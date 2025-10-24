«Бақыт құшағында»: «Ла-Ла-Ленд» по-казахски

На этой неделе в прокат вышел мюзикл Саната Шапашова «Бақыт құшағында» («В объятиях счастья»), основанный на произведениях великого Шамши Калдаякова. Хотя за сложный жанр взялся дебютант, картина по-настоящему получилась. Это симпатичное, светлое, доброе кино, в котором звучат наши любимые песни.
Прошлый год в казахстанском кинематографе был годом неудавшихся мюзиклов. «Казахфильм» рискнул один раз показать провальный ремейк на знаменитую ленту «Наш милый доктор» - «Нам нужен доктор» Равиля Трумова и получил жёсткую критику. К сожалению, не получился мюзикл и у талантливого Фархата Шарипова, посвященный творчеству A’Studio. Причём, его фильм был представлен в двух вариантах: продюсерская версия «Стоп, ночь» вышла в прокат, режиссёрская — «Солдат любви», отправилась на фестивали, но её и надо было выпускать в прокат. Впрочем, ни та, ни другая работа, увы, не была выдающейся.
К счастью, мюзикл Саната Шапашова вышел совсем другим — это приятная, легкая картина, которая наверняка понравится большому количеству наших зрителей, тем более что весь фильм звучат бессмертные хиты Калдаякова, которые трудно чем-то испортить. Да и мюзикл сделан по всем канонам, есть даже отсылки к новой голливудской классике («Ла-Ла-Ленд») и к эпохе, в которой жил и творил Калдаяков, да и о современном контексте не забыли. Одним словом, не зря Санат Шапашов отучился в New York Film Academy. И наверняка ему удастся повторить кассовый успех Айдына Сахамана, снявшего превосходный музыкальный байопик «Дос-Мукасан».
О чём картина «Бақыт құшағында»
Итак, сюжет: В астанинской пробке – живом олицетворении непростого пути к казахстанскому Олимпу – встречаются двое: Бахыт, перспективный парень, который бегает по собеседованиям, чтобы устроиться на хорошую работу (Даурен Сергазин), и красивая, амбициозная девушка Әнім, спешащая на деловую встречу (Алия Ануарбек). Жизнь столкнёт их еще не раз, пока между ними не вспыхнет большое чувство; но прежде, чем признаться друг другу в любви, они пройдут через множество испытаний — от астанинских агашек и родственников, мечтающих поскорее выдать замуж свою дочь до главных жизненных выборов, что окажется важнее — карьера и кресло в тёплом месте или любовь.
Напомним, что завязка в «Ла-Ла Ленде» была похожей, только там в пробке встретились начинающая актриса, подрабатывающая пока в кафе (Эмма Стоун), и невостребованный джазовый пианист Себастьян (Райан Гослинг). «Ла-Ла Ленд» стал одой Лос-Анджелесу и гимном миллионов миллениалов, выбравших карьеру, а не любовь, а «Бақыт құшағында» вышел признанием любви Астане и новому поколению казахстанцев — молодых, амбициозных, ставящих большие цели, но не забывающих про главное — любовь. В этом смысле Шапашов оказался романтичнее Шазелла, у которого город звёзд отбирает личное счастье у всех, кто попытался пробиться к вершинам.
При этом кино Саната Шапашова — это не выдуманная розовая сказка, а волне себе узнаваемый сюжет из жизни — парень с двумя дипломами ищет работу, но находит только вакансию помощника; работать ему нужно много, ведь его братишка болен и его здоровье напрямую зависит от денег, которые заработает старший брат; молодая девушка, делающая карьеру в большой компании сталкивается с одной стороны с патриархальной системой, не дающей женщинам быть на равных с мужчинами, а с другой вынуждена терпеть озабоченного начальника. К слову, злодея прекрасно сыграл Азамат Сатыбалды. Он так вжился в роль, что это достойно одних лишь комплиментов, одного ему нельзя простить — теперь песня Калдаякова «Сен сұлу» стала ассоциироваться c его не самым приятным героем. А ведь была чистосердечным признанием одного влюбленного юноши. Надо сказать, что сценаристы — Санат Шапашов, Ринат Сүлейменов, Анель Оспанова, Перизат Мырзахмет неплохо потрудились и вписали романтику в астанинские пейзажи. И ничего, что есть большие и маленькие заимствования у того же «Ла-Ла Ленда» (посмотрите на сцену со звёздным небом), всё равно вайб получился аутентичный, казахский.
