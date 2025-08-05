«Зачем вам делиться с людьми своей властью, если можно не делиться?»

Артур Абдуллин, специально для «Власти»

С 2019 года в Казахстане действует программа Бюджета народного участия. Она была закреплена в недавно принятом Бюджетном кодексе. В Акорде заявляют, что ее задача — «активное вовлечение граждан в процесс распределения бюджетных средств».

На практике это означает, что жители казахстанских городов могут предлагать свои проекты благоустройства, которые, в случае победы в голосовании, должны быть реализованы за счет местного акимата.

БНУ стало одной из инициатив в рамках заявленной президентом Токаевым политики «слышащего государства». Как и другие инициативы, ее реализация столкнулась не только с техническими проблемами, но и политическими — правящий режим не спешит делиться властью даже в таком ограниченном объеме.

«Власть» рассказывает как в реальности проявляется народное участие в управлении бюджетом, с какими проблемами сталкиваются участники программы и есть ли у нее будущее.

В чем предлагают участвовать горожанам?

В 2019 году в Алматы и Астане запустился пилотный проект «Бюджет народного участия» (БНУ). В 2020 году он заработал в полном формате — его расширили до городов областного значения и Шымкента. А с 2023 года БНУ реализуется также в городах районного значения, которые являются административными центрами с численностью более 10 тыс. человек.

Сфера «народного участия» ограничивается благоустройством — установкой и ремонтом спортивных и детских площадок, созданием парков, скверов, пешеходных зон, озеленением территории, ликвидацией свалок.

В действительности власти чаще реализуют заявки, направленные на благоустройство дворов и спортивных площадок. Другие проекты одобряют редко.

Процесс БНУ состоит из нескольких этапов. Сначала жители города направляют электронные заявки своих проектов в акимат, с детальным описанием сметы и дизайном. Далее экспертный совет от акимата оценивает предлагаемые проекты и проверяет их технические характеристики.

После одобрения со стороны экспертного совета проект размещают на сайте акимата или другом электронном ресурсе для голосования — проголосовать можно через приложение eGov. Реализуют проекты, набравшие наибольшее количество голосов. Цикл возобновляется каждый год.