​Почему Казахстан опять не едет на «Оскар»?

Лига кинематографистов писала в ответ опровержения, но в выложенном этой компанией письме, которое они отправляли в Оскаровский комитет, они черным по белому пишут, мол, уважаемый «Оскар», возник конфликт интересов, один из членов отборочного комитета являлся оператором фильма, который в итоге был выбран. Мы хотели бы справедливости и прозрачности. Также они указали, что от страны есть другие претенденты на премию, например, «Дала қасқыры» Адильхана Ержанова и «Эвакуация» Фархата Шарипова. Пересмотрите, пожалуйста, кандидата.

Правда, авторы этого письма не учли некоторых обстоятельств — сроки подачи уже прошли, никто ничего менять не будет и ждать, когда Казахстан устроит повторное голосование и всех ли всё будет устраивать, там не собираются. К тому же, «Дала қасқыры» рассматривался нашим Оскаровским комитетом в прошлом году, но в итоге отправился «Бауырына Салу» Асхата Кучинчирекова, а фильм Шарипова «Эвакуация» рассказывает о Второй мировой войне и трудностях борьбы СССР с фашисткой Германией, его большая премьера состоялась в Москве. При всем качестве картины и мастерстве Шарипова, она не имела бы никаких шансов на «Оскаре» в силу политических обстоятельств. И это понимают все, кто читал новости за последние три года. Хоррор же Адильхана наоборот как нельзя лучше попадает в текущую повестку, но о самой картине чуть позже.

Добавим лишь, что мы пытались также получить комментарии от автора письма и руководителя Лиги кинематографистов Айдара Баталова, который сейчас находится на съемках военной драмы «Почтальон Победы» в Беларуси, но он сначала согласился, а после небольшого разговора отказался давать комментарии.

Почему с «Оскаром» у нас все время связаны какие-то скандалы?

Два года назад «Власть» писала о шумихе среди отечественных кинематографистов - Оскаровский комитет не отправил от Казахстана ни одну картину, заявив, что достойных нет. В то время как фильмов была масса, из тех, кто официально подал заявку: «Горный лук» Эльдара Шибанова (участник Венецианского кинофестиваля), «Обучение Адемоки» Адильхана Ержанова (премьера состоялась на Варшавском кинофестивале), «Бауырына Салу» Асхата Кучинчирекова (конкурсант кинофестиваля в Сан-Себастьяне, но его отправили через год). Из тех, кто не подал заявку, но мог бы стать достойным претендентом: «Бақыт» Аскара Узабаева (призёр Берлинского кинофестиваля), «Схема» Фархата Шарипова (также участник Берлинале и победитель в одной из секций), «Қаш» Айсултана Сеитова (призёр Шанхайского кинофестиваля), «Братья» Дархана Тулегенова (участник десятка международных фестивалей).