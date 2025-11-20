«№37»: кино о нашем посттравматическом синдроме

В четверг в прокат вышел долгожданный режиссерский дебют Жандоса Айбасова в большом кино — мистическая драма «№37». Галия Байжанова рассказывает какой получилась киноадаптация популярного казахского спектакля и почему этот фильм стоит поддержать в прокате.
В репертуаре независимого театра Şam, организованного актёрами Еркебуланом Дайыровым и Асаном Мажитом, одноименный спектакль «№37» до сих пор один из самых успешных. Театральный режиссёр Фархад Молдагали адаптировал пьесу азербайджанского драматурга Исмаила Имана настолько удачно, что перенос этого зрелища на большой экран было, пожалуй, делом времени. За экранизацию взялся популярный актер, каскадёр, продюсер Жандос Айбасов. Ранее он уже выступал в роли режиссёра, но снимал только сериалы. Он превратил материал о посттравматическом синдроме в мистическую драму о прощании с любимыми.
О чём картина «№37»
«№37» начинается как семейная драма, события в которой разворачиваются после крупнейшего террористического акта, произошедшего якобы в метро и унесшего жизни невинных жертв. Во время кровавых событий пропадает Расул Жакупов (Еркебулан Дайыров), находят лишь останки предположительного его тела и портфель. Делу об его исчезновении дают порядковый номер — 37. А сам он становится жертвой №37.
Родные каждый год оплакивают его и дают в память о нём поминальный обед, но через 15 лет Расул внезапно появляется живым и невредимым и рассказывает, что жил всё это время в Балхаше, потерял память и как только она у него восстановилась, он тут же приехал домой.
Мать (Тынышкуль Султанбердиева) счастлива — она всегда верила, что её мальчик жив, отец (Сагызбай Карабалин) не знает как себя вести — ведь он один из активистов движения о жертвах теракта, и никак не думал, что его сын уцелел, а родной брат Ануар (Асан Мажит) откровенно на него зол и меньше всего рад его возвращению. Когда Расул «погиб», ему пришлось утешать его «вдову» Зейнеп (Зарина Кармен) и они даже создали семью и родили сына — тоже Расула (Алмаз Акылбай). Зейнеп же раздирают чувства: с одной стороны, она в ярости, ведь пока Расул-старший «приходил в себя» и за 15 лет ни разу не дал о себе знать, ей пришлось буквально восстать из пепла, с другой стороны, она рада, что он жив. Заметно, что в ней ещё живы какие-то чувства к нему, может, даже это любовь.
Чем же закончится эта история? И кем является Расул? Глубоко травмированным персонажем, который не помнит половину жизни и нечаянно выжившим свидетелем кровавых событий? Или обыкновенным трусом, который не захотел вернуться к жене и семье? А может, он стал тем, кому этот мир абсолютно понятен, и он ищет только одного: покоя, умиротворения, гармонии от слияния с бесконечным вечным?
Почему «№37» — особенное кино
У «№37» была отлично организованная премьера — в Almaty Theatre с красной дорожкой, эффектным началом (был устроен музыкальный перформанс от театра Şam, там всё якобы происходит на перроне метро) и таким же впечатляющим финалом. На титрах фильма зал аплодировал стоя. А благословение картине и новому режиссёру дал сам Асанали Ашимов.
Кино действительно из редких, ведь мистические драмы в нашем прокате встречаются в исключительных случаях — жанр сложный и непредсказуемый с точки зрения кассы. Успешный и хорошо сыгранный спектакль, конечно, должен привлечь в кинотеатры преданную материалу публику, но как примут киноадаптацию, пока непонятно. К тому же эта лента стала первым творением казахских театралов — во-первых, она, повторимся, основана на прекрасном драматургическом материале, что существенно ее выделяет среди других отечественных киноработ, во-вторых, там снялись потрясающие актеры, которые уже не раз выходили к зрителям в этом амплуа (здесь почти тот же каст, что и в спектакле), ну а в-третьих, театралы могут неплохо разнообразить жанрово и тематически наше кино.
Сейчас наша режиссёрская братия состоит из нескольких групп: режиссёры с профессиональным образованием: это выпускники академии им. Жургенова, New York Film Academy и других учебных заведений; самоучки из числа бывших клипмейкеров; а также из числа кавээнщиков и юмористов; плюс молодые ребята из ниоткуда, чья звезда зажглась благодаря веб-сериалам. Теперь к ним наконец примкнули театралы. Хотя и Дайыров, и Мажит, и Айбасов — сами кинематографисты со стажем, материал, на который они опираются родом из театра и в этом конкурентное преимущество драмы «№37».
Каким получился дебют Жандоса Айбасова
Адаптировать сюжет для кино Жандосу помогал талантливый сценарист Ефрат Шарипов (ранее он написал сценарий к музыкальному фильму «Дос-Мукасан»). При переносе материала спектакля на большой экран режиссёр сделал его с одной стороны достаточно новым (изменен финал и сама суть), с другой стороны, чуть более запутанным и жанрово не идеальным. Поэтому попытка получилась хоть и интересная, но не без несовершенств.
Итак, в картине «№37» три слоя: первый — семейная драма с вовлечением в любовный треугольник: «два брата и одна на двоих жена»; второй слой — остросоциальное кино о посттравматическом синдроме, образовавшемся после наших общих коллективных травм и наконец, третий слой — мистическая, философская драма о встречах и прощаниях с любимыми людьми и о том, как и в каких обстоятельствах люди встречаются с вечностью. Все три слоя получились у Айбасова с разной степенью проработанности. Так, например, семейная драма вышла недостаточно сложной, будто так и не избавившейся от мощного театрального флёра.
