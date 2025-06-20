«Хасен и Джамиля»: Первый фильм о жизни казахов в Китае

В 1955 году в Китае вышел фильм «Хасен и Джамиля» режиссера У Юнгана, действие которого разворачивается в Синьцзяне. Картина стала не только первой, снятой в этом регионе, но и первой, отразившей жизнь и быт казахских кочевий.
«Власть» поговорила с экспертами о том, как в фильме были изображены казахи, что роднит эту историю с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и почему картина неожиданно обрела успех.
«Огонь любви – это подарок, данный природой»
В центре сюжета – судьбы одноименных героев, стремящихся отстоять свое право на любовь, несмотря на внешние обстоятельства. Хотя эта картина не стала значимой в творческой биографии режиссера, именно она послужила трамплином для начала кинокарьеры советской актрисы театра и кино Фариды Шариповой. Но об этом – чуть позже.
Одной из особенностей фильма «Хасен и Джамиля» является то, что в нем показаны жизнь и обычаи казахского народа. Основные события разворачиваются в Илийской долине – регионе, где испокон веков проживали казахи.
Историк-востоковед, магистр корееведения Айганым Толеулиева отмечает, что табуны лошадей, снежные вершины и юрты, появляющиеся в начале фильма, сразу дают понять: перед зрителем история об этнических меньшинствах.
«В отличие от основного повествования фильмов Китая того времени, в которых часто подчеркивались политические конфликты, данный фильм был сосредоточен на формировании стиля этнического кино. Это повлияло на создание последующих фильмов на этническую тематику», – считает Толеулиева.
Хасен и Джамиля – влюбленная пара, счастливо живущая среди идиллической обстановки казахского аула. Однажды, во время скачек, в Джамилю влюбляется сын бая. В тот же день он сватается, и, несмотря на протесты матери, растроганной слезами дочери, отец отказывает дочери в праве выбора, не желая обидеть друга.
Ночью Хасен решается на отчаянный шаг, похищает Джамилю, и влюбленные сбегают в горы. В уединении рождается их ребенок, которого они символично называют Махаббат. Но вскоре муж Джамили заручается поддержкой китайского гоминьдановского офицера (Китайская националистическая партия – прим. автора). Пару находят и сажают в тюрьму. Однако Хасен вместе с другими заключенными поднимает бунт, бежит и вступает в Народно-освободительную армию.
Особое внимание в фильме уделено образу Джамили. Уже в начале фильма она проявляет силу характера, обогнав в скачках сына бая. А к финалу берет в руки ружье, чтобы защитить любимого.
Айганым Толеулиева считает, что помимо вечной истории любви и сильных женских образов, уникальность киноленты заключается именно в казахском фольклоре, который представлен в фильме во всей своей красоте.
«Фильм начинается с песни Хасена: "Шығыстан алтын арай таң келеді. Алыстан ансап сені, алдымнан атқан таңдай қарсы ал мені "(Скоро взойдет солнце на востоке, и я, спеша к тебе, иду. Встреть же меня, как утренние лучи). Далее показаны акыны кочевников и их великолепная игра на домбре. Акыны не осуждают их, а лишь с улыбкой говорят: "Огонь любви – это подарок, данный природой". Помимо казахской музыки и спортивных игр, в фильме показаны свадебные традиции такие, как поклонение огню и беташар (раскрытие вуали). С самого начала картины на экране регулярно появляются традиционные костюмы казахских женщин разных возрастов», – подчеркивает историк.
Фильм основан на романе китайского писателя Ван Иху (1924–2008), бывшего заместителя председателя и секретаря парткома Союза литературных и художественных кругов СУАР, депутата 3-го и 5-го созывов Всекитайского собрания народных представителей.
