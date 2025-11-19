«Неизвестно, когда эти объекты исчезнут, поэтому важно их зафиксировать»

Юлия Ляндаева окончила художественную школу и вспоминает, что архитектура всегда её вдохновляла. Она несколько лет прожила в Алматы, и в 2017 году на сайте yvision.kz публиковала свои любимые маршруты для прогулок по городу. Она вспоминает, что тогда в Казахстане только начинали появляться авторские экскурсии, которые проводили краеведы, архитекторы, историки, а иногда и просто жители города.

В 2018 году Ляндаева вернулась в Караганду и по-новому взглянула на родной город. Ей захотелось исследовать его, и она начала активно гулять по улицам с фотоаппаратом, снимать разные здания и их необычные детали. Затем стала интересоваться историей создания объектов, ей было интересно, кто архитекторы, кто жил в этих зданиях, кто работал, что находилось в них раньше, как в целом возник и развивался город.

И неизбежно со временем хотелось с кем-то поделиться найденной информацией. Сначала это были друзья, затем она стала публиковать посты в Instagram. B в 2022 году ее подруга Лариса Корчевская предложила проводить экскурсии. Юлия сначала сомневалась, но, «пожив с этой мыслью, решила просто попробовать».