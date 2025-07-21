Среда обитания / Город
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21 июля 2025
Светлана Ромашкина, Власть

Парковочные приоритеты

Как алматинский студент пытается убрать стихийную парковку

Парковочные приоритеты

Студент из Алматы Ринат Сабиров предложил создать парковую зону на месте стихийной парковки, но в акимате посчитали, что это «не соответствует приоритетам».

На пересечении улиц Абая и Тлендиева в Алматы, перед жилыми домами №198 и №208, есть небольшой участок, перед которым много лет назад возникла стихийная парковка — водители машин отвоевали не только его, но и стали заезжать на тротуар.

Студент Ринат Сабиров, живущий неподалеку, решил исправить ситуацию и отправился в Генплан Алматы, где смог отыскать офис Open Almaty, в котором ему сказали, что идея хорошая и посоветовали поучаствовать в «Бюджете народного участия» — раз в год горожане предлагают идеи по благоустройству, разрабатывают проекты, которые выбирает акимат, а затем путем онлайн-голосования жители определяют победителей. После этого проект реализуется.

Сабиров разработал проект благоустройства этой небольшой территории на проспекте Абая. Он выяснил, что этот земельный участок принадлежит городу.

«Я думаю, что в советское время там была парковая зона. В какое-то время на пыли образовалась стихийная парковка и её решили закатать и она так там и осталась. Это бесхозная территория со стихийной парковкой», - рассказывает он.

При этом ситуация постепенно ухудшается: машины вытесняют с тротуаров пешеходов и передвижение там становится все более опасным.

При этом внутри двора есть парковка. Имеются парковочные места и на улице Тлендиева.

«Не сказать, что я проводил глубокие исследования, но у меня есть несколько знакомых в этом районе, с которыми я общаюсь, и никому не нравится то, что там сейчас происходит. Зимой там образовывается наледь, и мамам с колясками тяжело, всем там неудобно. Особенно если учитывать, что дом, возле которого это место, довольно большой, а пешеходный трафик приличный. У нас в городе были примеры, когда преобразовывались улицы, на которых была стихийная парковка. Например, улица Жибек Жолы, не основная часть Арбата, а чуть дальше, там раньше тоже была очень серьезная проблема с парковкой, потому что был асфальтовый плац между домов и куча машин, и её реконструировали, оставили всего лишь одну полосу для движения машин, остальное пространство отдали пешеходам, убрав парковку».

Кроме того, на Абая-Тлендиева рядом находится остановка общественного транспорта и подход к ней очень сложный, - как раз через стихийную парковку. Чуть дальше находится вход в метро. В идеале Сабиров хотел увязать парковую зону и с этими объектами.

Сабиров предложил озеленить территорию, выложить плитку, сделать пешеходные тропинки, установить скамейки, урны и наладить освещение. Вдоль улицы обустроить 8 парковочных мест. Примерный бюджет — 25 млн тенге.

Для Сабирова это был первый опыт подачи проекта в рамках «Бюджета народного участия». В нем есть три этапа, он не смог пройти второй — акимат отказал в рассмотрении, сообщив, что «проектное предложение не допущено к голосованию, так как не соответствует приоритетам и планам развития обозначенной территории».

Сабиров попросил акимат уточнить, какие планы развития этой территории существуют, но ответа так и не получил.

Он обратился в акимат Бостандыкского района с просьбой хотя бы обустроить технический тротуар и установить болларды. Ему ответили, что участок будет рассмотрен для включения в график производственных работ.

«У меня есть предположение почему мой проект отклонили. В основном все проекты по «Бюджету народного участия» касаются дворов, а мой проект выходил на улицу и касался такой проблематичной темы, как парковки перед домом. Я думаю, что просто не хотят вызывать какой-то резонанс, и решили отклонить. Мне было бы интересно пройти через голосование среди жителей», - говорит он.

«Раньше было много таких бесхозных парковок, но со временем их или убрали или делали официальными, а это место почему-то осталось без внимания, там либо надо создавать общественное пространство, либо сделать уже официально парковку, но я против», - отмечает Сабиров.

Он говорит, что выступает за «доступную пешеходную среду для всех».

Сабиров вспоминает, что акимат собирался увеличить количество парковочных мест в городе с 18 тысяч до 30 тысяч. Возможно, что отказ в создании парковой зоны вместо стихийной парковки связан в том числе с этим. Он считает, что увеличение количества парковочных мест приведет к тому, что машин в городе станет только больше.

Сейчас Сабиров учится в университете, при этом его будущая профессия никак не связана с урбанистикой, но вопрос того, как сделать Алматы удобным и человекоориентированным, его интересует давно. Он даже создал канал на YouTube, где записывает ролики о транспортном планировании. Например, о дорожной ситуации на проспекте аль-Фараби.

«Это скорее развлекательный контент, потому что я не говорю там о каких-то очень глубоких проблемах, я просто стараюсь показать людям, как может быть хорошо, стараюсь изменить отношение. В своем университете я спрашивал ребят про свой проект изменения на Абая-Тлендиева, думаю, скорее всего они бы там сделали парковку. Это такое общеалматинское видение, только единицы считают по-другому», - говорит он.

В этом году Сабиров снова собирается подавать проект в «Бюджет народного участия». На этот раз это проект ремонта двора в том же районе.

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