Шарипа Уразбаева, режиссерка: «В казахстанском кино почему-то всегда стоит проблема взросления мальчика»

Кристина Михайлова: «Тұл» – это финальная часть твоей потрясающей авторской трилогии, включающей в себя также «Марьям» и «Қызыл анар». Все женские персонажи трилогии – это практически схваченная в первозданном виде документальная реальность. В фильме «Марьям» роль главной героини исполняет не актриса, а реальная протагонистка. Такой режиссерский метод требует особого регистра эмпатии и чувственности.

Шарипа Уразбаева: Я очень люблю реальные истории и всегда стараюсь участвовать в социальных программах, помогаю нуждающимся людям, малоимущим и тем, кто в силу различных обстоятельств не может сам себя полноценно обеспечивать в данный момент. Я и на телевидении работала на социальных программах. Когда вижу такие истории, этих людей, я просто поражаюсь, как они выдерживают. Всё это гораздо интереснее для меня, чем придумывать идеи. Я никогда не придумываю свои истории, мне это дается тяжело. Когда пишу сценарий, сперва вижу локации, а от них уже рождается замысел.

Кристина Михайлова: «Тұл» – это ментальное одиночество. Какой смысл ты вкладывала в название?

Шарипа Уразбаева: У казахов есть слово «тұл». Так говорят, когда у тебя помимо одиночества социального есть ментальное одиночество внутри. Тебя никто не понимает, ты совсем один и остаешься сам по себе. Это название передает душевное состояние моей героини.

Кристина Михайлова: Шарипа, расскажи, пожалуйста, как ты обычно реализуешь свои фильмы, всегда ли находятся независимые компании? Финансировало ли государство твоё кино?

Шарипа Уразбаева: Нет, пока ни один фильм не поддержали. Я всегда пытаюсь, но не получалось. Например, свой первый полнометражный фильм «Марьям» я сняла сама. Просила ребят-коллег, чтобы они помогли. Помню, как должна была со своей зарплаты на основной работе оплатить зарплату оператору, а мне задержали выплату. Оператор у меня спрашивает деньги, а я ему говорю: «Ну, подожди, пожалуйста, я сама жду». Пятнадцатого числа я получаю деньги и сразу ему всё отдаю. (Смеется) На втором фильме, во время пандемии, я заложила свою машину и сняла «Қызыл анар». Денег хватило только на съемки, на постпродакшн не осталось. Пандемия только-только заканчивается, работы нет. Пришлось мне как-то выживать. Потом мне встретилась одна компания, они посмотрели фильм и им понравилось, они обеспечили постпродакшн. Они же спродюсировали мой третий фильм, а скоро выйдет уже четвертый.

Четвертый фильм – это история про женщину, которая отсидела двадцать лет в тюрьме. Она возвращается домой, а ведь у нас прямо-таки суровое общество именно к женщинам. Помню, у меня была соседка, они с мужем бедно жили и муж однажды что-то украл. По каким-то неизвестным обстоятельствам она взяла его преступление на себя. Все об этом знали, она отсидела три года в тюрьме, а муж остался с детьми, их было четверо. Когда эта женщина вернулась, общество от неё совершенно отвернулось. Это было во времена моего детства. Даже моя мама, когда мы, дети, что-то плохое делали, пугала нас, что эта женщина нас заберет. В итоге, моя соседка не выдержала и переехала. Почему так происходит? Я знаю и вторую подобную историю лично. Мужчина восемь лет отсидел, вернулся, а к нему такое всепрощающее отношение: «Ну, кто не совершал ошибок, кто не ошибается?» Всё-таки, он же мужчина, давайте его женим. Он женился, сейчас благополучно живет.

В 2017 году я участвовала с проектом «Рысь» на эту тему в питчинге Eurasia Spotlight на кинофестивале «Евразия» и получила главный приз. Продюсировать фильм взялась Анна Качко. Затем мы с этим проектом поехали на Берлинале. В тот момент министром культуры был Арыстанбек Мухамедиулы, он услышал обо мне в медиа и хотел поддержать. Но когда он узнал, что это про женщину, которая отсидела в тюрьме, он сам мне позвонил и сказал: «А чего вы такие плохие фильмы снимаете? Чернуха». Он лично закрыл этот проект, и несмотря на то, что я затем дважды снова подавалась на открытый конкурс в ГЦПНК, ничего не вышло. Я даже изменила сценарий, написала, что женщина не из тюрьмы приехала, а просто «откуда-то приехала», но это не помогло.

