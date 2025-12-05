Директоров британской Jusan Technologies Ltd обвиняют в получении $1 млн в коррупционной сделке, касающейся продажи активов в Казахстане

В США иск против Эванса и двух других директоров подал Ербол Орынбаев, бывший руководитель Jusan Technologies Ltd и вице-премьер в правительстве Карима Масимова. Он обвиняет их в «систематическом разграблении» американской благотворительной организации путем лишения ее активов.

Орынбаев также утверждает, что активы, которые, по его словам, были оценены в 1,6 млрд долларов, были проданы в рамках «фиктивной» сделки за «ничтожную долю» от их стоимости – 75 млн долларов.

Он заявляет, что создал американскую благотворительную организацию, чтобы оградить образовательную деятельность от «политического вмешательства и коррупции». Сейчас он живет в США, где занимается бизнесом. В своем иске он утверждает, что понес финансовые потери при продаже активов Jusan, поскольку стоимость его акций резко упала.

Эванс и другие директора Jusan полностью отвергают иск Орынбаева.

The Guardian приводит слова представителя группы: «Г-н Орынбаев – недовольный акционер JTL, который расстроен тем, что не смог продать свои акции JTL с прибылью. Это вершина лицемерия и иронии, когда бывший вице-премьер Казахстана сейчас нападает на законные сделки, урегулирования и компенсации как на “коррупционные” соглашения, хотя в то время он их полностью поддерживал. Мы уверены, что выиграем его различные беспочвенные судебные иски».

Директора Jusan также утверждали в суде, что в 2022 году казахстанское правительство начало «скоординированную кампанию», включая судебные иски, с целью захватить активы, принадлежащие Jusan. В результате, по их словам, активы были «заморожены и подверглись риску экспроприации, что означало, что они фактически стали бесполезными».

Судья, председательствовавший в судебном процессе в Великобритании, также подверг заявления Орынбаева сомнению. Он отметил, что Орынбаев, вероятно, изначально представил «предвзятые и неполные» доказательства в поддержку своих обвинений. Судья предположил, что судя по доказательствам, стоимость проданных активов в лучшем случае составила бы 150 млн долларов, а не 1,6 млрд, как изначально утверждал Орынбаев.

Однако судья признал, что обстоятельства продажи активов «не были полностью изучены». Он также сказал, что остается «реальный вопрос о... вопросах вознаграждения директоров».