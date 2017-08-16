Vласть объясняет: Как рефинансировать кредит?

3

Получается, самый главный мотив – это в итоге уменьшить выплаты по кредиту.

Это самый очевидный мотив для рефинансирования. Но есть и еще несколько причин, когда сделать рефинансирование действительно удобно. Возможно, у вас несколько беззалоговых кредитов, и процент по ним вас устраивает и не слишком превышает процент кредита по условиям рефинансирования. Но, по каждому кредиту своя дата взносов, за сроками нужно следить, часто приходится получать от банков напоминания. Гораздо проще рефинансировать их, объединив в один: нужно помнить лишь одну дату и платить лишь по одному кредиту на общую сумму. Так вы экономите не только деньги, но и время.