Изначально произведение писателя было опубликовано в «Синьцзянской газете» и в журнале «Жизнь – Чтение – Новые Знания» (названия газеты и журнала переведены с китайского на русский, в других источниках они могут отличаться). Роман Ван Иху получил положительный отклик, и местное управление Синьцзянского округа предложило писателю адаптировать его в сценарий фильма. В 1953 году Ван Иху совместно с казахским писателем Бухарой Тышканбаевым (1920–1985) написал сценарий к фильму.
Бухара Тышканбаев родился в Уйгурском районе Алматинской области, но с 1916 года вместе с семьей перебрался в Китай. Проучившись в школе в городе Кульджа и получив образование на высших педагогических курсах в Урумчи, он долгое время проживал в Синьцзяне, где сформировался как поэт и писатель.
В 1940 году его первые стихи, рассказы и статьи начали публиковаться в газетах «Синьцзян», «Революционный Восточный Туркестан», «Вперед» и в журнале «Шұғыла». Тышканбаев занимал ответственные должности в сфере культуры и литературы, участвовал в создании Союза писателей Синьцзяна и был избран одним из его секретарей. Его произведения были переведены на уйгурский и китайский языки и вошли в сборники и учебники, изданные в Урумчи и Пекине. Пьесы «Кульджа» (1945) и «Народная сила» (1952) ставились на местных сценах. В 1962 году он вернулся в Алма-Ату.
Известно также, что за революционную пропаганду Бухара Тышканбаев был заключен в тюрьму гоминьдановским правительством Китая. Этот эпизод из жизни писателя позднее стал основой сюжета и одним из поворотных моментов фильма.
У Юнган: от Шанхая до Синьцзяна
Отдельного упоминания заслуживает и сам режиссер картины У Юнган – один из выдающихся кинематографистов, прошедший путь от немого кино до периода реформ и открытости.
Молодость У Юнгана пришлась на политическую нестабильность: в 1924 году он был исключен из средней школы в Сучжоу за участие в леворадикальной деятельности. В 1925 году начал работать в Шанхайской кинокомпании «Байхэ» в качестве ученика художника-декоратора. В дальнейшем стал художником-постановщиком. Обучался в Шанхайском художественном училище, совмещая учебу и работу.
В 1934 году выпустил свой режиссерский дебют – немой фильм «Богиня», который стал классикой китайского кинематографа. Во время вторжения Японии в Китай снимал документальные хроники.
Китаевед Мария Фролова регулярно читает лекции о китайском кино и ведет телеграм-канал, посвященный теории культуры в области кинематографа. Она согласилась поговорить о творчестве режиссера и рассказать, почему У Юнгану пришлось резко изменить творческий вектор, сняв фильм о национальных меньшинствах.
«Если говорить о кинематографе 1930-х годов, с которого начался творческий путь У Юнгана, то это, как правило, леволиберальное кино. То есть фильмы о наиболее уязвимых слоях населения. Это истории об обездоленных девушках, бедных старушках – чаще всего главными героинями становились женщины из неблагополучной социальной среды. Конечно, в то время существовали и мелодрамы, и исторические картины, но преобладало именно кино либеральной направленности. И У Юнган со своей "Богиней" прекрасно вписался в этот контекст. Более того, "Богиня" оказалась на острие моды. Это был один из самых заметных фильмов 30-х годов, ведь в нем рассказывалась история проститутки, что по тем временам было довольно необычно», – объясняет Мария Фролова.
Помимо культовой «Богини», в фильмографии режиссера есть и другие значимые работы, внесшие вклад в развитие китайского кинематографа – например, «Маленький ангел» (1935) и «Пустынный остров» (1936).
По этому поводу невольно возникает вопрос: почему фильм о казахах Синьцзяна был снят именно на Шанхайской киностудии? Историк-востоковед Айганым Толеулиева отмечает, что на тот момент в Синьцзяне не существовало собственной киностудии. Местная киностудия «Тәңіртау киностудиясы» появилась лишь в 1959 году.
