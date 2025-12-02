Какая реконструкция нужна Атакенту?

О проекте «Власти» в интервью также рассказывал архитектор Роман Шнайдерман – его компания разрабатывала проект пешеходной улицы Панфилова, обновленной Жибек жолы и другие. В 2016 году на территории выставочного центра построили новые павильоны, а также отреставрировали входные арки.

В начале мая 2018 года акимат города Алматы расторг договор с АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара и вернул территорию в коммунальную собственность.

Акимат обвинял управляющую компанию в неисполнении принятых на себя обязательств по развитию территории. Тогда глава города Бауржан Байбек поручил сократить площадь асфальтового покрытия на территории комплекса, озеленить ее и отремонтировать конструкции: так, например, был «освобождён» от застройки большой фонтан.

Также при Байбеке в 2018 году запретили проезд на «Атакент» через ворота, установили возле них огромную скульптуру Белки из соломы авторства Алекса Ринслера (акимат выделил на нее 15 млн тенге, а сам проект стоил 23 млн). Возле Белки появились контейнеры для приема батареек, киоски с едой, а зимой – каток.

В 2019 АО КЦДС «Атакент» планировал модернизацию коммуникаций и фасадов павильонов, входных групп и прилегающей территории за счет собственных средств.

Помимо этого, на территории планировалось создать «туристический маршрут» с остановками у ключевых объектов. Такие маршруты должны были обслуживать два электроавтобуса на 10-12 мест.

До 2021 года обещали полностью обновить освещение: установить 287 фонарных столбов и 460 светильников. Все это так и не было реализовано.

Одновременно с этим глава строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев хотел начать строительство конгресс-центра на территории выставочного комплекса. Акиматом была определена точка – пустырь на Атакенте. Но это так и осталось лишь концепцией.

Затем пришло время для обещаний акима Ерболата Досаева. В 2022 году на встрече с жителями Бостандыкского района он сообщал, что модернизация и реконструкция начнутся уже в 2023 году.