​Почему Казахстан опять не едет на «Оскар»?

В казахстанском кино новый скандал — после письма местной Лиги кинематографистов в Американскую киноакадемию, где они сомневались в справедливости отбора, фильм «Кадет» Адильхана Ержанова был дисквалифицирован «Оскаром». В итоге в этом году Казахстан никто на премии представлять не будет.
Кинокритик Галия Байжанова рассказывает почему главный враг и тормоз казахстанского кино — это разобщенность и токсичность нашей профессиональной кинематографической среды.
В прошлые выходные Ерлан Бухарбаев, который представляется в соцсетях как независимый консультант продюсерской компании Tiger Films, написал пост, в котором рассказал, что по решению администрации кинопремии «Оскар» хоррор «Кадет» снят с участия. «Старания Лиги кинематографистов Казахстана, которая писала жалобы на то, что якобы «Кадет» не соответствует «Оскару», возымели результат: наш фильм снят с участия. По утверждению данной организации, Еркинбек Птыралиев, оператор «Кадета», входил в состав отборочной комиссии, и, якобы голосовал за свой фильм. И хотя это не так, и тому было официальное подтверждение, случилось то, что случилось. (К слову, Еркинбек Птыралиев – единственный казахстанец, являющийся академиком премии «Оскар» - прим. автора). Репутационные риски, о которых так переживала Лига кинематографистов, все же произошли. Казахстан не будет участвовать в премии американских академиков в 2026 году, так как сроки подачи заявки уже прошли, и отправить новый фильм от страны не представляется возможным».
Лига кинематографистов писала в ответ опровержения, но в выложенном этой компанией письме, которое они отправляли в Оскаровский комитет, они черным по белому пишут, мол, уважаемый «Оскар», возник конфликт интересов, один из членов отборочного комитета являлся оператором фильма, который в итоге был выбран. Мы хотели бы справедливости и прозрачности. Также они указали, что от страны есть другие претенденты на премию, например, «Дала қасқыры» Адильхана Ержанова и «Эвакуация» Фархата Шарипова. Пересмотрите, пожалуйста, кандидата.
Правда, авторы этого письма не учли некоторых обстоятельств — сроки подачи уже прошли, никто ничего менять не будет и ждать, когда Казахстан устроит повторное голосование и всех ли всё будет устраивать, там не собираются. К тому же, «Дала қасқыры» рассматривался нашим Оскаровским комитетом в прошлом году, но в итоге отправился «Бауырына Салу» Асхата Кучинчирекова, а фильм Шарипова «Эвакуация» рассказывает о Второй мировой войне и трудностях борьбы СССР с фашисткой Германией, его большая премьера состоялась в Москве. При всем качестве картины и мастерстве Шарипова, она не имела бы никаких шансов на «Оскаре» в силу политических обстоятельств. И это понимают все, кто читал новости за последние три года. Хоррор же Адильхана наоборот как нельзя лучше попадает в текущую повестку, но о самой картине чуть позже.
Добавим лишь, что мы пытались также получить комментарии от автора письма и руководителя Лиги кинематографистов Айдара Баталова, который сейчас находится на съемках военной драмы «Почтальон Победы» в Беларуси, но он сначала согласился, а после небольшого разговора отказался давать комментарии.
Почему с «Оскаром» у нас все время связаны какие-то скандалы?
Два года назад «Власть» писала о шумихе среди отечественных кинематографистов - Оскаровский комитет не отправил от Казахстана ни одну картину, заявив, что достойных нет. В то время как фильмов была масса, из тех, кто официально подал заявку: «Горный лук» Эльдара Шибанова (участник Венецианского кинофестиваля), «Обучение Адемоки» Адильхана Ержанова (премьера состоялась на Варшавском кинофестивале), «Бауырына Салу» Асхата Кучинчирекова (конкурсант кинофестиваля в Сан-Себастьяне, но его отправили через год). Из тех, кто не подал заявку, но мог бы стать достойным претендентом: «Бақыт» Аскара Узабаева (призёр Берлинского кинофестиваля), «Схема» Фархата Шарипова (также участник Берлинале и победитель в одной из секций), «Қаш» Айсултана Сеитова (призёр Шанхайского кинофестиваля), «Братья» Дархана Тулегенова (участник десятка международных фестивалей).
