Какая реконструкция нужна Атакенту?

Реконструкцию «Атакента» в Алматы обещали начать в июле этого года. Это не первая несостоявшаяся модернизация комплекса. На протяжении почти 10 лет власти города несколько раз представляли новые концепции, меняли подрядчиков и переносили сроки. На территории появлялись новые павильоны и небольшое благоустройство, обновлялись арки, но комплексной трансформации так и не случилось.
Теперь за проект стоимостью более 10 млрд тенге соперничают сразу несколько компаний. Пока идут судебные тяжбы, город все еще ждет хорошо освещенного и комфортного пространства, а архитекторы подчеркивают, что при грамотном подходе оно будет не только сохранять важную рекреационную функцию, но и станет деловой и культурной точкой притяжения.
Ранним утром на территории «Атакента» пустынно. Редкие прохожие идут не на прогулку – им просто нужно пройти через комплекс в нужную точку. Несколько бегунов пересекают аллеи, а вокруг – только заброшенные, наполовину разрушенные фонтаны и редкие лавочки, напоминающие о том, что когда-то здесь планировали сделать пространство для отдыха. Вечером комплексу явно не хватает освещения – территория погружена в полумрак.
Территория Атакента – это одна из самых больших озелененных и благоустроенных парковых территорий в городе. Если смотреть на проект планировок Алматы, это всегда была озелененная территория – зеленый клин, который спускался с гор и достигал города. Ее экологическая емкость позволяет и сейчас поддерживать различные виды животных и растений. При этом если посмотреть на космоснимки Алматы и проанализировать, то видно, что озелененная территория уменьшается, а площадь застройки многократно увеличивается, говорит архитектор Давид Камински.
Модернизировать территорию Атакента обещали при экс-акиме Бауыржане Байбеке, первый проект был утвержден еще раньше – в 2013 году. В 2016 управление природных ресурсов Алматы представило эскиз проекта модернизации с хорошим освещением. Территорию планировали поделить на функциональные зоны, в одной из которых обещали зону современного искусства для выставки оригинальных арт-объектов.
О проекте «Власти» в интервью также рассказывал архитектор Роман Шнайдерман – его компания разрабатывала проект пешеходной улицы Панфилова, обновленной Жибек жолы и другие. В 2016 году на территории выставочного центра построили новые павильоны, а также отреставрировали входные арки.
В начале мая 2018 года акимат города Алматы расторг договор с АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара и вернул территорию в коммунальную собственность.
Акимат обвинял управляющую компанию в неисполнении принятых на себя обязательств по развитию территории. Тогда глава города Бауржан Байбек поручил сократить площадь асфальтового покрытия на территории комплекса, озеленить ее и отремонтировать конструкции: так, например, был «освобождён» от застройки большой фонтан.
Также при Байбеке в 2018 году запретили проезд на «Атакент» через ворота, установили возле них огромную скульптуру Белки из соломы авторства Алекса Ринслера (акимат выделил на нее 15 млн тенге, а сам проект стоил 23 млн). Возле Белки появились контейнеры для приема батареек, киоски с едой, а зимой – каток.
В 2019 АО КЦДС «Атакент» планировал модернизацию коммуникаций и фасадов павильонов, входных групп и прилегающей территории за счет собственных средств.
Помимо этого, на территории планировалось создать «туристический маршрут» с остановками у ключевых объектов. Такие маршруты должны были обслуживать два электроавтобуса на 10-12 мест.
До 2021 года обещали полностью обновить освещение: установить 287 фонарных столбов и 460 светильников. Все это так и не было реализовано.
Одновременно с этим глава строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев хотел начать строительство конгресс-центра на территории выставочного комплекса. Акиматом была определена точка – пустырь на Атакенте. Но это так и осталось лишь концепцией.
Затем пришло время для обещаний акима Ерболата Досаева. В 2022 году на встрече с жителями Бостандыкского района он сообщал, что модернизация и реконструкция начнутся уже в 2023 году.
Однако в начале 2024 года управление экологии и окружающей среды Алматы сообщало «Власти», что проект по реконструкции территории КЦДС «Атакент» еще разрабатывается. Он предусматривает создание парковой зоны выставочного центра с восстановлением фонтана.
Затем начало реконструкции перенесли на май 2025 года, планируя выделить на нее 11,7 млрд тенге.
Летом этого года уже новый аким Дархан Сатыбалды ознакомился с проектом модернизации «Атакента». Его представлял тот же архитектор Роман Шнайдерман. Работы планировалось начать уже в июле этого года.
В планах было указано благоустройство проездов и тротуаров, зеленых зон, установка наружного освещения, детских и спортивных площадок, уличной мебели, модульных туалетов и системы автоматического полива. В сентябре этого года сообщалось, что территория перед центральным входом в «Атакент» все же будет реконструирована.
Главную аллею Атакента планируется удобно связать с парком Южный – об этом управление развития общественных пространств сообщило в ответ на запрос активистов, который имеется в распоряжении редакции. Кроме того, предполагается соединение парка Атакента и с Ботаническим садом – это указано в пояснительной записке к проекту.
