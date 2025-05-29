​Гузель Жан, актриса: «Мы, женщины, больше, чем те, кого показывают в нашем кино»

И мы практически не видим этого разнообразия образов и о женском мире знают мало.

Именно. Женщина способна намного тоньше пережить всё в силу даже физиологии, мы подвержены цикличным изменениям, гормональному фону, нам больнее переживать старение. У нас есть период востребованности среди мужчин, есть период затмения. Есть период, когда ты можешь стать матерью и когда не можешь, и на всё это срок от 20 до 40 лет. За это время, будь добра, замуж благополучно выйди, с родственниками хорошие отношения поддерживай, детей роди, на ноги их поставь, про карьеру не забудь, не стань страшной, толстой, старой. Моя подруга, мать пятерых детей, написала докторскую в тайне от мужа, потому что он ей сказал: дети — вот твоя докторская. А она по ночам работала и когда младшему было 1,5 года, защитилась. Я думаю, господи, что за супервумен?

И ведь таких женщин у нас много.

О чем я и говорю, в Казахстане потрясающие девчонки, девушки, женщины: сильные, талантливые, умные, может быть, даже и хитрые, но они — гениальные и мы больше, чем те, кого показывают в кино — «чья-то жена», «того мать», «вон та татешка, живущая по соседству», ну может еще «отличная хозяйка, которая может бешбармак приготовить». Вот и вся палитра женских образов, понимаете? Поэтому я считаю, что Алдияр как режиссер — молодец, дал роль женщине. Надо вытаскивать наших гениальных женщин на первый план.

«Я нигде не пропаду»

Режиссерка Шарипа Уразбаева сняла вас дважды. Она говорила, что на роль в «Рысе», где героиня только что пришла из тюрьмы, хотела взять женщину, у которой такой опыт в жизни уже был, но потом утвердила вас. Вы неожиданно хорошо вписались в проект, хотя в пианистке из Мюнхена трудно разглядеть такую героиню.

Понимаете, я хоть и пианистка из Мюнхена, но человек простой, выросла с папой-альпинистом, который научил нас жить в максимально простых условиях. Мы постоянно ходили с ним в длительные походы в горы, например, шли пешком на Иссык-Куль и обходились минимумом. Вот сейчас гощу у родителей в их частном доме уже две недели. Горячей воды не было ни разу, и я научилась мыться в трех тазах, причем, это со всеми бальзамами и уходом, на следующий день я наловчилась и получилось помыться уже в двух тазах. Я рассказываю это мужу, смеюсь, что скоро научусь мыть все свои причинные места со стаканом воды. Так что, если надо, я умею адаптироваться к любым условиям.