Музей украшений в Алматы

В Алматы на улице Барибаева, 36 открылся первый частный музей национальных украшений Aimaq Museum. Он состоит из частной коллекции предпринимательницы Айнур Кангужиной, которая несколько лет “переосмысливает” старинные украшения.

Когда Кангужина начала собирать старинные казахские украшения, она пыталась их носить, но они оказались слишком тяжелыми, и она решила сделать несколько прототипов колец и серег только для себя. В итоге это привело к созданию бренда Aimaq , который вдохновлен работами сакских мастеров и антикварными украшениями. Постепенно увлечение привело к созданию небольшого частного музея, расположившегося на 28 кв. метрах. В нем представлены казахские украшения XIX — начала XX века.

Архитекторами нового пространства стали Иван Кудрявцев и Анна Хван. За экспозицию отвечает куратор Оля Веселова. Научным консультантом выступила старший научный сотрудник Музея искусств им. Кастеева Гульнар Жуваниязова.

Музей открыт каждый день с 11:00 до 20:00, вход бесплатный.

Фотографии Данияра Мусирова

