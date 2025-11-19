«Неизвестно, когда эти объекты исчезнут, поэтому важно их зафиксировать»

Экскурсовод и автор проекта «Пока не исчезло» Юлия Ляндаева выпустила 190-страничную книгу о казахском орнаменте в архитектуре Караганды 1930-1950-х годов. «Власть» поговорила с автором об этом издании, интересе к родному городу и экскурсиях по нему.
Юлия Ляндаева окончила художественную школу и вспоминает, что архитектура всегда её вдохновляла. Она несколько лет прожила в Алматы, и в 2017 году на сайте yvision.kz публиковала свои любимые маршруты для прогулок по городу. Она вспоминает, что тогда в Казахстане только начинали появляться авторские экскурсии, которые проводили краеведы, архитекторы, историки, а иногда и просто жители города.
В 2018 году Ляндаева вернулась в Караганду и по-новому взглянула на родной город. Ей захотелось исследовать его, и она начала активно гулять по улицам с фотоаппаратом, снимать разные здания и их необычные детали. Затем стала интересоваться историей создания объектов, ей было интересно, кто архитекторы, кто жил в этих зданиях, кто работал, что находилось в них раньше, как в целом возник и развивался город.
И неизбежно со временем хотелось с кем-то поделиться найденной информацией. Сначала это были друзья, затем она стала публиковать посты в Instagram. B в 2022 году ее подруга Лариса Корчевская предложила проводить экскурсии. Юлия сначала сомневалась, но, «пожив с этой мыслью, решила просто попробовать».
Юлия Ляндаева объясняет, что Караганда состоит из нескольких районов, удаленных друг от друга: «Старый исторический центр не сохранился, поскольку он был в районе шахт. А остальные районы были разрозненные, но их объединили и создали город. В тот момент начали строить наш центр, который сейчас является историческим. По его улочкам и была моя первая экскурсия. Это были мои любимые маршруты, по которым я сама гуляла».
На первую экскурсию пришли в основном друзья и несколько незнакомых человек. Юлия увидела интерес, отклик и ей самой понравилось выступать в качестве экскурсовода и она решила продолжать.
Через два года к Юлии присоединилась ее подруга, педагог Оксана Суворкина. И женщины стали вместе составлять экскурсионные маршруты. Совместными усилиями они создали первый маршрут на транспорте в Майкудук, в район бывшего старого города, в близлежащие города-спутники, Темиртау, Сарань и т.д. Даже уже была экскурсионная поездка в Кокшетау. Кроме того, команда организовывает арт-туры в Астану, в них входит посещение музеев и выставок.
Сейчас именно пеших маршрутов по Караганде десять. Каждый из них постоянно дополняется, когда, например, авторы узнают что-то новое, а что-то, что кажется уже неинтересным, убирают.
На экскурсии в основном приходят жители города. Ляндаева отмечает, что туристов с каждым годом становится все больше: «Очень часто к карагандинцам приезжают родственники, друзья и они приводят их на экскурсии. У нас есть индивидуальные экскурсии по запросу. Очень часто те, кто жил здесь раньше, приезжают в Караганду, и им тоже интересно что-то вспомнить, о чём-то узнать».
В 2024 году Юлия Ляндаева выпустила первую книгу, посвященную казахским орнаментам в архитектуре Караганды 1930-1950-х годов. Она многие годы наблюдала за тем,как какие-то элементы на зданиях исчезали или же дома вовсе сносили.
«Мне хотелось зафиксировать всё, что есть на сегодняшний день в нашем городе, что касается архитектуры и конкретно национального орнамента. Долго ли можем мы на это любоваться? До того, как я начала вести экскурсии, я выпускала открытки, где-то их дарила, где-то продавала. Потом сделала набор открыток с архитектурными деталями Караганды. Так что книга была закономерным этапом. Открыток было мало, показать все было невозможно, хотелось сделать что-то более серьезное, существенное. Неизвестно когда эти объекты исчезнут и важно не просто это зафиксировать, но и перевести во что-то материальное, что можно потрогать».
С этой идеей и «без особой надежды» Ляндаева отправилась в акимат Караганды и там, к ее удивлению, проект поддержали - так совпало, что в прошлом году городу исполнилось 90 лет.
