Среда обитания / Город
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17 июля 2025
Светлана Ромашкина, Власть, скриншот с видео

Генплан как техническая ошибка

В Уральске произошел скандал на обсуждении корректировки генерального плана

Генплан как техническая ошибка

В Уральске слушания по корректировке генерального плана города обернулись скандалом. Активист Данил Макатуха изучил документы и обнаружил, что значительная часть в них касается не Уральска, а Караганды и Семея. Об этом он заявил на слушаниях. Заместитель акима города Азамат Халелов назвал это «технической ошибкой». Власть поговорила с активистом о том, как проходили слушания и о том, что он собирается делать дальше.

«Начнем с раздела 3.2 «Городские земли и их использование». Меня интересует, почему в этом разделе описан город Караганда? И ни одного слова про Уральск. Дальше список памятников истории и архитектуры 3.3.3 и все эти объекты находятся в городе Семей. Вы их планируете перенести в Уральск?», - видео, на котором Данил Макатуха перечисляет ошибки в документе по корректировке генплана мгновенно разлетелось в социальных сетях.

Макатуха о слушаниях узнал случайно за два дня до мероприятия. Он скачал файлы, приложенные к объявлению. Там было три пояснительных записки объемом в 500 страниц.

«Я начал читать первую книгу пояснительной записки, и на 26-й странице уже выяснил, что про Уральск там вообще почти ничего нет, всё в основном про исторические памятники Семея и про проблемы города Караганды с его планировкой и промышленными районами. И такая ситуация оказалась во второй и третьей книге пояснительной записки. Они думали, что пригласят на слушания своих сотрудников, отдел архитектуры, отдел строительства, отдел земельных отношений, с других отделов ещё людей возьмут, учителей, которые сейчас не в отпуске, и быстренько покажут им слайды, те зададут вопросы по своим микрорайонам, про которые им скажут, что они не относятся к корректировке генерального плана. Все похлопают и всё, на этом слушания закончатся», - рассказывает Макатуха.

На встрече он указал на 128 страниц, которые не касаются города Уральска. Заместитель акима Азамат Халелов ответил, что это техническая ошибка.

Активист считает, что там еще больше недочетов, но на часть из них он не стал указывать, чтобы посмотреть, перенесут ли их в новые документы.

Вечером 15 июля, после слушаний документ перезалили, удалили те разделы, по которым Макатуха задавал вопросы: «Текст сократился с 500 страниц до 106 страниц. Представляете, за 106 листов город заплатит 250 млн. тенге. Но технические ошибки, которые там были в других разделах, на которые я им прямо не указал, благополучно перекочевали в эту новую пояснительную записку, про которую они говорят, что она новая».

По его мнению, тот, кто занимался написанием пояснительной записки, ничего о городе Уральске не знает.

Помимо активиста, на встрече были другие люди, они задавали вопросы о лесных зонах, строительстве мостов и ситуации с транспортом. Акимат хочет вытеснить транспорт со стоянок, которые находятся в жилых районах, и при этом снести все гаражи. Поэтому на слушаниях люди интересовались тем, куда денут весь транспорт, который в городе уже есть, если стоянок внутри микрорайонов не будет. Обсуждали промышленные зоны.

«В акимате есть идея фикс - освоить лесоохранные зоны, Перевалочная роща, Ханская роща, отдать землю под строительство турбаз и вся эта корректировка генплана идет к тому, что надо эти земли из лесного фонда вывести, на первом этапе построить там дороги, а на втором этапе начать уже распределять места под коммерческие организации. А общественность сопротивляется, у каждого есть свои вопросы. Но никто же не видел генплан, вы знаете, в Уральске чтобы получить документ, приходится по полтора-два месяца переписываться с акиматом и то не получишь полную информацию. Всё сделано по запросу предпринимателей и никак не согласовано с общественностью», - считает активист.

Данил Макатуха работал начальником технической службы в департаменте полиции в трех областях: в Западно-Казахстанской области, в Атырауской области и в Актюбинской области, общий стаж руководящей работы у него 17 лет. Поэтому с городской инфраструктурой, благодаря управлению технической службой, он знаком очень хорошо.

Но интересоваться тем, что происходит именно в Уральске, он начал в 2020-2021 годах, когда акимат решил сделать зеленый бульвар. «Был очень хороший, очень дорогой проект, - вспоминает он. - И так получилось, что перед моим и перед соседним домом вместо зеленого бульвара построили коммерческие объекты, хотя там были запланированы зеленые зоны и земля стояла под изъятие. Но план детальной планировки менялся чуть ли не каждый месяц, и даже корректировки в генплан они умудрились внести, чтобы только там не делать зеленый бульвар и не изымать участки у застройщиков».

Макатуха собирается обратиться в департамент КНБ, чтобы они разобрались в том, что произошло с документом по корректировке генплана:

«Я хорошо знаю как работает акимат Западно-Казахстанской области, прокуратура, акимат города. Сейчас один только вариант - написать заявление в департамент КНБ, приложить все документы и отправить им, чтобы они разбирались в этом деле. Потому что разбираться в [других] департаментах бесполезно. Я сейчас жду как прокомментирует аким города ситуацию, пока комментариев нет. Кто-то из жителей приложил мое выступление и отправил в администрацию президента. Но я сомневаюсь, что будет какой-то эффект, потому что эту жалобу, скорее всего, отправят в аппарат акима Западно-Казахстанской области, а он отправит его в аппарат акима города Уральска к тому же акиму, который организовывал слушания».

Редакция Власти отправила официальный запрос в акимат города по поводу того, что собирается делать акимат после этого скандала. Издание «Мой город» сообщает, что акимат не планирует подавать в суд на компанию, которая делала генеральный план Уральска.

Проект разрабатывала компания Grado, базирующаяся в Алматы, у нее внушительное портфолио: она отвечала за генеральные планы городов Семей, Актау, Талгар, Усть-Каменогорск.

В инстаграм аккаунте акимата Уральска выложено видео, в котором замакима Халелов объясняет, что на протяжении двух лет была проведена огромная работа, касающаяся разработки корректировки генплана. А материалы, “содержащие некорректные сведения о Генеральном плане города Уральск и вызвавшие обеспокоенность у части жителей, были удалены”.

Акимат обещает, что в ближайшее время состоится новое публичное обсуждение измененного генплана.

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