Стали искать какие-то небольшие деньги за рубежом, даже начали подготовку, но случайно я встретила Гульнару Сарсенову. Она услышала историю и говорит: «Зачем ты будешь за рубежом искать, давай я тебя сама поддержу». Я так удивилась её человечности в этой ситуации. Перед началом съемок у меня скончалась мама, было очень тяжело. Ждать было нельзя, всё оплачено, и через 40 дней я уже нашла в себе силы и мы сняли. Как я и говорила, в каждом фильме для меня играет большую роль именно социальная составляющая. Так совпало, что в фильме «Рысь» я затронула тему домашнего насилия. Я не могла её не затронуть, это моя гражданская позиция. Надеюсь, вы скоро увидите этот фильм.

Иногда меня обвиняют: почему только социальные герои, почему только острые темы? Почему постоянно у тебя женщину обидели, почему именно женщину? Почему ты снимаешь про женщин, как будто исключаешь мужчин? А я думаю, что и без меня же снимается столько мужских драм! Даже один мужчина-продюсер мне сказал: «Поддержу тебя, но только если не про женщин». Я не согласилась. (Смеется) Действительно, у нас нет культуры поддержки женщин. Хотя у нас министр культуры – женщина, это ничего не меняет. Я защитила докторскую диссертацию на тему гендерного равенства в кино. Парадокс, но когда я озвучила свою тему, именно женщины в академической среде коллег были против, артикулировав это следующим образом: «Ты со своими западными ценностями рушишь казахский институт брака». Забавно, что мужчины-коллеги на мою тему нейтрально отреагировали, в духе: «есть и слава богу».

Кристина Михайлова: Шарипа, ты известная режиссерка, с большими премьерами, с большими фильмами. Как ты видишь свою дальнейшую работу? Хотелось бы снимать фильмы в более справедливых по отношению к тебе рабочих условиях: достаточный гонорар, хорошие условия для съёмочной группы, для работников?

Шарипа Уразбаева: Не знаю, раньше я остро чувствовала отсутствие финансирования, был стресс большой, иногда с переходом в депрессию. Сейчас я это переросла. Думаю про себя: «Ну и ладно, будем дальше двигаться с тем, что есть». Всегда есть выход. Если ты хочешь что-то делать, ты это просто делаешь и всё. Режиссура – мое любимое дело, поэтому я продолжаю несмотря ни на что.

Кристина Михайлова: Может показаться, что «Тұл» полон безысходности, характерной для клишированного остросоциального кино. Но я бы отметила тонкое чувство эмоционального освобождения, которое испытываешь в финале фильма. Когда ты долго мучаешься, а потом достигаешь дна и тебе становится настолько безразлично всё и так легко. Любопытно, но я не испытывала похожего чувства от бесконечно тёмных и прекрасных фильмов Жанны Исабаевой. Возможно, дело в изменении самого социально-политического ландшафта, ведь социальное кино невозможно воспринимать в отрыве от контекста. Фильмы Жанны Исабаевой в 2010-е и фильмы Шарипы Уразбаевой в 2020-е существуют в разных Казахстанах. Как ты, как художница, ощущаешь окружающую нас казахстанскую действительность?

Шарипа Уразбаева: Есть ожидания, что что-то будет меняться. Я чувствую, что раньше была открытая коррупция, а сейчас закрытая, за закрытыми дверьми. (Смеется) Поэтому я надеюсь, что через какое-то время мы все-таки получим Жаңа Қазақстан. В своей профессии я тоже не расстраиваюсь. Мне одна женщина сказала: «Если тебя не запускают в дверь, ты зайди через окно». Это моя ролевая модель. Если я получу, условно, Оскар, то куда мне дальше расти? У меня ничего не останется, а я хотела бы, чтобы было куда расти, чтобы жить полной жизнью.

Кристина Михайлова: Относишь ли ты себя к «женскому» кино?

Шарипа Уразбаева: Кинематограф не делится на женский и мужской. Но я не отказываюсь от того, что я женщина. Когда ты способна кому-то новую жизнь дать своим телом, то появляется такой атрибут как ответственность. Своими фильмами мне хочется сделать более явными внутренние состояния женщин. В этом плане мне очень нравится Ларс фон Триер, особенно его «Антихрист» и «Танцующая в темноте». У него всегда интересно показана женщина, как она чувствует, как думает, как занимается сексом. У каждого режиссера свой почерк, к которому нужно индивидуально относиться, а не сравнивать. В плане художественного высказывания разделение на «мужское» и «женское» не имеет значения.

Но что касается финансирования, у нас есть гендерный закон, устанавливающий порог в 30% для кино, снимаемого женщинами. Минимум 30% проектов должны быть сняты женщинами. Наш президент об этом говорит, наверняка в министерстве об этом знают. Необходимо поддерживать гендерный баланс и мы открыто этого требуем.