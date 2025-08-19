Обычный день из жизни центральноазиатской черепахи

Обширное плато Устюрт на западе Казахстана — дом для центральноазиатской черепахи. Черепахи находятся под угрозой исчезновения, в основном из-за деятельности человека: их продают, они случайно погибают или попадают в скотопрогоны.

Британский режиссёр Саксон Босворт недавно завершил свой новый фильм TASBAQA — короткометражный документальный фильм о жизни редкой центральноазиатской черепахи.

Директор фонда Tasbaqa Fund Юлия Заугг, возглавляющая природоохранную организацию по сохранению центральноазиатских черепах, сказала, что фильм «дает черепахам голос».

«Фильм Саксона показывает, как черепахи живут. Что этот образ жизни может скоро исчезнуть, потому что ее экосистеме угрожает деятельность человека», — сказала Заугг «Власти».