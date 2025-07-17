Генплан как техническая ошибка

«Начнем с раздела 3.2 «Городские земли и их использование». Меня интересует, почему в этом разделе описан город Караганда? И ни одного слова про Уральск. Дальше список памятников истории и архитектуры 3.3.3 и все эти объекты находятся в городе Семей. Вы их планируете перенести в Уральск?», - видео, на котором Данил Макатуха перечисляет ошибки в документе по корректировке генплана мгновенно разлетелось в социальных сетях.

Макатуха о слушаниях узнал случайно за два дня до мероприятия. Он скачал файлы, приложенные к объявлению. Там было три пояснительных записки объемом в 500 страниц.

«Я начал читать первую книгу пояснительной записки, и на 26-й странице уже выяснил, что про Уральск там вообще почти ничего нет, всё в основном про исторические памятники Семея и про проблемы города Караганды с его планировкой и промышленными районами. И такая ситуация оказалась во второй и третьей книге пояснительной записки. Они думали, что пригласят на слушания своих сотрудников, отдел архитектуры, отдел строительства, отдел земельных отношений, с других отделов ещё людей возьмут, учителей, которые сейчас не в отпуске, и быстренько покажут им слайды, те зададут вопросы по своим микрорайонам, про которые им скажут, что они не относятся к корректировке генерального плана. Все похлопают и всё, на этом слушания закончатся», - рассказывает Макатуха.