Через год после грандиозного скандала для того, чтобы отправить на «Оскар» правильного кандидата, объединились три общественных организации: Национальная академия кинематографических искусств и наук (Рашид Нугманов), Союз кинематографистов (Адай Абельдинов) и Лига кинематографистов (Айдар Баталов), была проведена премия «Тулпар». По итогам отправили драму «Бауырына салу». В этом году премии не было, но представители трех объединений опять участвовали в процессе, но итог все равно печальный.
Ерлан Бухарбаев, представитель Tiger Films в своем комментарии нашему изданию подчёркивает, что его компания не имеет никакого отношения к решениям Оскаровского комитета Казахстана. «Фильм был выдвинут по решению комитета, и, если бы «Кадет» был отозван с участия в премии ими же, ни единого вопроса не возникло бы. Тем более, каких-либо претензий. Однако в сложившейся ситуации у нас возникает только один вопрос к Лиге кинематографистов: зачем было позорить страну на весь мир? Печально об этом говорить, наверное, мы единственная страна, которая жалуется сама на себя», - отметил Бухарбаев.
Конечно, кинематографические войны, обиды и недовольство, связанное с «Оскаром», у нас были и ранее, но впервые это вышло за пределы страны.
Так, в 2014 году проигнорировали «Уроки гармонии» Эмира Байгазина, а ведь он получил «Серебряного медведя» Берлинале. Это один из самых престижных призов в фестивальном мире и Байгазин мог стать реальным претендентом гонки. В 2015 году у «Хозяев» Адильхана Ержанова было гораздо больше шансов, чем у официального кандидата - «Жата» Ермека Турсунова. Ведь фильм Адильхана был участником Каннского кинофестиваля, а участие в мероприятиях такого уровня даёт мощную поддержку. И если перебирать весь список, то можно обнаружить, что от нас часто отправлялись картины, не совсем подходящие под формат «Оскара».
Был ли выбор «Кадета» правильным?
Безусловно. Адильхан Ержанов - один из самых известных казахстанских режиссёров авторского кино, а в оскаровской гонке это немаловажно. Его мастерство не раз отмечали гранды мирового кино. Так «Кадет» получил высокую оценку от самого Альфонсо Куарона, к слову, обладателя четырех «Оскаров» (за «Гравитацию» и «Рому»). В прошлогоднем интервью итальянскому изданию Ciak, знаменитый мексиканский режиссер рассказал, что познакомился c Адильханом Ержановым на фестивале Midnight в Финляндии. Посмотрев фильм казахстанца, он отметил, что «Кадет» – невероятное произведение, в котором виден взгляд зрелого автора.
«Мне захотелось поделиться им с моими коллегами-режиссерами: Гильермо дель Торо и Павлом Павликовски, — рассказывал Куарон. — Они тоже были восхищены, и я надеюсь, что автора этой ленты сможет оценить широкая аудитория, ведь «Кадет» — один из тех редких фильмов, который говорит об универсальных, но при этом вполне конкретных проблемах своей страны и существующей там патриархальной системе. При этом он не проповедует и не назидает».
Поддержка Ержанова самыми прославленными кинематографистами мира можно было удачно использовать в оскаровской промо-кампании. А то, что картина должна иметь хороший бюджет на рекламу в Голливуде и в мировых изданиях ни для кого не секрет, и у Tiger Films наверняка нашлись бы на это средства.
При этом, Адильхан Ержанов ведь не случайный человек в нашем кино, если даже посмотреть ежегодный список наших претендентов - он всегда там есть, и всегда с разными работами, будь то «Жёлтая кошка», которую всё же отправили на «Оскар» или другие его фильмы вроде «Дала қасқыры», «Обучение Адемоки», которые не дошли до официального выдвижения.
