Ернар Нургалиев, режиссер: «Устал от комедий»

А они реально заинтересованы в историях из Казахстана? Или это просто вежливость?

Когда был там, я почувствовал реальный интерес к своим проектам. Особенно у них загорелись глаза, когда я сказал, что бюджет «Жаным, ты не поверишь» — $80 тысяч. Они не поверили, начали: What? Are you kidding me? Я умею работать с маленьким бюджетом и делать зрелищные истории.

Может быть, вы уже обсуждали с ними что-то конкретное?

Пока нет, но я понял, что они ждут таких историй, потому что наши обычаи, наш уклад, для них экзотика. Им нужная свежая дикая энергия, а она у нас есть.

Так у вас была профессиональная поездка в Штаты?

Нет. Мы поехали по обычной туристической поездке с семьёй. Но мне через три дня мне стало скучно, я начал «копать», искать контакты, звонить, знакомиться. Всё стало понятно: нужен только язык. Вот над этим сейчас и думаю. Сына уже отдал на курсы английского, теперь и сам хочу. Без языка туда никак.

«Я снимаю комедии, потому что от моих драм людям будет больно»

Я видела ваше старое интервью, там вас спрашивают: какой жанр вам ближе? И вы отвечаете — драма. А потом вдруг начали снимать комедии. Как так получилось?

Сам не знаю. Я раньше комедию вообще не понимал. Снимал только драмы - все мои сериалы были драматические. И тут Куралай Анарбекова позвала меня снимать полный метр, комедию «Брат или брат». Я долго отказывался, Куралай ждала, а жена сказала: «Умерь свои амбиции, возьми себя в руки, у нас дети, нам нужны деньги. Иди работай». Вот я и пошёл. Вообще не представлял, что у меня получится. И вдруг на съёмках оказалось, что я умею снимать комедии. Так и поехало. Но, честно, я сам этому удивился. Проект собрал огромную кассу, и я ушёл в комедии.

А вы не думали, что было бы, если бы вы начали снимать одни драмы?

Думаю, я бы снимал очень жёсткие, чёрные драмы, а такие смотреть трудно. Это ведь такой жанр, который надо делать аккуратно. А я бы экранизировал такие истории, от которых людям было бы больно, а никто не любит, когда им делают больно. Да и я не хочу, чтобы у зрителей после моих фильмов оставался осадок и какая-то горечь, поэтому сейчас меня больше тянет к юмору, к позитиву — я хочу настроение поднимать. Но мрачные истории для малобюджетного кино у меня тоже есть.

Какие, например?

Когда я был в Корее, мне захотелось снять историю про нелегалов, там же очень много казахов-гастарбайтеров. Хочу фильм назвать «Пульпоп». Так там называют трудовых мигрантов. Я с ними жил неделю, изучал их быт, жизнь, слушал их истории. Но, конечно, там совсем другая жизнь, не та, которую мы видим в их дорамах.

Сложнее?

Не то слово. Наши ребята ведь бегут туда не от скуки, у каждого свои драмы. И там им непросто вдвойне, если учесть менталитет. Корейцы ведь совсем другие. Вот почему у них развито всё? Потому что они все пропускают через ум, они очень рациональны и практичны, они не такие эмоциональные как мы, грубо говоря, они - «мозги», а мы - «сердце». Они думают о развитии, процветании Кореи, а мы о своей семье, детях. Но у них через несколько лет будет сильный демографический провал, его уже сейчас видно - на улицах ведь совсем нет детей. Старики просят малышей, чтобы просто проиграть. Представляете? Просто поиграть, потому что своих внуков у них нет.

А у вас будет история про казахов или корейцев?

И те, и те будут. Мне не нравится, когда наши выезжают снимать кино за границу ради экзотичного фона. У нас же часто снимают в разных странах. Я же хочу включить в сюжет особенности культуры, менталитета.

«Я сам себе психотерапевт»

Ернар, а вы что, не можете просто полететь и отдохнуть? Обязательно нужно внедриться в их индустрию?

Обязательно. Отдыхаю я на съёмках. Для меня съёмки — это и есть отдых.

Но 10 картин в год! Как выдержать такой бешеный ритм?

Я сам в шоке, честно. Каждый месяц — новая работа. И думаю как вообще держусь. Но если бы я всё время сидел в Алматы, давно бы крыша поехала. А я снимал в разных городах: Усть-Каменогорск, Актау, Атырау. Если бы снимал всё в одном месте — голова у меня взорвалась бы. Потому в тот период я приходил вечером со съёмок одной картины и у меня тут же начинался Zoom по другой. Это и правда тяжело, даже физически.