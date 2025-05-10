​«Эвакуация» Фархата Шарипова: неоконченная трагедия

Как рассказал режиссер и автор сценария, Фархат Шарипов, сценарий писался на основе реальных воспоминаний обычных людей. На сайте iremember.ru волонтеры собрали богатейший архив личных писем и дневников людей, переживших войну. По письмам эвакуированных авторы попытались воссоздать атмосферу тех лет. Получилось довольно убедительно и впечатляюще. Во многом это благодаря работе операторского и художественного департаментов.

Оператором вновь выступил Александр Плотников — Шарипов снимает все свои фильмы с ним, а художником-постановщиком стал знаменитый Сабит Курманбеков (режиссер фильма «Оралман»). Фархат рассказал, что они успели застать остатки старой Алма-Аты, от которой практически ничего не осталось. Так вокзал Алма-Ата-1 снят в одном из старых и сохранившихся на тот момент депо, а тесное общежитие было воссоздано в железнодорожной поликлинике города Алматы.

Атмосфера срежиссирована достойно, но к сюжетной драматургии есть вопросы. С одной стороны, здесь разыграны блестящие приемы, например, вся детская линия. Когда история показана через маленьких актеров, ситуация становится в разы трагичнее, или наоборот легче — взять эпизоды, когда дети говорят на разных языках, но при этом отлично понимают друг друга. С другой стороны, складывается ощущение, что «Эвакуация» — часть одного эпичного полотна, которой не хватает как раз кульминационного акта и привычного всем финала. Тут становится заметно, что в самом начале эта работа задумывалась как киносериал. Здесь три линии: Наташа с дочерью, повстречавшийся ей питерский трубач, плюс история казахской семьи, где отца семейства играет Дулыга Акмолда, его супругу Алтынай Ногербек, а детей: Айжулдыз Багланова, Асланби Медеулов и Жания Жаксылык. Но ни одна из линий не достигла катарсического завершения.

Сам Фархат говорит, что у него было три разных финала и он долго не понимал какой выбрать и завершил картину, лишь когда Московский кинофестиваль уже был в разгаре. Впрочем, в этой недосказанности и открытости будто бы и есть констатация страшного факта: война продолжается, тема эвакуации и потерянных детей еще не закрыта. А эвакуация из негласных фоновых героинь стала главной, поглотив и раздавив своим весом все простые человеческие истории.

В казахстанский прокат «Эвакуация» выйдет 19 июня.