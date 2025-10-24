«Бақыт құшағында»: «Ла-Ла-Ленд» по-казахски

Музыкальная часть в фильме безупречна, во-первых, у Калдаякова одни хиты, которые пели, поют и будут петь, именно их и исполняют на концертах, тоях и домашних застольях. А это уже половина успеха. Неслучайно для «Бақыт құшағында» выбран формат jukebox-мюзикла, то есть, когда в картине звучат только популярные песни, пережившее время. Во-вторых, специально для мюзикла были записаны 13 песен Шамши Калдаякова в сопровождении симфонического оркестра. Для аккуратной работы с музыкальным материалом был приглашён сын композитора Мухтар Калдаяков и его супруга Ботагоз.

Хореография в «Бақыт құшағында» тоже хороша, в ней нет неоправданных танцев с вычурными движениями, которые превращают все действо на экране просто в клип и танцы под музыку, наоборот здесь все в меру и вписано в контекст. Даже масштабные массовые сцены, в которых участвуют больше 200 человек, сделаны неплохо. Танцы, как и полагается, репетировали месяц. Для съёмок фильма была привезена кинокамера из Голливуда. Но оператор-постановщик проекта Азамат Жанабеков («Паралимпиец», «Игроманка», «Тұл») хорошо бы снял, наверное, на любом устройстве, ведь он всегда берётся за довольно сложные съёмки — чего, например, стоят гонки на лыжах в «Паралимпийце» Алдияра Байракимова.

Словом, мюзикл «Бақыт құшағында» вышел, что надо. Авторы ничего не испортили в незабвенных песнях самого народного казахского композитора, а наоборот, собрали все хиты вместе и дали им современное звучание. Романтическая линия подкупает — режиссёру удалось рассказать о большом чувстве, при этом показав довольно целомудренную историю.

Но станет ли «Бақыт құшағында» таким же культовым как «Ла-Ла Ленд»? Разумеется, только для нашей территории. «Ла-Ла Ленд» был не просто фильмом с красивыми песнями, он стал еще посвящением всем творческим людям, тем, кто дошёл до голливудских вершин, и тем, кто, увы, не сумел их достичь. В «Бақыт құшағында» автору удалось показать тот же вечный выбор человека, здесь он между хорошей должностью и любовью, между семейными обязанностями и собственным счастьем, между тем, что надо делать и тем, что хочется. Но той светлой грусти, которая была у зрителей после «Ла-Ла Ленда», здесь нет, а ведь кино делает особенным именно контакт с аудиторией. Если у кино получается вызвать глубокие эмоции, картине простят всё, даже несовершенный сценарий. А ведь поводов для грусти в самом материале предостаточно. Возьмём хотя бы биографию самого Калдаякова, в ней ведь было немало драм — он прожил всего 61 год, хотя он был самым народным композитором страны, он так и не стал при жизни членом Союза композиторов. Его даже отчисляли из консерватории с формулировкой «за неправильную гармонию». А песни, написанные на его музыку, поют до сих пор — его духоподъёмная «Менің Қазақстаным», которую он написал в возрасте 26 лет, стала позже гимном нашей страны.

Фильм, снятый не на государственные деньги, вышел в год 95-летия со дня рождения композитора, но касса была бы наверняка больше, если бы картина оказалась в прокате в высокий сезон — на Новый год или Науырыз. Не пропустите это кино в прокате, его нужно обязательно поддержать.