Стоит отметить, что в тот период Шанхай действительно был главным центром китайского кинематографа. Именно там У Юнган снял свои самые значимые работы, сотрудничая с кинокомпанией «Ляньхуа», одной из крупнейших, наиболее передовых и известных киностудий того времени.
«Во время кастинга режиссер решил, что главные роли должны исполнять этнические казахи. Во время поездки в Синьцзян У Юнган обратил внимание на студента Абылая Тугельбаева, позже сыгравшего Хасена, а также на переводчицу Фариду Шарипову, которая стала Джамилей. У них не было опыта, поэтому им пришлось с нуля осваивать основы актерского мастерства», – рассказывает Толеулиева.
Более того, режиссер лично давал молодым людям советы по актерскому мастерству. В своей книге воспоминаний Абылай Тугельбаев пишет, что, приехав в Урумчи, он поступил на трехмесячные курсы киноактеров, где также находилась Фарида Шарипова, работавшая в то время переводчицей в женском отделении этого курса.
«У Юнган преподавал режиссуру и выезжал в казахские аулы. Он решил снять фильм и искал талантливых, способных парней и девушек из числа казахской молодежи. Нас собралось около 30 человек. Я изъявил желание сыграть роль Хасена, уверяя, что справлюсь с главной ролью. Кроме того, я заявил, что умею исполнять народные песни, скакать на коне, стрелять из лука – в общем, владею всеми навыками, которыми должен обладать настоящий казахский джигит. Одним словом, я выразил сильное желание и полную готовность участвовать в съемках. Хотя режиссер и сценарист одобрили мою кандидатуру, нашлись и противники, которые предупреждали У Юнгана, что я "сын бая" и "классовый враг". Но режиссер поступил по-своему – при поддержке секретаря Синьцзянского комитета Компартии», – пишет Абылай Тугельбаев.
Съемки фильма начались в июне 1954 года и велись на казахском языке. По словам Толеулиевой, тяжелые погодные условия не раз тормозили процесс, и осенью съемочная группа вернулась в Шанхай для работы над интерьерными сценами. Производство фильма было завершено в марте 1955 года.
«Помимо китайского проката, "Хасен и Джамиля" также показывался в Индии и странах Восточной Европы», – говорит историк-востоковед.
Журналист и редактор Сергей Лесковский в своем очерке, посвященном Фариде Шариповой и опубликованном в журнале «Exclusive», отмечает, что фильм демонстрировался и в советском прокате. Его дублировали на киностудии имени Горького, а героиню Джамилю озвучила актриса Данута Столярская.
Картина получила третью премию Министерства культуры КНР за лучший художественный фильм за период 1949–1955 годов, а также памятную награду на первом национальном фестивале фильмов о национальных меньшинствах.
Она рассказывает, что с начала 1950-х годов Министерство культуры КНР начало строго контролировать все, что создается в кинематографе. Соответственно, политическая кампания в тот период была также направлена на национальные меньшинства с целью донести до них, что собой представляет Коммунистическая партия Китая.
«Но это не та прямая, "голая" революционная пропаганда, которая была характерна для времен культурной революции 1960–1970-х годов, – поясняет Фролова. – Скорее, старались делать фильмы живее, интереснее. Снимали много комедий, романтических мелодрам, мюзиклов – естественно, со счастливым концом и с положительным образом коммунистов.
Вторая цель – показать, что Коммунистическая партия Китая заботится обо всех народностях, живущих на территории страны, и стремится к их объединению. Постеры того времени, кстати, отражали ту же идею: на революционных плакатах часто изображались представители разных этнических групп как символ единства и многонациональности Китая», – подчеркивает Мария Фролова.
О дальнейшей судьбе У Юнгана известно, что он продолжал работать в кино даже в преклонном возрасте. В 1981 году он снял свой последний фильм – «Ночной дождь», который был тепло принят публикой и удостоился нескольких наград. Он пережил Культурную революцию и смог продолжить творческую деятельность.
Китаевед отмечает, что творчество У Юнгана высоко ценится среди режиссеров пятого поколения – представителей уже современного китайского кинематографа.