При работе над рукописью художнице попалось исследование алматинских архитекторов, изучавших орнамент на зданиях Алматы и в своем труде они провели классификацию элементов. Ее Ляндаева и взяла за основу для своей книги: в ней есть разделы по орнаментальным вставкам и панно, наличникам, обрамлению окон, дверей, карнизов, балконов и т.д.
Исследовательница отмечает, что по сравнению с Карагандой, в Алматы очень большое разнообразие, орнаментов. Во времена так называемого сталинского ампира в Алматы образцом архитектуры того времени был ГАТОБ им. Абая, а в Караганде Дом культуры горняков. Но это были авторские проекты, дизайн для которых разрабатывался отдельно, а есть и тиражные, типовые.
«Это двухэтажные жилые дома, либо какие-то административные, но не такого уровня, как горком или Дом Культуры. Разработкой этих элементов, всей отделкой занимались на местах, то есть в каждом городе были комбинаты, работающие над этим. Если это был авторский проект, то, конечно, для него архитектор привлекал художников, работала над оформлением целая команда».
Тираж книги был небольшой - выделенных денег хватило всего на 200 экземпляров, все они были переданы акимату. На свои средства Ляндаева напечатала еще 50 экземпляров, чтобы оставить на память себе, подарить коллегам по проекту и друзьям.
Затем она долго решалась на второе издание, периодически ей писали люди, искавшие книгу в продаже.
Во второе дополненное издание Ляндаева уже вложила только свои деньги. На этот раз тираж составил 500 экземпляров. В этом издании добавлено несколько фотографий.
«Конечно, проект просветительский, но мне бы хотелось хотя бы просто вернуть деньги, вложенные в него. Не знаю, получится ли хоть немного заработать».
Ляндаева хотела сделать качественную книгу, чтобы было не стыдно ее дарить:
«Мы очень тщательно подходили к оформлению, поэтому дизайнера искали такого, чтобы не было никаких сомнений в том, что все будет сделано современно, классно, стильно, со вкусом. Чтобы это было интересно для молодежи, - со всеми современными тенденциями».
При этом книга выпущена на трех языках: казахском, русском и английском. Отчасти с этим связано и то, что текста немного: «Если бы было больше денег и времени, то и текст можно было бы сделать более подробным, увеличить описательную часть».
Ожидания авторов оправдались: издание часто покупают в подарок и отправляют в другие страны, в Россию, Америку, Германию и так далее. Поступают и отзывы:
«Буквально недавно написала женщина, жительница Караганды, когда она забирала книгу, она уже говорила, что только недавно обратила внимание на то, что у нас очень много орнаментов в архитектуре того периода. Но когда она изучила книгу, она написала: "Все орнаменты разные, ничего себе, я думала, что они одинаковые!” И я про себя подумала, что мы добились нужного эффекта. Это то, что мы слышим в отзывах, что люди стали замечать это многообразие, что, оказывается, орнаменты разные, но чтобы это заметить, нужно остановиться и рассмотреть их. И делать это регулярно. Мало у кого в жизни есть на это время. Мы ходим по одному и тому же маршруту, живем по одному графику, и когда бежишь с работы домой, редко когда возможность поднять голову, остановиться, вглядеться, рассмотреть».
К радости Ляндаевой, на одной из старейших улиц Караганды, на улице Жамбыла, в этом году начали ремонтировать здания довоенной постройки - конца 30-х, 40-х годов.
«Восстанавливать в наше время такие вещи сложно, но, по крайней мере, это не убирается, а приводится в порядок. И благодаря тому, что это свежая покраска, это оштукатурено, орнамент по-другому выглядит, его начинают замечать».
Но есть и здания, которые находятся в заброшенном состоянии, например, Дом культуры в районе Федоровки много лет не используется, ветшает и разрушается.
Сейчас Ляндаева занимается сбором информации для книги о мозаике в Карагандинской области. Она собирается изучить всю область, не только город, но и посёлки вокруг Караганды, в которых пока что-то еще сохранилось. Это тоже нужно успеть зафиксировать. Исследовательница говорит о том, что это будет более масштабное издание, и, соответственно, более дорогое.
«Многие, кто покупают книгу, спрашивают, а не хочу ли сделать такое же издание про мозаики. Я отвечаю, что да, только нужно подготовиться морально и материально. Но для этого надо этот тираж продать и вернуть вложенные деньги. Есть мысли и про путеводитель и даже есть уже иллюстратор».
Книгу пока что можно купить только у автора, но скоро она появится в продаже в магазинах Астаны и Алматы.
