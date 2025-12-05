Деньги / Бизнес
5 декабря 2025
Ольга Логинова, фото Жанары Каримовой

Директоров британской Jusan Technologies Ltd обвиняют в получении $1 млн в коррупционной сделке, касающейся продажи активов в Казахстане

Лорд Эванс из Уотфорда и другие директора компании называют обвинения безосновательными

Лорда Эванса из Уотфорда, одного из директоров компании Jusan Technologies Ltd, ранее владевшей Jusan Bank, и члена палаты лордов от партии Лейбористов, обвиняют в получении $1 млн за одобрение сделки по продаже активов, находящихся в Казахстане, казахстанскому олигарху, сообщает The Guardian.

Эванс с 2022 года является директором британской компании Jusan Technologies Ltd.

В судебных документах говорится, что он и другие директора были назначены «с целью улучшения отношений и эффективных переговоров с правительством Казахстана».

Jusan Technologies Ltd отвечала за управление рядом коммерческих активов, а ее прибыль использовалась для финансирования американской благотворительной организации, которая, в свою очередь, поддерживала образовательные проекты в Казахстане, также отмечается в документах.

Как сообщает The Guardian, Лорду Эвансу были отдельно предъявлены судебные иски из-за выплат, которые он и другие лица получили в качестве директоров британской инвестиционной компании Jusan Technologies Ltd. якобы в рамках сделки, по которой они продали активы инвестиционной компании за часть их стоимости. Спор касается сделки 2023 года, в рамках которой казахстанские активы были проданы казахстанскому бизнесмену.

«В судебных документах утверждается, что Дэвид Эванс получил бонус в размере 1 млн долларов специально за одобрение сделки в качестве директора, а также годовую зарплату в размере 250 000 долларов и другие бонусы на сумму в сотни тысяч долларов», – указано в материале.

Ербол Орынбаев, фото с сайта fintech-intel.com

В США иск против Эванса и двух других директоров подал Ербол Орынбаев, бывший руководитель Jusan Technologies Ltd и вице-премьер в правительстве Карима Масимова. Он обвиняет их в «систематическом разграблении» американской благотворительной организации путем лишения ее активов.

Орынбаев также утверждает, что активы, которые, по его словам, были оценены в 1,6 млрд долларов, были проданы в рамках «фиктивной» сделки за «ничтожную долю» от их стоимости – 75 млн долларов.

Он заявляет, что создал американскую благотворительную организацию, чтобы оградить образовательную деятельность от «политического вмешательства и коррупции». Сейчас он живет в США, где занимается бизнесом. В своем иске он утверждает, что понес финансовые потери при продаже активов Jusan, поскольку стоимость его акций резко упала.

Эванс и другие директора Jusan полностью отвергают иск Орынбаева.

The Guardian приводит слова представителя группы: «Г-н Орынбаев – недовольный акционер JTL, который расстроен тем, что не смог продать свои акции JTL с прибылью. Это вершина лицемерия и иронии, когда бывший вице-премьер Казахстана сейчас нападает на законные сделки, урегулирования и компенсации как на “коррупционные” соглашения, хотя в то время он их полностью поддерживал. Мы уверены, что выиграем его различные беспочвенные судебные иски».

Директора Jusan также утверждали в суде, что в 2022 году казахстанское правительство начало «скоординированную кампанию», включая судебные иски, с целью захватить активы, принадлежащие Jusan. В результате, по их словам, активы были «заморожены и подверглись риску экспроприации, что означало, что они фактически стали бесполезными».

Судья, председательствовавший в судебном процессе в Великобритании, также подверг заявления Орынбаева сомнению. Он отметил, что Орынбаев, вероятно, изначально представил «предвзятые и неполные» доказательства в поддержку своих обвинений. Судья предположил, что судя по доказательствам, стоимость проданных активов в лучшем случае составила бы 150 млн долларов, а не 1,6 млрд, как изначально утверждал Орынбаев.

Однако судья признал, что обстоятельства продажи активов «не были полностью изучены». Он также сказал, что остается «реальный вопрос о... вопросах вознаграждения директоров».

Лорд Дэвид Эванс из Уотфорда, скриншот из видео его выступления на Global Governance Project в 2018 году, YouTube

Лорд Эванс из Уотфорда – один из наиболее долго служащих пэров. В 1998 году он был возведен в дворянское сословие Тони Блэром. Он поддержал Лейбористскую партию пожертвованиями в размере не менее 30 000 фунтов стерлингов. Он редко участвовал в дебатах в палате, выступив всего два раза за последние 15 лет.

По данным The Guardian, на прошлой неделе надзорным органом Палаты лордов Эванс был признан виновным в четырех нарушениях ее правил, и будет отстранен от должности на пять месяцев. Он также лишился должности партийного организатора в Лейбористской партии.

Журналисты The Guardian провели свое расследование под прикрытием и зафиксировали, как пэр и его сын Ричард организовывали в парламенте мероприятия, которые давали возможность платящим участникам встретиться с политиками.

«Надзорный орган пришел к выводу, что пэр использовал свое положение во второй палате, чтобы убедить своих коллег выступить на коммерческих мероприятиях, в которых он имел финансовую заинтересованность», – также сообщает издание.

Jusan Technologies, согласно отчетности за 2021 год, контролировала казахстанские банковские структуры, включая Jusan Bank, и другие активы общей стоимостью почти $8 млрд. В том же году Jusan Technologies сменила конечного владельца с казахстанского благотворительного фонда, созданного бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, на благотворительную организацию, базирующуюся в США – NU Generation Foundation Inc., позднее сменившую название на New Generation Foundation Inc.

«Власть» рассказывала об активах Jusan Technologies в совместном расследовании с Kloop и OCCRP «Миллиарды Назарбаева. Как казахстанский лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды».

В сентябре 2022 года Jusan Technologies Ltd подала судебный иск против британского издания openDemocracy, а также Бюро расследовательской журналистики и британского издания Telegraph. В США Назарбаев Фонд подал иск против Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В своем иске фонд настаивал на том, что расследование содержит клевету, а также требовал компенсации в размере $100 тысяч. OCCRP настаивал на корректности публикации. В декабре того же года иск против OCCRP был отозван.