Сама по себе ситуация, где одну женщину делят двое мужчин, очень интересная, но в киноисполнении материал лишён глубокого психологизма, герои всё проговаривают прямым текстом, как в пьесе, при этом всё, что называем настоящим кино — язык тела, все эти взгляды, жесты, эмоциональные полутона, тончайшие колебания чувств, смешанные эмоции все это вынесено за скобки. Сыгран материал сильно, ярко, эмоционально, с изрядной долей экспрессией, на которую способны эти очень талантливые актёры (особенно хороша Зарина Кармен), но всё же способ существования в кадре вышел будто бы слишком театральным. Многие психологические тонкие моменты вроде первой встречи Расула-младшего с дядей рассказаны вскользь, между делом, а ведь в драмах на этих тонкостях всё и строится. Движение камеры будто сериальное, а особенно драматические моменты сопровождаются музыкой, которой в фильме вдруг неоправданно много.
Внимание, дальше спойлеры!
Мистический слой получился не совсем понятным, ведь почти до самого финала не было введено никаких знаков, разграничивающих реальность с фантазией. Обычно режиссёры прибегают в таких случаях к сновидениям, к отражениям в зеркалах, через воду или тени - но это, наверное, скучно, а другого приёма, если не нового, то хотя бы любопытного, придумано тут не было. К примеру, тут не меняется ни звуковой, ни визуальный код (цветовой тон кадра, необычный угол съёмки).
Зато самая яркая линия в фильме та, в которой рассказывается о трагедии в метро, где сначала произошёл взрыв, а потом «начали работать некие ликвидаторы», чтобы свидетелей осталось как можно меньше. Этот теракт в кино, слава богу, выдуман и не отсылает ни к какому конкретно событию, в картине даже непонятно какой год: метро уже существует, но люди пишут бумажные письма от руки и носят советские портфели. Но сама обстановка невольно и ассоциативно отсылает нас к трагическим страницам нашей истории, когда жертвы есть, но до конца непонятно как всё это вышло, до сих пор не создано поминутной хроники этих событий, материал не отрефлексирован в полной мере.
Здесь Жандос постарался, его массовые сцены великолепны, взрыв, последующая давка и паника людей, непонятные теории заговоров, которые обсуждаются в кулуарах, всё это показано очень эффектно. С физиологичностью, возможно, местами чуть перебрали, но зато она производит впечатление и достаёт из памяти очередную коллективную травму.
Сам режиссёр подчёркивает — никакой отсылки к политическим событиям тут не было и нет, и все эти ассоциации — ответственность впечатлительных зрителей, сюжетно этот взрыв был нужен лишь для того, чтобы ввести героя, который погиб, но только при каких обстоятельствах, родные не знают. Для него этот странный и окутанный недомолвками взрыв лишь повод, чтобы рассказать о прощании и встрече с вечностью, которая раскрывает все тайны для ушедших, а для живых наоборот запутывает ещё больше.
Как на наше кино влияют коллективные травмы и почему нам о них всё ещё трудно говорить
Коллективные травмы и страхи, а также переживания по этому поводу никогда не проходят бесследно и всегда получают отражение в кино. Так, после атомных бомбардировок в Японии возник целый жанр кайдзю-фильмов (с японского «кайдзю» переводится как «монстр», «чудовище») и Годзилла — ничто иное как метафора ужаса людей перед чем-то опасным и тяжело контролируемым. Война во Вьетнаме породила антимилитаристское американское кино, в котором главный фокус держится на посттравматическом синдроме героев. Таких примеров можно привести множество, но что же происходит с нашими казахскими травмами? Как они отражены в нашем кино?
Тематика ограничена, как правило, тяжёлым советским наследием — Вторая мировая, репрессии, депортации, раскулачивание, несправедливость власти. Если раньше одной из главных тем была трагедия Семипалатинского полигона (самый яркий фильм здесь «Молитва Лейлы» Сатыбалды Нарымбетова), то сейчас наиболее артикулируемая травма в отечественном кинематографе — голодомор. О нем снято сразу несколько работ: пронзительная драма «Жел тоқтаған жер» Ардака Амиркулова, визуально потрясающий «Қаш» Айсултана Сеитова, драматургически небезынтересный «Ақ боз үй» Бегарса Елубая и неудачный «Ұлы дала зары» («Плач великой степи») Марины Кунаровой. Эта тема так или иначе фигурирует и в других картинах. Но вот если говорить о травмах посвежее, например, о декабрьских событиях 1986 года или Қаңтаре, то хорошего и популярного художественного кино здесь не найти. Для полноценной рефлексии по январским событиям ещё прошло мало времени. А вот почему драма «Аллажар» Калдыбая Абенова стала единственным проектом о Желтоксане — загадка. Тем более, что большинство его не видели и даже не знают, что Акан Сатаев там, оказывается, играет главную роль.
Но травмы не ждут, когда их экранизируют, они проникают в кино независимо от желания авторов и намерения дистанцироваться от резонансных событий. И ассоциативно их можно уловить в фильме Адильхана Ержанова «Штурм» или «№37» Жандоса Айбасова, при этом, авторы сознательно или нет уводят в повествование из реализма в сюрреализм, мистику и философию. Но, наверное, покрытый колотым льдом Балхаш, который возникает в финале картины — это образ, что ситуация потихоньку меняется. И однажды точно наступит «весна».
«№37» — это очень редкое, не во всём удавшееся, но очень интересное кино, которое может дать пищу для размышлений, поэтому его точно стоит поддержать в прокате.