Оставить след в сердцах людей
У Юнган обладал редким даром открывать новые таланты. Одним из таких открытий стала Фарида Шарипова. Сегодня о ней известно многое: насыщенная театральная карьера, яркие роли в кино, а также большой вклад в озвучивание зарубежных фильмов на казахский язык. Немало сказано и о ее семье – о супруге, народном артисте СССР Идрисе Ногайбаеве, и о детях. Мы попытались связаться с ее сыном, известным художником Чингисом Ногайбаевым, чтобы получить личный комментарий, однако, к сожалению, установить контакт не удалось.
А вот о судьбе Абылая Тугельбаева, исполнителя главной мужской роли, известно гораздо меньше. Нам удалось встретиться с его сыном, Маратом Тугельбаевым, который, к слову, также является художником и живет в городе Павлодаре.
Марат Тугельбаев рассказывает, что его отец был разносторонней личностью. Он работал в городском уезде Кульджа, в местном драматическом театре, учился в театральном училище в Харбине. В фильме «Хасен и Джамиля» снималась и его мать – в основном в массовке. До 1956 года родители Марата работали в Кульджинском театре, а затем приняли решение вернуться на родину. Прожив два года в городе Аягоз, где и родился Марат, семья перебралась в Семипалатинск. Там Абылай Тугельбаев служил в Семипалатинском областном казахском драматическом театре имени Абая.
«Я и мой ныне покойный старший брат были вечно на гастролях. Брат в детстве играл в двух спектаклях. Помню, мне было пять лет, и однажды меня пригласил сам... тогда у них в театре был режиссером Байтен Омаров. Он играл во многих фильмах, но одна из его знаменитых ролей – врач Бадмаев в картине "Агония" (режиссер Элем Климов, 1981 год – прим. автора). Омаров взял меня с собой в театр. Труппа сидит, и он мне говорит: "Ты не хотел бы сыграть в спектакле?" Я помню, что рядом с театром был кинотеатр "Родина", где продавали вкусное мороженое. Я говорю: "Два мороженого дадите – сыграю". Ну, это так, ремарка», – смеется Марат Тугельбаев.
Абылай Тугельбаев проработал в драмтеатре до 1969 года. С этого же года он начал работать в местной филармонии. Эти годы, как вспоминает Марат, прошли в атмосфере праздника: дома постоянно бывали интересные гости, звучали песни, танцы. Тогда же он с семьей объездил весь Казахстан.
«У отца всегда был хороший голос. Он пел, играл кюи, сочинял музыку и писал стихи. Помните сцену в начале фильма "Хасен и Джамиля", когда главный герой спускается с гор? Вот музыку и слова к этой песне он написал сам. Еще до работы в филармонии артисты театра после каждого спектакля устраивали концерты. Отец пел и играл, а мама хорошо танцевала», – делится Марат Тугельбаев.
В 1975 году родители Марата развелись. Отец переехал в Алма-Ату и женился на поэтессе Марфуге Айтхожиной. Какое-то время он работал на киностудии «Казахфильм». Позже, и до конца жизни, был директором Музея музыкальных инструментов имени Ыкыласа. Он знал пять языков, сам проводил экскурсии, свободно общаясь с посетителями. Занимался литературным творчеством, собрал трехтомник собственных стихов и поэм.
Он вспоминает, что после развода родителей тесно с отцом общался старший брат.
«Сейчас я понимаю, что нужно было быть ближе к отцу. Надо было у него кое-что узнать, возможно, песни, стихи... У нас даже были кассеты у старшего брата, где отец напевал свои песни», – подмечает он.
Возвращаясь к теме фильма, Марат Тугельбаев вспоминает, что стал свидетелем того, как эта картина все же оставила пусть и небольшой, но заметный след в судьбах некоторых людей.