Правильно сделанный мюзикл
Актёрский цех тоже проявил себя с самой лучшей стороны, например, обаятельный Даурен Сергазин поёт все песни сам и делает это очень хорошо, а Алия Ануарбек успешно вернулась в большое кино после «Жаужүрек мың бала» Акана Сатаева, который был 13 лет назад. Роль в «Бақыт құшағында» — амбициозной, но достаточно романтичной девушки, подошла ей как нельзя лучше. Шах-Мурат Ордабаев окончательно и бесповоротно вписался в амплуа «лучший друг героя», а Айнур Ильясова в такую же роль «лучшей подруги главной героини».
Музыкальная часть в фильме безупречна, во-первых, у Калдаякова одни хиты, которые пели, поют и будут петь, именно их и исполняют на концертах, тоях и домашних застольях. А это уже половина успеха. Неслучайно для «Бақыт құшағында» выбран формат jukebox-мюзикла, то есть, когда в картине звучат только популярные песни, пережившее время. Во-вторых, специально для мюзикла были записаны 13 песен Шамши Калдаякова в сопровождении симфонического оркестра. Для аккуратной работы с музыкальным материалом был приглашён сын композитора Мухтар Калдаяков и его супруга Ботагоз.
Хореография в «Бақыт құшағында» тоже хороша, в ней нет неоправданных танцев с вычурными движениями, которые превращают все действо на экране просто в клип и танцы под музыку, наоборот здесь все в меру и вписано в контекст. Даже масштабные массовые сцены, в которых участвуют больше 200 человек, сделаны неплохо. Танцы, как и полагается, репетировали месяц. Для съёмок фильма была привезена кинокамера из Голливуда. Но оператор-постановщик проекта Азамат Жанабеков («Паралимпиец», «Игроманка», «Тұл») хорошо бы снял, наверное, на любом устройстве, ведь он всегда берётся за довольно сложные съёмки — чего, например, стоят гонки на лыжах в «Паралимпийце» Алдияра Байракимова.
Словом, мюзикл «Бақыт құшағында» вышел, что надо. Авторы ничего не испортили в незабвенных песнях самого народного казахского композитора, а наоборот, собрали все хиты вместе и дали им современное звучание. Романтическая линия подкупает — режиссёру удалось рассказать о большом чувстве, при этом показав довольно целомудренную историю.
Но станет ли «Бақыт құшағында» таким же культовым как «Ла-Ла Ленд»? Разумеется, только для нашей территории. «Ла-Ла Ленд» был не просто фильмом с красивыми песнями, он стал еще посвящением всем творческим людям, тем, кто дошёл до голливудских вершин, и тем, кто, увы, не сумел их достичь. В «Бақыт құшағында» автору удалось показать тот же вечный выбор человека, здесь он между хорошей должностью и любовью, между семейными обязанностями и собственным счастьем, между тем, что надо делать и тем, что хочется. Но той светлой грусти, которая была у зрителей после «Ла-Ла Ленда», здесь нет, а ведь кино делает особенным именно контакт с аудиторией. Если у кино получается вызвать глубокие эмоции, картине простят всё, даже несовершенный сценарий. А ведь поводов для грусти в самом материале предостаточно. Возьмём хотя бы биографию самого Калдаякова, в ней ведь было немало драм — он прожил всего 61 год, хотя он был самым народным композитором страны, он так и не стал при жизни членом Союза композиторов. Его даже отчисляли из консерватории с формулировкой «за неправильную гармонию». А песни, написанные на его музыку, поют до сих пор — его духоподъёмная «Менің Қазақстаным», которую он написал в возрасте 26 лет, стала позже гимном нашей страны.
Фильм, снятый не на государственные деньги, вышел в год 95-летия со дня рождения композитора, но касса была бы наверняка больше, если бы картина оказалась в прокате в высокий сезон — на Новый год или Науырыз. Не пропустите это кино в прокате, его нужно обязательно поддержать.
