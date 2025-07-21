Парковочные приоритеты

При этом ситуация постепенно ухудшается: машины вытесняют с тротуаров пешеходов и передвижение там становится все более опасным.

При этом внутри двора есть парковка. Имеются парковочные места и на улице Тлендиева.

«Не сказать, что я проводил глубокие исследования, но у меня есть несколько знакомых в этом районе, с которыми я общаюсь, и никому не нравится то, что там сейчас происходит. Зимой там образовывается наледь, и мамам с колясками тяжело, всем там неудобно. Особенно если учитывать, что дом, возле которого это место, довольно большой, а пешеходный трафик приличный. У нас в городе были примеры, когда преобразовывались улицы, на которых была стихийная парковка. Например, улица Жибек Жолы, не основная часть Арбата, а чуть дальше, там раньше тоже была очень серьезная проблема с парковкой, потому что был асфальтовый плац между домов и куча машин, и её реконструировали, оставили всего лишь одну полосу для движения машин, остальное пространство отдали пешеходам, убрав парковку».