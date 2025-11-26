Олицетворяющая медитация

В книжной серии литературного журнала «Дактиль» вышла долгожданная книга алматинского поэта, кинообозревателя, преподавателя Открытой литературной школы Алматы и креативного директора рекламного агентства Gettarget Тиграна Туниянц (1979–2023). Презентация книги «В клюве сна» состоится уже в эту субботу, 29 ноября. Алматинский поэт, филолог и преподаватель ОЛША Иван Полторацкий специально для «Власти» рассказывает об истории книги и о поэтике Тиграна Туниянц.
Весна: вкл/выкл
Помню, как еще в 2006 году на одной из творческих встреч в «Мусагете» Тигран рассказал историю, наглядно показывающую устройство его метафоры: «На меня накинулась стая “Снегурочек” и теперь у меня на пальце жабры». Речь, конечно же, шла о неосторожном обращении с пачкой бумаги. И вот, двадцать лет спустя, я читаю в его новой книге:
***
Малые дуги бумажных порезов
Придают фалангам ихтиандровую узвимость
До чего доводит неосторожное обращенье
И сразу же все встает на свои места: и память («надувной колокольчик» – тоже по Тиграну), и физиология (с тех пор я иногда проверяю большим пальцем, не появились ли жабры на указательном), и поэзия, и жизнь, и смерть.
Всего две книги за целую жизнь: «Край дождя» (Алматы, книжная серия фонда «Мусагет», 2003, – 100 с., главный редактор серии: О. Б. Маркова, редактор книги С. В. Захаренкова) и «В клюве сна» (Алматы, книжная серия журнала «Дактиль», 2025, – 164 с., редакторы: Владимир Коркунов и Ирина Гумыркина). Достаточно ли для большого поэта? Для такого герметичного, как Тигран, – вполне.
У новой книги сложная история: она долго выходила на свет, полностью вобрала в себя первую книгу, была одобрена автором, и, к сожалению, пережила его.
Здесь стоит поблагодарить всех, кто принял участие в создании этой книги. В первую очередь, конечно, семью Тиграна, принявшую на себя всю тяжесть прощания. И далее – литературную семью (легендарный ОФ «Мусагет», в котором он состоялся как поэт; Открытую литературную школу Алматы, где несколько лет он вел семинар поэзии; книжную серию журнала «Дактиль», в которой «В клюве сна» – уже пятнадцатая книга по счету), принявшую на себя горькую радость встречи с новой книгой, которую никогда не подпишет автор.
Они и есть свет.
Это предисловие к главе «Лёгкие танки». Помню его наизусть. И точно попадаю в форму. Возможно, что «Край дождя» – моя самая любимая поэтическая книга. С ней я учился писать стихи и собирать первые образы. С ней я учился влюбляться. И всем своим девушкам наизусть читал стихи из этой книги. Не чтобы поразить, а чтобы разделить это особое чувство, которое, кажется, только Тигран и мог описать. Сколько себя помню, эта зеленая книга всегда была со мной рядом, сопровождала в разные моменты жизни. Там на странице со стихотворением «Прогулка под руку» до сих пор лежит счастливый билет №571463, так и не съеденный в свое время:
От капли бензина слоёная радуга в луже,
пережёван и съеден билет на счастье,
угол зрения, как раструб штанов, обужен,
сетчатка вмещает причину, пространство, время, тебя отчасти.
Тиграну удалось найти свою собственную негромкую интонацию, с которой произносится самое важное в жизни. Без пафоса. Тихо, в пределах особой близости:
В наши дни, чтобы Богом стать,
не одаривать нужно уметь, а грабить,
кресты на церквях, как антенны, принимающие благодать:
наши пальцы сплелись, чтоб не тянуться гладить.
В этом особом состоянии хочется спрятаться от всего большого и шумного, чтобы незаметно жить дальше, чувствуя любовь на кончиках пальцев.
«Любимая» – других координат не осталось вовсе,
мир заносит
тем белым, от которого слепнет осень.
Скрипы, стужа, следы, полозья,
хрумкающая белизна разломленного яблока – зима.
И это ведь очень по-алматински сказано: зима и яблоко.
Находясь в отдалении от Алматы, я вспоминал стихи Тиграна, точно восстанавливающие городские пейзажи:
Когда такой туман на город,
ландшафт теряет самообладанье.
Я потягивал воздух, казалось,
жую бумагу, и ко всему примешивался
целлофановый призвук.
И только сейчас я понимаю, что в этом пятистишии навсегда запечатлен запах и вкус алматинского смога.
Тигран был мастером созерцания. Я вижу его метод письма как долгое вглядывание в предмет или слово до тех пор, пока оно не оживёт или не сдвинется с места. Олицетворяющая медитация. Это совершенный метод. Отсюда и произрастает любовь Тиграна к кино и японской поэзии, все связывается воедино в одной точке зрения. Открываешь книгу на любой странице и смотришь, как все оживает:
Я – кленовый плавник, развившийся у божества –
конечность
для обитания в этих водах.
С глубиной нарастает невнятица –
куда ч е ш у я
и куда чешет Он,
мерцающий в звёздных сотах.
Стихи Тиграна абсолютно выверены и самодостаточны. Они наследуют принципам соразмерности на всех уровнях. Это не игра словами и не постмодернистская цитатность – это наглядный способ переживания, глубинное чувство прекрасного, вдруг всплывающее на поверхность.
Кстати, в этих стихах почти нет смерти, только одно сияние. И слияние с этим таинственным миром.
Как у многих хороших поэтов, у Тиграна в конце недели наступает воскресение. А в начале года приходит весна. И сон несет в клюве новую жизнь. Об этом перешептываются стихи Тиграна, мерцая под рукой и возле сердца.
Как хорошо, что они снова вернулись к читателю. И теперь у многих из нас есть шанс всмотреться в эти стихи и пережить то, что мы переживали в промежутке последних 20+ лет, вслушиваясь и вчитываясь в подлинную поэзию, которой была наполнена жизнь Тиграна, а теперь и новая книга в твердом панцире, аккуратно несущая уснувшего поэта к вечной весне.
Презентация книги «В клюве сна» состоится 29 ноября на Большой сцене театра ARTиШОК в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Начало – в 18:30. Это будет камерное, но очень значимое (как сердце) событие. До встречи!
