Фестиваль современного искусства ARTBAT FEST 11

Фотографии Данияра Мусирова

В Алматы в 11 раз проходит ежегодный фестиваль современного искусства ARTBAT FEST. В рамках паблик-арт программы в городе представлено 22 художественных объекта, выполненных зарубежными и казахстанскими художниками. Среди них также есть проекты молодых художников, окончивших первый курс казахстанской образовательной программы Egin, посвященного проблемам империализма и колониальности.

Во время работы паблик-арт программы в Алматы активируется несколько улиц города, главной из которых стала улица Байсеитовой. Большая часть работ — скульптур, AR-произведений, муралов и временных инсталляций — выставлена в квадрате улиц Абая — Толе би.



Тема нынешнего фестиваля: «Антропоцен и его критика». В фокусе внимания организаторов фестиваля — вопросы доминирования человека над природой и интенсивного потребления ее ресурсов, которые оборачиваются социальными потрясениями и климатическим кризисом.