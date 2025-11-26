Олицетворяющая медитация

Весна: вкл/выкл

Помню, как еще в 2006 году на одной из творческих встреч в «Мусагете» Тигран рассказал историю, наглядно показывающую устройство его метафоры: «На меня накинулась стая “Снегурочек” и теперь у меня на пальце жабры». Речь, конечно же, шла о неосторожном обращении с пачкой бумаги. И вот, двадцать лет спустя, я читаю в его новой книге:





***

Малые дуги бумажных порезов

Придают фалангам ихтиандровую узвимость

До чего доводит неосторожное обращенье





И сразу же все встает на свои места: и память («надувной колокольчик» – тоже по Тиграну), и физиология (с тех пор я иногда проверяю большим пальцем, не появились ли жабры на указательном), и поэзия, и жизнь, и смерть.

Всего две книги за целую жизнь: «Край дождя» (Алматы, книжная серия фонда «Мусагет», 2003, – 100 с., главный редактор серии: О. Б. Маркова, редактор книги С. В. Захаренкова) и «В клюве сна» (Алматы, книжная серия журнала «Дактиль», 2025, – 164 с., редакторы: Владимир Коркунов и Ирина Гумыркина). Достаточно ли для большого поэта? Для такого герметичного, как Тигран, – вполне.

У новой книги сложная история: она долго выходила на свет, полностью вобрала в себя первую книгу, была одобрена автором, и, к сожалению, пережила его.

Здесь стоит поблагодарить всех, кто принял участие в создании этой книги. В первую очередь, конечно, семью Тиграна, принявшую на себя всю тяжесть прощания. И далее – литературную семью (легендарный ОФ «Мусагет», в котором он состоялся как поэт; Открытую литературную школу Алматы, где несколько лет он вел семинар поэзии; книжную серию журнала «Дактиль», в которой «В клюве сна» – уже пятнадцатая книга по счету), принявшую на себя горькую радость встречи с новой книгой, которую никогда не подпишет автор.