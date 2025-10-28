«Әкеңнің баласы»: самая смешная казахская комедия об отцовстве

История о том, как мужчины в бегах пытаются стать хорошими отцами, оказалась невероятно трогательной и очень смешной. Кинокритик Галия Байжанова рассказывает, чем хороша эта работа и почему она могла бы стать казахской «Битва за битвой».
У комедии «Әкеңнің баласы» два «родителя» и оба успешные: «мать» — известная продюсерка и автор ультрапопулярного казахского сериала «Келінжан» Гульнур Мамасарипова и «отец» — один из самых плодовитых казахстанских режиссёров Ернар Нургалиев, выпустивший больше 20 полнометражных фильмов, а общее количество проектов, включая сериалы, у него уже перевалило за 30. Причём, большая часть его картин была кассово успешной. А чёрная комедия «Жаным, ты не поверишь!», которую он снял с ArtDealers даже была продана на HBO. Разумеется, вместе Гульнур и Ернар сняли хит, а вот если бы авторы проработали третий акт как следует, то, возможно, это была бы одна из самых трогательных комедий в современном казахском кино и один из главных фаворитов сезона. Примерно как «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона в Голливуде. Тем более, что у этих работ есть объединяющая тема — неумелое, но искреннее отцовство.
О чём картина «Әкеңнің баласы»
После конфликта с одним влиятельным человеком мужчину по имени Хамит (его играет Дулыга Акмолда) упекли в тюрьму. Чтобы заставить его отдать припрятанные деньги, бандиты навещают его молодую супругу и новорожденного сына — после их визита мальчик похищен. Мужчина делает всё, чтобы оказаться на свободе и вернуть ребёнка. Только вот малыш оказался вдруг у бездетной пары, где отец семейства (Жанболат Найзабеков) решает тут же усыновить мальчика. В итоге младенец оказался вдруг нужен сразу всем —полиции, мафии и двум отцам. Кому же достанется этот ребёнок?
Тема родительства — одна из самых благодатных в кинематографе, хороших фильмов, посвященных этому светлому чувству, немало. Здесь авторы берут за основу историю о неидеальном отцовстве и идут по пути, который ранее протоптали другие успешные проекты. Например, в культовом аниме Сатоси Кона «Однажды в Токио» (Tokyo Godfathers) сюжет строился на том, что в канун Рождества трое бездомных (старшеклассница Миюки, сбежавшая из дома, алкоголик и лудоман Джин, и трансвестит Хана) нашли на свалке новорождённую девочку. Пока они пытаются доставить младенца маме, они сами вспоминают, что они, прежде всего, люди. Этот найдёныш стал для маргиналов и лиц без определённого места жительства настоящим рождественским чудом и открыл в них то светлое, что в них осталось.
В «Әкеңнің баласы» тоже, оба «отца» младенца — биологический и приёмный, не самые подходящие кандидатуры для воспитания ребёнка: один, находящийся в бегах — бандит (Дулыга Акмолда), а другой — пока ещё бездетный мужчина, который очень хочет стать папой, только вот понятия не имеет как (Жанболат Найзабеков). Наблюдать за тем, как мужчины пытаются справиться с навалившейся на них ответственностью, не понимая даже как надевать подгузники, любопытно и очень смешно. Сам Ернар уже не первый раз обращается к теме отцовства, видно, что она его увлекает, так в комедии «Менің папам тигр», где главную роль сыграл тот же Жанболат Найзабеков, он рассуждал о том, каким должен быть отец и что важнее для хорошего папы — это статус альфа-самца, брутальность и бесстрашие или же доброта, надёжность и нежные чувства по отношению к собственной семье. Неудачник, которого стыдилась дочь, после одной травмы перестал испытывать какой бы то ни было страх и вскоре превратился в агрессора.
В «Әкеңнің баласы» сценаристов аж 7 человек, включая Гульнур Мамасарипову и Ернара Нургалиева, и сценарий по большей части хорош, во всяком случае, ситуативный юмор там 10 из 10. Причём, очень смешно с самого начала и до самого третьего акта. В этом смысле очень удачны дуэты: Дулыга Акмолда и Жанболат Найзабеков — один из лучших актёрских союзов за последнее время, хорошо работают и все второстепенные персонажи: дуэты полицейских (Нурсултан Усенов и Марат Сарсенбаев) и бандитов (Жасулан Айтенов и Нуркабыл Капасов). Отдельные комплименты антагонисту Ерлану Билялу, он сыграл грозного мафиози, который на самом деле души не чает в своей внучке. И полицейскому в лице харизматичного Ерболата Алкожи — даже недолгое его появление в кадре — это всегда незабываемый перформанс.
А вот структура сценария не самая совершенная, в решающий момент, когда все зрители, а особенно зрительницы должны были умилиться от того какими всё-таки нежными и заботливыми отцами бывают даже бандиты, авторы вдруг меняют направление и решают рассказать совсем другую историю — о мужской дружбе. Эта тема хоть и тоже неплоха, но в казахском кино ее уже тысячи раз поднимали, а вот хороших историй о наших отцах мало. Тем более, что Дулыга Акмолда один из немногих актёров, кто бы вытянул её драматически, ведь он актёр с широким диапазоном, он может быть смешным, но может сыграть и по-настоящему драматичную роль. И здесь такая была бы уместна. Развлечения зрителей эффектными драками на кладбище алматинских автобусов, это, конечно, неплохо, но лучше было бы дать развернуться в полную силу Дулыге, как это дали Леонардо ДиКаприо в «Битве за битвой». В своём неидеальном родительстве их герои очень похожи. Да и за истории про неправильных, но зато искренне любящих отцов — зрители, а особенно зрительницы готовы платить больше. Ведь за этим можно наблюдать вечность, в отличие от историй про мужскую дружбу. Тем более, если в фильме звучат любимые суперхиты — от ESKO «Папа қасыңда» (в переводе «Папа рядом») и ALEM («Күйім).
Любопытно, что и «Әкеңнің баласы», и «Битва за битвой» сделаны одинаковыми методами — для максимально широкой аудитории — драки, трюки, гонки, чёрный юмор. Впрочем, фильмы Ернара Нургалиева всегда были эффектными и отличались своей визуальной формой и эта комедия не исключение - за красоту кадра тут отвечал оператор Багдат Аргинов. Правда, если в «Битве за битвой» политический нарратив очевиден, в «Әкеңнің баласы» он не чувствуется совсем. Может, это и к лучшему.
«Әкеңнің баласы» — это парадоксальное кино, с одной стороны, напичканное чёрным юмором и драками, с другой - нежной историей любви к маленькому человеку, оно очень смешное, но все же драмы в него добавить стоило. Так или иначе, но рекомендуем его поддержать в прокате, тем более, сейчас он более, чем конкурентный — сейчас вышло сразу несколько хороших отечественных фильмов
