Генплан как техническая ошибка

В Уральске слушания по корректировке генерального плана города обернулись скандалом. Активист Данил Макатуха изучил документы и обнаружил, что значительная часть в них касается не Уральска, а Караганды и Семея. Об этом он заявил на слушаниях. Заместитель акима города Азамат Халелов назвал это «технической ошибкой». Власть поговорила с активистом о том, как проходили слушания и о том, что он собирается делать дальше.
«Начнем с раздела 3.2 «Городские земли и их использование». Меня интересует, почему в этом разделе описан город Караганда? И ни одного слова про Уральск. Дальше список памятников истории и архитектуры 3.3.3 и все эти объекты находятся в городе Семей. Вы их планируете перенести в Уральск?», - видео, на котором Данил Макатуха перечисляет ошибки в документе по корректировке генплана мгновенно разлетелось в социальных сетях.
Макатуха о слушаниях узнал случайно за два дня до мероприятия. Он скачал файлы, приложенные к объявлению. Там было три пояснительных записки объемом в 500 страниц.
«Я начал читать первую книгу пояснительной записки, и на 26-й странице уже выяснил, что про Уральск там вообще почти ничего нет, всё в основном про исторические памятники Семея и про проблемы города Караганды с его планировкой и промышленными районами. И такая ситуация оказалась во второй и третьей книге пояснительной записки. Они думали, что пригласят на слушания своих сотрудников, отдел архитектуры, отдел строительства, отдел земельных отношений, с других отделов ещё людей возьмут, учителей, которые сейчас не в отпуске, и быстренько покажут им слайды, те зададут вопросы по своим микрорайонам, про которые им скажут, что они не относятся к корректировке генерального плана. Все похлопают и всё, на этом слушания закончатся», - рассказывает Макатуха.
Активист считает, что там еще больше недочетов, но на часть из них он не стал указывать, чтобы посмотреть, перенесут ли их в новые документы.
Вечером 15 июля, после слушаний документ перезалили, удалили те разделы, по которым Макатуха задавал вопросы: «Текст сократился с 500 страниц до 106 страниц. Представляете, за 106 листов город заплатит 250 млн. тенге. Но технические ошибки, которые там были в других разделах, на которые я им прямо не указал, благополучно перекочевали в эту новую пояснительную записку, про которую они говорят, что она новая».
По его мнению, тот, кто занимался написанием пояснительной записки, ничего о городе Уральске не знает.
Помимо активиста, на встрече были другие люди, они задавали вопросы о лесных зонах, строительстве мостов и ситуации с транспортом. Акимат хочет вытеснить транспорт со стоянок, которые находятся в жилых районах, и при этом снести все гаражи. Поэтому на слушаниях люди интересовались тем, куда денут весь транспорт, который в городе уже есть, если стоянок внутри микрорайонов не будет. Обсуждали промышленные зоны.
«В акимате есть идея фикс - освоить лесоохранные зоны, Перевалочная роща, Ханская роща, отдать землю под строительство турбаз и вся эта корректировка генплана идет к тому, что надо эти земли из лесного фонда вывести, на первом этапе построить там дороги, а на втором этапе начать уже распределять места под коммерческие организации. А общественность сопротивляется, у каждого есть свои вопросы. Но никто же не видел генплан, вы знаете, в Уральске чтобы получить документ, приходится по полтора-два месяца переписываться с акиматом и то не получишь полную информацию. Всё сделано по запросу предпринимателей и никак не согласовано с общественностью», - считает активист.
Данил Макатуха работал начальником технической службы в департаменте полиции в трех областях: в Западно-Казахстанской области, в Атырауской области и в Актюбинской области, общий стаж руководящей работы у него 17 лет. Поэтому с городской инфраструктурой, благодаря управлению технической службой, он знаком очень хорошо.
Но интересоваться тем, что происходит именно в Уральске, он начал в 2020-2021 годах, когда акимат решил сделать зеленый бульвар. «Был очень хороший, очень дорогой проект, - вспоминает он. - И так получилось, что перед моим и перед соседним домом вместо зеленого бульвара построили коммерческие объекты, хотя там были запланированы зеленые зоны и земля стояла под изъятие. Но план детальной планировки менялся чуть ли не каждый месяц, и даже корректировки в генплан они умудрились внести, чтобы только там не делать зеленый бульвар и не изымать участки у застройщиков».
Макатуха собирается обратиться в департамент КНБ, чтобы они разобрались в том, что произошло с документом по корректировке генплана:
«Я хорошо знаю как работает акимат Западно-Казахстанской области, прокуратура, акимат города. Сейчас один только вариант - написать заявление в департамент КНБ, приложить все документы и отправить им, чтобы они разбирались в этом деле. Потому что разбираться в [других] департаментах бесполезно. Я сейчас жду как прокомментирует аким города ситуацию, пока комментариев нет. Кто-то из жителей приложил мое выступление и отправил в администрацию президента. Но я сомневаюсь, что будет какой-то эффект, потому что эту жалобу, скорее всего, отправят в аппарат акима Западно-Казахстанской области, а он отправит его в аппарат акима города Уральска к тому же акиму, который организовывал слушания».
Редакция Власти отправила официальный запрос в акимат города по поводу того, что собирается делать акимат после этого скандала. Издание «Мой город» сообщает, что акимат не планирует подавать в суд на компанию, которая делала генеральный план Уральска.
Проект разрабатывала компания Grado, базирующаяся в Алматы, у нее внушительное портфолио: она отвечала за генеральные планы городов Семей, Актау, Талгар, Усть-Каменогорск.
В инстаграм аккаунте акимата Уральска выложено видео, в котором замакима Халелов объясняет, что на протяжении двух лет была проведена огромная работа, касающаяся разработки корректировки генплана. А материалы, “содержащие некорректные сведения о Генеральном плане города Уральск и вызвавшие обеспокоенность у части жителей, были удалены”.
Акимат обещает, что в ближайшее время состоится новое публичное обсуждение измененного генплана.
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