«Я узнал об этом года два назад. Познакомился с одним родственником своего одногруппника. Его зовут Махаббат. Я говорю: "Странное имя для мужчины". А он мне в ответ рассказал, что однажды в их деревню привезли фильм "Хасен и Джамиля". Его родители были так растроганы, его мать как раз тогда была беременна. И они решили так назвать сына (ребенка героев в фильме зовут Махаббат – прим. автора). Эта история – своего рода казахский вариант "Ромео и Джульетты". Спустя время я горжусь тем, что хотя бы один человек сохранил такое воспоминание. По крайней мере, этот фильм, можно сказать, оказал влияние на казахскую аудиторию в аулах и деревнях», – считает Марат Тугельбаев.
«Мягкая сила» кино
В прошлом году в Китае вышел сериал «Мой Алтай», посвященный жизни казахов и кочевому быту. Можно ли назвать его своего рода преемником фильма «Хасен и Джамиля»? На этот вопрос историк-востоковед Айганым Толеулиева не дает однозначного ответа, но считает, что по фильму и сериалу можно проследить изменения в жизни и быте казахов в контексте развития самого Китая и влияния глобализации.
«После "Хасена и Джамили" в Китае вышло еще несколько десятков фильмов о казахах, которые также описывали быт и культуру. Однако они не стали популярными за рубежом. Предполагаю, это связано с тем, что сюжеты были схожи, а сам китайский кинематограф стал известен в Казахстане сравнительно недавно. "Мой Алтай" дебютировал на Каннском фестивале телесериалов и получил большую популярность в Казахстане, а также в Таиланде и Вьетнаме – во многом благодаря известному актеру, сыгравшему главную мужскую роль», – говорит Толеулиева.
Современный кинематограф Казахстана и Китая представляет собой интересную область для исследований, а совместные проекты помогают лучше узнать народы и их историю.
«Например, возьмем фильм "Композитор" (2019). В Алматы есть улица, названная в честь китайского композитора Сянь Синхая, который во время войны в Китае жил у своего казахского коллеги Бахытжана Байкадамова. Этот фильм помог двум странам вспомнить важные точки соприкосновения в истории», – отмечает эксперт.
По словам Айганым Толеулиевой, нельзя недооценивать и «мягкую силу» фильмов. По ее мнению, люди хорошо знакомы с жизнью американцев благодаря кинематографу, и со временем аналогичное явление будет наблюдаться и через совместные фильмы Казахстана и Китая.
«Если посмотреть на последние новости, то в 2024 году президент Токаев принял заместителя секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркина Тунияза. Сейчас Казахстан сотрудничает с Синьцзяном по многим направлениям: торговле, промышленности, транспорту, логистике, сельскому хозяйству и туризму. О запланированных проектах пока ничего не известно, но, думаю, опыт совместной работы над "Композитором", экономическое партнерство и конференции режиссеров Казахстана и Китая скоро подарят нам еще один фильм», – добавляет она.
Остается самый главный вопрос, на который стоит ответить: какую роль фильм «Хасен и Джамиля» может играть сегодня в культурном, историческом или даже политическом контексте?
«Как историк, я считаю, что этот фильм хорошо отражает реалии того времени: казахи, как и другие народы Китая, стали свидетелями гражданской войны и даже на отношения молодой пары оказывала влияние политическая ситуация в стране. Избежать этого было невозможно. В культурном контексте фильм детально показывает казахские традиции, которые в 1953–1955 годах практически не отличались от таких же традиций на территории Казахстана», – размышляет Айганым Толеулиева.
Марат Тугельбаев отмечает, что в то время казахских фильмов высокого художественного уровня было немного.
«Даже первый казахский фильм "Амангельды" (1939) носит откровенно пропагандистский характер. А здесь более-менее правдоподобно показана жизнь казахского народа, быт кочевников. Все выглядит достаточно натуралистично. Позже, когда снимались другие фильмы, уже было заметно сильное советское влияние», – резюмирует Марат Тугельбаев.
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