltd обвиняют в получении $1 млн в коррупционной сделке, касающейся продажи активов в Казахстане

Лорда Эванса из Уотфорда, одного из директоров компании Jusan Technologies Ltd, ранее владевшей Jusan Bank, и члена палаты лордов от партии Лейбористов, обвиняют в получении $1 млн за одобрение сделки по продаже активов, находящихся в Казахстане, казахстанскому олигарху, сообщает The Guardian.
Эванс с 2022 года является директором британской компании Jusan Technologies Ltd.
В судебных документах говорится, что он и другие директора были назначены «с целью улучшения отношений и эффективных переговоров с правительством Казахстана».
Jusan Technologies Ltd отвечала за управление рядом коммерческих активов, а ее прибыль использовалась для финансирования американской благотворительной организации, которая, в свою очередь, поддерживала образовательные проекты в Казахстане, также отмечается в документах.
Как сообщает The Guardian, Лорду Эвансу были отдельно предъявлены судебные иски из-за выплат, которые он и другие лица получили в качестве директоров британской инвестиционной компании Jusan Technologies Ltd. якобы в рамках сделки, по которой они продали активы инвестиционной компании за часть их стоимости. Спор касается сделки 2023 года, в рамках которой казахстанские активы были проданы казахстанскому бизнесмену.
«В судебных документах утверждается, что Дэвид Эванс получил бонус в размере 1 млн долларов специально за одобрение сделки в качестве директора, а также годовую зарплату в размере 250 000 долларов и другие бонусы на сумму в сотни тысяч долларов», – указано в материале.
В США иск против Эванса и двух других директоров подал Ербол Орынбаев, бывший руководитель Jusan Technologies Ltd и вице-премьер в правительстве Карима Масимова. Он обвиняет их в «систематическом разграблении» американской благотворительной организации путем лишения ее активов.
Орынбаев также утверждает, что активы, которые, по его словам, были оценены в 1,6 млрд долларов, были проданы в рамках «фиктивной» сделки за «ничтожную долю» от их стоимости – 75 млн долларов.
Он заявляет, что создал американскую благотворительную организацию, чтобы оградить образовательную деятельность от «политического вмешательства и коррупции». Сейчас он живет в США, где занимается бизнесом. В своем иске он утверждает, что понес финансовые потери при продаже активов Jusan, поскольку стоимость его акций резко упала.
Эванс и другие директора Jusan полностью отвергают иск Орынбаева.
The Guardian приводит слова представителя группы: «Г-н Орынбаев – недовольный акционер JTL, который расстроен тем, что не смог продать свои акции JTL с прибылью. Это вершина лицемерия и иронии, когда бывший вице-премьер Казахстана сейчас нападает на законные сделки, урегулирования и компенсации как на “коррупционные” соглашения, хотя в то время он их полностью поддерживал. Мы уверены, что выиграем его различные беспочвенные судебные иски».
Директора Jusan также утверждали в суде, что в 2022 году казахстанское правительство начало «скоординированную кампанию», включая судебные иски, с целью захватить активы, принадлежащие Jusan. В результате, по их словам, активы были «заморожены и подверглись риску экспроприации, что означало, что они фактически стали бесполезными».
Судья, председательствовавший в судебном процессе в Великобритании, также подверг заявления Орынбаева сомнению. Он отметил, что Орынбаев, вероятно, изначально представил «предвзятые и неполные» доказательства в поддержку своих обвинений. Судья предположил, что судя по доказательствам, стоимость проданных активов в лучшем случае составила бы 150 млн долларов, а не 1,6 млрд, как изначально утверждал Орынбаев.
Однако судья признал, что обстоятельства продажи активов «не были полностью изучены». Он также сказал, что остается «реальный вопрос о... вопросах вознаграждения директоров».
Лорд Эванс из Уотфорда – один из наиболее долго служащих пэров. В 1998 году он был возведен в дворянское сословие Тони Блэром. Он поддержал Лейбористскую партию пожертвованиями в размере не менее 30 000 фунтов стерлингов. Он редко участвовал в дебатах в палате, выступив всего два раза за последние 15 лет.
По данным The Guardian, на прошлой неделе надзорным органом Палаты лордов Эванс был признан виновным в четырех нарушениях ее правил, и будет отстранен от должности на пять месяцев. Он также лишился должности партийного организатора в Лейбористской партии.
Журналисты The Guardian провели свое расследование под прикрытием и зафиксировали, как пэр и его сын Ричард организовывали в парламенте мероприятия, которые давали возможность платящим участникам встретиться с политиками.
«Надзорный орган пришел к выводу, что пэр использовал свое положение во второй палате, чтобы убедить своих коллег выступить на коммерческих мероприятиях, в которых он имел финансовую заинтересованность», – также сообщает издание.
Jusan Technologies, согласно отчетности за 2021 год, контролировала казахстанские банковские структуры, включая Jusan Bank, и другие активы общей стоимостью почти $8 млрд. В том же году Jusan Technologies сменила конечного владельца с казахстанского благотворительного фонда, созданного бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, на благотворительную организацию, базирующуюся в США – NU Generation Foundation Inc., позднее сменившую название на New Generation Foundation Inc.
«Власть» рассказывала об активах Jusan Technologies в совместном расследовании с Kloop и OCCRP «Миллиарды Назарбаева. Как казахстанский лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды».
В сентябре 2022 года Jusan Technologies Ltd подала судебный иск против британского издания openDemocracy, а также Бюро расследовательской журналистики и британского издания Telegraph. В США Назарбаев Фонд подал иск против Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В своем иске фонд настаивал на том, что расследование содержит клевету, а также требовал компенсации в размере $100 тысяч. OCCRP настаивал на корректности публикации. В декабре того же года иск против OCCRP был отозван.
