«Хасен и Джамиля»: Первый фильм о жизни казахов в Китае

Она рассказывает, что с начала 1950-х годов Министерство культуры КНР начало строго контролировать все, что создается в кинематографе. Соответственно, политическая кампания в тот период была также направлена на национальные меньшинства с целью донести до них, что собой представляет Коммунистическая партия Китая.

«Но это не та прямая, "голая" революционная пропаганда, которая была характерна для времен культурной революции 1960–1970-х годов, – поясняет Фролова. – Скорее, старались делать фильмы живее, интереснее. Снимали много комедий, романтических мелодрам, мюзиклов – естественно, со счастливым концом и с положительным образом коммунистов.

Вторая цель – показать, что Коммунистическая партия Китая заботится обо всех народностях, живущих на территории страны, и стремится к их объединению. Постеры того времени, кстати, отражали ту же идею: на революционных плакатах часто изображались представители разных этнических групп как символ единства и многонациональности Китая», – подчеркивает Мария Фролова.

О дальнейшей судьбе У Юнгана известно, что он продолжал работать в кино даже в преклонном возрасте. В 1981 году он снял свой последний фильм – «Ночной дождь», который был тепло принят публикой и удостоился нескольких наград. Он пережил Культурную революцию и смог продолжить творческую деятельность.

Китаевед отмечает, что творчество У Юнгана высоко ценится среди режиссеров пятого поколения – представителей уже современного китайского кинематографа.

Оставить след в сердцах людей

У Юнган обладал редким даром открывать новые таланты. Одним из таких открытий стала Фарида Шарипова. Сегодня о ней известно многое: насыщенная театральная карьера, яркие роли в кино, а также большой вклад в озвучивание зарубежных фильмов на казахский язык. Немало сказано и о ее семье – о супруге, народном артисте СССР Идрисе Ногайбаеве, и о детях. Мы попытались связаться с ее сыном, известным художником Чингисом Ногайбаевым, чтобы получить личный комментарий, однако, к сожалению, установить контакт не удалось.