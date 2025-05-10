​«Эвакуация» Фархата Шарипова: неоконченная трагедия

8 мая прошел закрытый показ фильма «Эвакуация» известного казахстанского режиссера Фархата Шарипова («Сказ о розовом зайце», «Тренинг личностного роста», «Схема», «18 Кгц»).
Недавно его новая картина удостоилась двух призов 47-го Московского международного кинофестиваля, в том числе, специального приза жюри. 19 июня «Эвакуация» выйдет в отечественный прокат.
У драмы Фархата Шарипова, посвященной массовой эвакуации людей в Казахстан в годы Второй мировой войны, вышла по-настоящему кинематографическая судьба. Впервые Шарипов начал снимать это кино в 2018 году, за это время изменилось все: мировой политический ландшафт, культурный облик Алматы — большинства старых локаций уже нет; выросли актеры — вместо 6-7 летних детей на сцену вышли 13-14-летние девушки модельного роста. Случился ковид, война в Украине, а Казахстан вновь принял не одну волну релокантов. Но фильм не перестал быть актуальным, ведь снят он с позиции наблюдателя, режиссер следит за чудовищной трагедией, не делая никаких политических заявлений и не внося в это военную патетику, он просто констатирует: война — это безумно страшно и несправедливо. Если здесь и есть критика, то направлена она лишь в сторону безликой системы.
По своей наблюдающей интонации «Эвакуация» напоминает, как это ни странно, недавний инди-боевик Алекса Гарленда «Под огнем», где рассказывается об одной милитаристской операции США в Ираке. Казалось бы, два совершенно полярных фильма о двух разных войнах, но почти документальный подход к изображению событий одинаков. Но если там фокус держится на спецэффектах и мощи смертельного оружия, то здесь на человеческих отношениях и на том как война наносит свои травмы, обрывая самые близкие и дорогие сердцу связи. При всей своей беспристрастности, «Эвакуация» — это эмпатичное кино о главной травме ХХ века.
Краткий сюжет
«Эвакуация» — это черно-белая драма, рассказывающая об ужасах войны и болезненном процессе эвакуации. В годы Второй мировой войны миллионы людей оказались за тысячи километров от дома. В это время Казахстан стал одной из самых безопасных точек и принял около полутора миллионов эвакуированных. В некоторых источниках сообщают, что в столицу КазССР было перевезено 8 госпиталей, 5 вузов и техникумов, около 20 научно-исследовательских институтов, свыше 20 культурно-просветительских учреждений.
Картина Шарипова состоит из двух частей и главной героиней обеих стала молодая жительница Ленинграда Наталья (немецкая актриса Наталья Витмер), которая вместе со своей 6-летней дочерью Галей (дебютантка Евдокия Скирта) эвакуируется в Алма-Ату. В пути ее сопровождает подруга Люба (Екатерина Балакший), еще одна молодая мама с ребенком, но в результате обстоятельств женщины расстаются, а на одной из промежуточных железнодорожных станций Наталья теряет дочь. Встретив по дороге музыканта - знаменитого трубача Людвига (Виталий Багрянцев), она продолжает с ним свой путь Алма-Ату, надеясь отыскать свою дочь среди тысяч беженцев.
Как сделана «Эвакуация»
Фильм начинается с полной темноты — слышен только детский голос, говорит маленькая девочка, она спрашивает куда делся мальчик, который сильно болел. Мама ей терпеливо объясняет, но та не унимается, задавая с каждым раз все более сложные вопросы, на которые трудно ответить. Вскоре зрителю становится понятно, что все это происходит в тесном вагоне, в котором везли эвакуированных через одну большую страну. На каждой станции страшный обход — санитары спрашивают про больных и умерших в дороге.
Самая эффектная часть фильма происходит на вокзале, олицетворяющем всю страну, втянутую в войну: кругом суматоха, давка, неразбериха, одни поезда уходят на фронт, другие в тыл. Но жизнь не замирает ни на минуту — детвора играет чуть ли не под колесами поездов, взрослые торгуются за краденое пальто, чуть дальше стена, где потерявшиеся ищут родных, они оставляют там информацию о себе и своих планах, надеясь, что послания прочтут. Люди подавлены и растеряны, расписания сбиты, приходится часами и сутками ждать поезда, в этом хаосе кто-то теряет багаж, документы и карточки на еду, а кто-то…детей.
Как рассказал режиссер и автор сценария, Фархат Шарипов, сценарий писался на основе реальных воспоминаний обычных людей. На сайте iremember.ru волонтеры собрали богатейший архив личных писем и дневников людей, переживших войну. По письмам эвакуированных авторы попытались воссоздать атмосферу тех лет. Получилось довольно убедительно и впечатляюще. Во многом это благодаря работе операторского и художественного департаментов.
Оператором вновь выступил Александр Плотников — Шарипов снимает все свои фильмы с ним, а художником-постановщиком стал знаменитый Сабит Курманбеков (режиссер фильма «Оралман»). Фархат рассказал, что они успели застать остатки старой Алма-Аты, от которой практически ничего не осталось. Так вокзал Алма-Ата-1 снят в одном из старых и сохранившихся на тот момент депо, а тесное общежитие было воссоздано в железнодорожной поликлинике города Алматы.
Атмосфера срежиссирована достойно, но к сюжетной драматургии есть вопросы. С одной стороны, здесь разыграны блестящие приемы, например, вся детская линия. Когда история показана через маленьких актеров, ситуация становится в разы трагичнее, или наоборот легче — взять эпизоды, когда дети говорят на разных языках, но при этом отлично понимают друг друга. С другой стороны, складывается ощущение, что «Эвакуация» — часть одного эпичного полотна, которой не хватает как раз кульминационного акта и привычного всем финала. Тут становится заметно, что в самом начале эта работа задумывалась как киносериал. Здесь три линии: Наташа с дочерью, повстречавшийся ей питерский трубач, плюс история казахской семьи, где отца семейства играет Дулыга Акмолда, его супругу Алтынай Ногербек, а детей: Айжулдыз Багланова, Асланби Медеулов и Жания Жаксылык. Но ни одна из линий не достигла катарсического завершения.
Сам Фархат говорит, что у него было три разных финала и он долго не понимал какой выбрать и завершил картину, лишь когда Московский кинофестиваль уже был в разгаре. Впрочем, в этой недосказанности и открытости будто бы и есть констатация страшного факта: война продолжается, тема эвакуации и потерянных детей еще не закрыта. А эвакуация из негласных фоновых героинь стала главной, поглотив и раздавив своим весом все простые человеческие истории.
В казахстанский прокат «Эвакуация» выйдет 19 июня.
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