Мрачная казахская волна: в прокате «Ауру» — кино с рейтингом 21+

Фильм заявлен как триллер, но это скорее бытовой хоррор с некоторыми элементами боди-хоррора, каким был тот же «Бақыт» Аскара Узабаева. К слову, та картина шла в прокате с рейтингом 18+ и стала одной из самых кассовых авторских драм. А вот стоило ли «Ауру» цензурировать, вопрос из числа риторических, ведь самое страшное в этой работе не сцены насилия и реки крови, а то, что у них в итоге получился чудовищный портрет современной молодёжи, где даже беременная Таншолпан кажется исчадием ада, не брезгующей обманывать казахстанцев, поверивших в благотворительность. Можно было бы сказать, что это художественная выдумка и мрачная фантазия, но ведь благотворительница, присваивающая деньги, собранные на голодающих детей из Сектора Газа, это ведь реальный персонаж из нашей с вами жизни.

Какой вышла картина «Ауру»

За эволюцией Айторе Жолдаскали интересно наблюдать — пошумев со своим хайповым сериалом Sheker о наркозакладчиках, он выпустил дебютный музыкальный фильм Shulama о провинциальных рэперах, которые пробились в Алматы. Помнится, на премьере своего первого полнометражного детища он пошутил, что «зашел в проект будучи молодой овечкой, а вышел оттуда матерым волком». В «Ауру» он уже и правда, молодой, безжалостный волк - в своём новом фильме он через своих героев убивает, быстро, без сантиментов и моральных угрызений, ни изящных бесед, ни мучений в духе Раскольникова или кого бы то ни было ещё. Устраняют тут всех эффектно, кроваво, иногда неожиданно и, повторимся, без особой философии и метафор.