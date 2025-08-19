Обычный день из жизни центральноазиатской черепахи

Обширное плато Устюрт на западе Казахстана — дом для центральноазиатской черепахи. Черепахи находятся под угрозой исчезновения, в основном из-за деятельности человека: их продают, они случайно погибают или попадают в скотопрогоны.
Британский режиссёр Саксон Босворт недавно завершил свой новый фильм TASBAQA — короткометражный документальный фильм о жизни редкой центральноазиатской черепахи.
Директор фонда Tasbaqa Fund Юлия Заугг, возглавляющая природоохранную организацию по сохранению центральноазиатских черепах, сказала, что фильм «дает черепахам голос».
«Фильм Саксона показывает, как черепахи живут. Что этот образ жизни может скоро исчезнуть, потому что ее экосистеме угрожает деятельность человека», — сказала Заугг «Власти».
В июле Босворт представил TASBAQA в Лондонском королевском географическом обществе.
«Власть» поговорила с Босвортом о фильме и значении этой темы.
Что вдохновило вас на создание этого фильма?
Фильмов и медиа о биоразнообразии плато почти нет. Я узнал об Устюртском плато только в 2020 году, когда непосредственно оказался там. Я был на каракалпакской стороне в Узбекистане, ехал вдоль крутых обрывов по дороге к Аральскому морю, чтобы задокументировать последний живой вид Южного Арала — артемию.
Я был поражён 1–23-миллионнолетними слоями горных пород, формирующих скалы и долины могучего Устюрта. Несколько лет спустя я начал представлять проект, который исследовал бы биоразнообразие плато. В ходе долгих разговоров с местными исследователями я открыл и затем сосредоточился на уникальной истории дикой центральноазиатской черепахи.
О чём фильм?
Зритель следует за днём из жизни черепахи, который по сути символизирует весь двух-трёхмесячный активный период жизни устюртской черепахи. Она появляется в конце марта, спаривается, питается, а в мае возвращается в очень долгую спячку.
Я хотел показать центральноазиатскую черепаху в её настоящей, смелой, дикой жизни — потому что это то, что, на мой взгляд, не так уж очевидно или легко представить, в том числе и для меня самого. Как выглядит жизнь дикой черепахи? Что составляет её повседневность? И как её жизнь приспособилась к столь экстремальному и обширному месту, как Устюртское плато?
Это древняя связь между видом и экосистемой. Она меня невероятно завораживает. Фильм во многом о симбиозе плато и черепахи — взаимоотношении, которому более миллиона лет. Мы знаем, что черепахи спят долго, но устюртская тасбақа может спать до 10 месяцев. Это уникальная адаптация, это исключительное явление.
Как в фильме использована домбра?
С самого начала я хотел записать для фильма казахскую музыку. Друзья познакомили меня с Косаманом Сапарбаевым и Али Акылтаем — и всё сложилось само собой.
Домбра обладает невероятной эмоциональной глубиной. Хотя это простой на вид двухструнный инструмент, сочетание технического мастерства, эмоционального интеллекта и характера делает её очень мощной. Я лишь куратор — альбом создали два мастера домбры: Косаман из Жанаозена и Али из Алматы, каждый со своим региональным стилем игры.
Косаман исполняет төкпе күй, а Али — шерте күй. Эти два стиля прекрасно сочетаются. В TASBAQA есть сцены, где черепаха просыпается и спокойно занимается своими делами — под мягкую, нежную домбру в исполнении Али. А в «боевой» сцене звучит более драматичный и эпичный стиль Косамана. Соединение их стилей охватывает весь эмоциональный спектр фильма.
Чего вы хотите, чтобы люди вынесли из фильма?
Мне нравится мысль, что зритель может посмотреть и сделать собственные выводы, увидеть и понять то, чего, возможно, не вижу даже я как автор.
«Эти скромные черепахи не имеют голоса в мире, который мы строим. Но в этом фильме они получают его хотя бы на мгновение и говорят не только за себя, но и за других», — говорит Юлия из Tasbaqa Fund.
Мне было бы приятно, если фильм действительно станет голосом для безмолвных существ. Я рекомендую людям обратить внимание на работу фонда Tasbaqa Fund, ведь ключевая цель проекта — привлечь внимание к черепахе. Показать смелую жизнь дикой среднеазиатской черепахи — способ, которым усилия по её сохранению и сюжет фильма переплетаются.
Я искренне надеюсь, что результатом фильма и информационной кампании станет появление у черепахи и фонда Tasbaqa Fund большего числа союзников и друзей, которые будут заботиться о них, стоять рядом и поддерживать долгие годы.
Режиссёр планирует показать TASBAQA (2025 г., 11 минут) в Казахстане в ближайшее время. Саундтрек фильма доступен на музыкальных стриминговых платформах (запись живого исполнения, Spotify, Apple Music, YouTube).