Одной из главных составляющих успеха на «Оскаре» является попадание фильма в мировую киноконъюнктуру и «Кадет» здесь тоже идеальный кандидат. Ведь он поднимает тему военных конфликтов, которые сотрясают мир последние годы. Это яркое антимилитаристское кино, которое рассуждает о природе зла и корне всех войн. Оно хоть и происходит в фантазийной реальности, но отсылает к конкретной дате — 24 февраля 2022 года. Кино пусть и имеет свои несовершенства, но оно обладает главным - попадает в нерв времени, ведь мы и правда живём во времена, когда демоны войны будто повылезали из своих адских нор и жаждут крови: Россия - Украина, Израиль - Палестина. И ведь угроза Третьей мировой — это теперь не страшилка из склепа, а вполне себе реальность.
При этом «Кадет» не ситуативное, поверхностное кино, пытающееся попасть в повестку, а фильм, рассуждающий о бесконечном круге насилия, о человеческом (или скорее, наоборот - нечеловеческом, а демоническом) влечении к войне и уничтожению себе подобных. И о том, что стоит за этим: это патриархальная система, построенная на культе силы, вечный дефицит любви и больное эго.
О чём картина «Кадет»
Официальная премьера постхоррора «Кадет» состоялась в конкурсе Токийского фестиваля. Фильм начинается с того, что главная героиня - учительница истории Алина (Анна Старченко) пытается устроить своего сына Серика (Ратмир Юсупжанов) в кадетское училище. Но не успел ребёнок отучиться первую неделю, как она успевает понять — это не школа, а портал ужаса — здесь курсанты гибнут при загадочных обстоятельствах, а в коридорах бродят призраки расстрелянных в 1938 году мальчишек. Оказывается, каждые четырнадцать лет их души возвращаются, пробуждая демонов войны — сначала Вторая мировая, затем Афган, потом войны в Чечне и Украине. Этот странный лицей в степи — словно миниатюра государства, построенного на страхе и силе. Камера Еркинбека Птыралиева ловит тревожное дыхание пространства, где прекрасные пейзажи соседствуют с чудовищным духовным разложением.
Ержанов снова создаёт собственную вселенную, где реальность переплетается с сюрреалистическими кошмарами и коллективными мифами. Интересно, что на этот раз знаменитый филиал ада, придуманный Ержановым — казахский Каратас похож на советский военный городок: в глаза бросается огромное фасадное панно с бойцом времен Второй мировой, а на стенах военных ведомств плакаты с типичной агиткой про фашистов. Военрук хоть и носит на воротнике нашивку с пометкой KZ, он из той старой гвардии. Он постоянно говорит про то, что «Советский Союз был прекрасной страной», а «американцы не умеют воевать, потому что воют с теплыми туалетами, а не как наши — вышел за угол и уже готов к бою».
Хотя события в фильме происходят в современности, кадетский корпус похож на учебное заведение времен царской России — используются оружие и обмундирование тех лет. Иногда здесь даже рассуждают о «царе, который хотел доказать, что силен» и всем понятно о ком речь.
«Кадет» может быть чуть сюжетно перегружен, это не традиционный хоррор, и он вопреки ожиданиям не поднимает проблемы казахстанской армии, он о другом, но это точно достойный кандидат на «Оскар» от нашей страны и очень жаль, что такую прекрасную попытку свели на нет. Какими бы ни были мотивы Лиги, тень увы, пала на всю индустрию.
Решится ли проблема казахстанского отбора на «Оскар» в следующем году — вопрос опять-таки риторический. Пока наши кинематографисты сами не преодолеют внутренние противоречия и дрязги, ничего не сдвинется с места. Надо понимать, что на премию стоит отправлять действительно сильнейшего участника на текущий год, ведь в случае попадания отечественной картины в шорт-лист, а если повезет в номинанты, а может когда-нибудь и в победители «Оскара», это продвинет всю казахстанскую индустрию и тут не важно кто именно это сделает. Должен быть сильнейший.
