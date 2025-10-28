«Әкеңнің баласы»: самая смешная казахская комедия об отцовстве

В «Әкеңнің баласы» сценаристов аж 7 человек, включая Гульнур Мамасарипову и Ернара Нургалиева, и сценарий по большей части хорош, во всяком случае, ситуативный юмор там 10 из 10. Причём, очень смешно с самого начала и до самого третьего акта. В этом смысле очень удачны дуэты: Дулыга Акмолда и Жанболат Найзабеков — один из лучших актёрских союзов за последнее время, хорошо работают и все второстепенные персонажи: дуэты полицейских (Нурсултан Усенов и Марат Сарсенбаев) и бандитов (Жасулан Айтенов и Нуркабыл Капасов). Отдельные комплименты антагонисту Ерлану Билялу, он сыграл грозного мафиози, который на самом деле души не чает в своей внучке. И полицейскому в лице харизматичного Ерболата Алкожи — даже недолгое его появление в кадре — это всегда незабываемый перформанс.

А вот структура сценария не самая совершенная, в решающий момент, когда все зрители, а особенно зрительницы должны были умилиться от того какими всё-таки нежными и заботливыми отцами бывают даже бандиты, авторы вдруг меняют направление и решают рассказать совсем другую историю — о мужской дружбе. Эта тема хоть и тоже неплоха, но в казахском кино ее уже тысячи раз поднимали, а вот хороших историй о наших отцах мало. Тем более, что Дулыга Акмолда один из немногих актёров, кто бы вытянул её драматически, ведь он актёр с широким диапазоном, он может быть смешным, но может сыграть и по-настоящему драматичную роль. И здесь такая была бы уместна. Развлечения зрителей эффектными драками на кладбище алматинских автобусов, это, конечно, неплохо, но лучше было бы дать развернуться в полную силу Дулыге, как это дали Леонардо ДиКаприо в «Битве за битвой». В своём неидеальном родительстве их герои очень похожи. Да и за истории про неправильных, но зато искренне любящих отцов — зрители, а особенно зрительницы готовы платить больше. Ведь за этим можно наблюдать вечность, в отличие от историй про мужскую дружбу. Тем более, если в фильме звучат любимые суперхиты — от ESKO «Папа қасыңда» (в переводе «Папа рядом») и ALEM («Күйім).