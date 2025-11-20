«№37»: кино о нашем посттравматическом синдроме

Родные каждый год оплакивают его и дают в память о нём поминальный обед, но через 15 лет Расул внезапно появляется живым и невредимым и рассказывает, что жил всё это время в Балхаше, потерял память и как только она у него восстановилась, он тут же приехал домой.

Мать (Тынышкуль Султанбердиева) счастлива — она всегда верила, что её мальчик жив, отец (Сагызбай Карабалин) не знает как себя вести — ведь он один из активистов движения о жертвах теракта, и никак не думал, что его сын уцелел, а родной брат Ануар (Асан Мажит) откровенно на него зол и меньше всего рад его возвращению. Когда Расул «погиб», ему пришлось утешать его «вдову» Зейнеп (Зарина Кармен) и они даже создали семью и родили сына — тоже Расула (Алмаз Акылбай). Зейнеп же раздирают чувства: с одной стороны, она в ярости, ведь пока Расул-старший «приходил в себя» и за 15 лет ни разу не дал о себе знать, ей пришлось буквально восстать из пепла, с другой стороны, она рада, что он жив. Заметно, что в ней ещё живы какие-то чувства к нему, может, даже это любовь.