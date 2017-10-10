Сопротивление изменениям: в чем смысл?

Сингх Таранжит, генеральный директор KornFerry Hay Group Kazakhstan. Консультант с 22-летним опытом работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и сейчас – в Казахстане. Имеет дипломы в области компьютерных наук и права, и две магистерских степени по праву и управлению бизнесом; является международным сертифицированным тренером, аккредитованным Международной федерацией тренеров США. Последние 10 лет активно вовлечен в разработку и осуществление национальной повестки дня для таких стран, как Малайзия, Таиланд и Сингапур, по таким направлениям, как создание экосистемы для развития предпринимательства, повышение производительности труда и управление персоналом и талантами.

НАСКОЛЬКО МЫ ГОТОВЫ К ПЕРЕМЕНАМ? Изменения, модернизация, трансформация, реструктуризация и приватизация - это лишь несколько терминов, которые каждый день встречаются в казахстанских СМИ, когда речь идет о работе компаний (например, портфельных компаниях «Самрук-Казына»), о государственной службе или о работе правительства. Для молодого государства, как Казахстан, частое упоминание этих процессов, явно означает растущее понимание в обществе, что единственным постоянным фактором перемен являются сами перемены. Постоянное появление новых инициатив модернизации порождает вопрос, как к ним подготовиться? Уже сейчас влияние изменений ощущается на всех уровнях казахстанского общества. Усиление внутренних процессов в разных компаниях показывает результаты в областях корпоративного управления, растет прозрачность и производительность проектов. Такие результаты уже можно наблюдать, например, в компании «КазМунайГаз», где за последние несколько месяцев были обозначены инициативы по корпоративному управлению и управлению персоналом, и в «Казпочта», где вопросы производительности персонала сейчас в приоритете у топ-менеджмента. Сегодня функция HR проверяется разными способами, от HR ждут ощутимых результатов и финансовой отдачи. Очень многое делается для того, чтобы в компании правильный человек с нужными навыками и компетенциями занимал соответствующую должность. Развитие лидерства стало самой популярной темой тренингов по развитию человеческого капитала. В финансовом секторе Казахстана в настоящее время наблюдается этап консолидации, как в случае с «Халык Банком» и «Казком» или в случае RBK Bank и Qazaq Banki. Это положительно повлияет в перспективе на управление финансовыми учреждениями. Компетенции и возможности в управлении и руководстве, которые позволили Казахстану успешно развиваться в течение последних двух десятилетий теперь заменяют «проактивные» компетенции – дальновидность, деловая хватка, сотрудничество и инновации. Они должны создать платформу, чтобы подтолкнуть страну к следующему этапу экономического развития.

ЧТО ПРИНЕСУТ ПЕРЕМЕНЫ? Таким же образом развитие альтернативных секторов экономики, таких как туризм, образование, транспорт и логистика, значительно изменит ландшафт занятости в стране. (Альтернативные сектора – это те сектора, которые будут поддерживать экономику, когда другие сектора будут в кризисе). Так в апреле 2017 года президент Назарбаев обратил на это внимание, заявив, что 50% сегодняшних рабочих мест не будут востребованы в будущем. Однако нужно понимать, что вчерашние рабочие места не будут рабочими местами будущего, и справиться с этим – одна из ключевых задач нашего времени. При этом все еще сохраняется множество рабочих мест «старой» экономики, например, в горнодобывающей и тяжелой промышленности. Эти секторы традиционно были ключевым базисом национальной экономики Казахстана, обеспечивая не только пополнение бюджета, но и большой объем рабочих мест. Парадоксально, что эти секторы создали и моно-города (то есть города, которые развивались преимущественно на одном типе занятости). Рабочие места в «новой» экономике преимущественно связаны с технологиями и услугами. Речь идет о добавленной стоимости к имеющимся ресурсам, что может повысить конкурентоспособность Казахстана на региональном и глобальном уровнях соответственно. Использование технологий для повышения производительности и конкурентоспособности будет чем-то беспрецедентным. Это способно привлечь необходимые Казахстану прямые иностранные инвестиции, а также развить в специалистах нужный набор компетенций. Необходимость изменений по модели «новой» экономики очевидна. Об этом часто говорит премьер-министр Казахстана, указывая на то, что развитая конкуренция может создать преуспевающую нацию, как на уровне всего государства, так и на уровне занятости каждого казахстанца.



ПОЧЕМУ ПЕРЕМЕНЫ НЕОТВРАТИМЫ? Старые способы – приказы и директивы – теперь уступают место более привлекательной модели сотрудничества. Производительность, эффективность, инновации, гибкость и адаптивность к изменениям – теперь являются мантрой «новой» экономики. Казахстан и соседние страны в регионе Центральной Азии непременно будут затронуты 4-ой промышленной революцией. При этом, уже сейчас нужно инвестировать в «новую» экономику так же активно и много, как совсем недавно инвестировалась «старая». Это будет решающим фактором в вопросе, сохранит ли Казахстан лидерство в регионе. Необходимо принять болезненные, но необходимые действия и изменения, которые требуют эффективного управления как экономикой, так и обществом в целом. И эти изменения, как бы странно это не выглядело, затронут большую часть экономически активного населения, поскольку экономика проходит через процесс естественной зрелости. Ожидания акционеров постоянно растут, требования потребителей постоянно растут, стандарты производства повышаются, а покупательская способность в рамках всего мирового сообщества снижается. Все это формирует настолько острую конкурентную среду, что правила работы и управления бизнесом значительно меняются. Это видно по ряду трендов: а) Формат и расписание работы компаний уже подстраивается под будущий спрос. b) Конкурентность заработных плат сотрудников в Казахстане уже пересматривается. с) И что самое важное, то, как менеджеры ведут и управляют бизнесом, уже подвергается глубокому анализу. Лидеры теперь понимают, что мотивация сотрудников заключается не только в том, насколько хорошую зарплату им платят, но и в отношениях с коллективом, в отношениях с руководителем, и в том насколько эффективно организация поддерживает сотрудника в повседневной работе.



КАК НЕ УТОНУТЬ В ПОТОКЕ ПЕРЕМЕН? Перед нами стоит вопрос: возможно ли, чтобы изменения и процесс модернизации были эффективно управляемы, чтобы не вызывать негативных социальных последствий? Ответ -абсолютно точно «да». Просто отвечая на него, нужно иметь в виду 6 ключевых моментов: 1) иметь четкое видение того, каким будет будущее; 2) понимать, как это видение влияет на компанию, ее позиционирование на рынке и удовлетворенность людей; 3) быть абсолютным приверженцем изменений, хотя бы потому, что это правильная вещь для будущего выживания и устойчивости организации; 4) осознавая, что никто никому не предоставляет рабочее место пожизненно, понимать, что сохранение рабочего места в первую очередь зависит от того, какую «экономическую ценность» имеет конкретный сотрудник для компании; 5) быть готовым принимать жесткие решения, но с правильным пониманием перспективы и нужным уровнем сочувствия; 6) Создавать инфраструктуру социальной поддержки, которую будут получать сотрудники, оставшись без работы. Необходимое и неизбежное открытие Казахстана для всего мира не только полезно для самих казахстанцев, но также влияет на то, как делается работа. Изменения неизбежны, как бы по-разному мы их не называли: трансформация, модернизация, реструктуризация. Правила природы четко изложены перед нами: выживание и устойчивость основаны на фундаментальном принципе изменения и эволюции. Путь ясен, единственный истинный курс устойчивости – это изменение как государства, так и людей.