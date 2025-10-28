«В Алматы русла рек и арыки слишком сосредоточены на функции водоотвода»

Во время моего пребывания в Алматы я заметил, что существующие русла рек и арыки слишком сосредоточены на функции водоотвода. Они выполняют лишь одну задачу — как можно быстрее увести воду — не учитывая более широкий спектр экосистемных услуг, которые вода может предоставлять. На сегодня это упущенная возможность, которую могут реализовать инженеры, ландшафтные архитекторы и планировщики.

Я вижу потенциал для пилотных проектов. Например, можно восстановить небольшой ручей или участок арыка, создав более комплексное решение — не только для отвода воды, но и как общественное пространство для людей и естественную среду обитания для птиц и других видов. Если такие пилотные проекты покажут хорошие результаты, они смогут стать моделью для дальнейших шагов.

Другая возможность — новые городские районы. Реконструировать существующую инфраструктуру сложно, но новые территории дают шанс внедрить верные решения с самого начала.

Сурав Кумар Бисвас: Согласен. Арыки можно «натурализовать» без особых проблем. Что касается рек, здесь нужно работать вместе с инженерами, чтобы понять, где это технически возможно. Можно не уводить потоки под землю, как это часто делается сейчас, а направлять их в открытые пространства или пруды без бетонного дна, тогда они смогут обеспечивать мелкую инфильтрацию и пополнение подземных вод.

В существующих парках и зеленых зонах можно делать скважины для пополнения водоносных горизонтов или пруды, создавая распределенную сеть мест хранения и фильтрации воды по всему городу. Тогда, в случае дождя, вода не будет просто уходить через бетонные каналы за пределы города — она останется, отфильтруется и поработает на экосистему. Мне очень нравится, что в Алматы вода видима и ощутима — ее можно видеть, слышать, и она чистая, потому что поступает от таяния снегов. Есть гораздо больше способов ценить и использовать этот природный ресурс, чем просто позволять ему стремительно утекать прочь по бетонным каналам.