Общая площадь территории КЦДС «Атакент» составляет 54,1 га. В настоящее время половина его земель находится в собственности города, другая часть в 31 га – у частных компаний. В основном частные участки принадлежат семье Талгата Абдуллаева, одного из крупнейших акционеров КЦДС «Атакент».
Согласно сайту госзакупок, работы по реконструкции «Атакента» обойдутся в 10,3 млрд тенге. Генеральным проектировщиком выступило ТОО «Компания "Стройтекс"», субподрядчиком – ТОО «Envicon-А».
Почему до сих пор нет договора на реконструкцию Атакента?
Первый тендер на реконструкцию Атакента в этом году был объявлен в апреле, победителем стало ТОО «Промстрой-Энерго», однако договор с ним так и не был заключен: в мае прокуратура вынесла представление, из-за которого эта закупка была отменена.
В закупку по реконструкции «Атакента» вторым лотом было включено строительство сквера на месте сгоревшей во время протестов 2022 года резиденции президента на проспекте Назарбаева. Стоимость работ по этому скверу составляла 821 млн тенге, но в заключении экспертизы указывалась другая сумма – 2,5 млрд тенге.
В прокуратуре посчитали, что сумма в технической спецификации занижена более чем в три раза по сравнению с данными, утверждёнными экспертизой. При обсуждении на портале госзакупок другие потенциальные поставщики также заявляли, что два разных лота искусственно объединены в одну закупку. Кроме того, они подчеркивали, что категория «прочие сооружения», к которой отнести реконструкцию Атакента, не соответствует его реальному назначению.
«Такая подмена понятий и объединение неоднородных работ в один конкурс грубо нарушает требования законодательства о государственных закупках, искусственно ограничивает конкуренцию и создает условия для победы заранее определённой компании», – указывал один из потенциальных поставщиков.
В прокуратуре также отметили, что реконструкция Атакента предусматривает строительство инженерных систем, в которые входят фонтанные комплексы и автоматическая система полива. Но при этом в конкурсной документации не было предусмотрено наличие необходимой для этого лицензии.
«Указанные упущения создают риски привлечения к работам неподготовленных подрядчиков, что влечёт угрозу ненадлежащего исполнения, преждевременного выхода из строя оборудования, подтопления территории», – указал надзорный орган.
Затем по проекту изменили документацию, а новый конкурс выиграло АО «Электромонтаж». Но с ним договор тоже так и не заключили: в июле в закупку вновь вмешалась прокуратура.
На этот раз в надзорном органе заявили, что функциональное назначение объекта ошибочно указано как «прочие сооружения» – по закону к ним относятся объекты с высокой степенью инфраструктурной значимости и сложностью эксплуатации. Тогда как работы на Атакенте не относятся к технически сложным.
«Указание организатором в конкурсной документации “прочие сооружения” является необоснованным, вводит в заблуждение, искажает данные о предмете закупки и влияет на корректность оценки квалификационного опыта участников в рамках балльно-рейтинговой системы», – указано в представлении прокуратуры.
«Промстрой-Энерго» смогла оспорить в судах первой и второй инстанции протоколы, которыми были отменены эти закупки. Но в августе был проведен уже новый конкурс на реконструкцию Атакента, в нем победил новый поставщик – ТОО «Global Construction kz».
«Промстрой-Энерго» попыталась обжаловать его результаты, но проиграла в суде первой инстанции. В ноябре началось новое разбирательство по апелляционной жалобе компании.
Что известно о потенциальных подрядчиках?
Первый победитель конкурса — «Промстрой-Энерго» — выступал подрядчиком KEGOC, в том числе при строительстве второй линии электропередачи транзита Север-Восток-Юг. Своей миссией компания заявляет строительство «ключевых объектов электроэнергетической инфраструктуры».
Учредитель компании – ТОО «Транскомснаб», у которого два других учредителя – Галия Калиякперова и Даулет Касимов.
Калиякперова указывала на своей странице в LinkedIn, что работала бухгалтером в «Жерсу» – вероятно, корпорации Бауыржана Оспанова, одного из 50 самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes. Она также была учредительницей другой компании, которая ранее принадлежала вероятному родственнику Оспанова.
Вторая компания, выигравшая конкурс, но не получившая контракт — «Электромонтаж» — тоже специализируется на электромонтажных работах. Согласно финансовой отчетности за прошлый год, основные акционеры компании – Сайдулла Кожабаев (29,37% акций) и его сын Ержан Ильясов (67,74%).
Сайдулла Кожабаев – основатель и мажоритарный акционер Alageum Group, которая объединяет несколько крупных трансформаторных заводов. Он также входит список самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes в этом году.
Третья компания — «Global Construction kz» — занимается строительством и в этом году активно участвует в госзакупках по Алматы и области Жетысу.
Нынешний учредитель компании – Тимур Джакупаев. О нем практически нет информации в открытых источниках.
Зачем городу Атакент?
Сейчас главная ценность «Атакента» – только рекреационная, считает Давид Камински: «Такой большой зеленый массив вкупе с Ботаническим садом и комплексом КазНУ имени Аль-Фараби служит для экологии города огромным ресурсом, который восстанавливает экосистему города. Атакент должен соединиться зеленой зоной с парком “Южный”.Необходимо также расширять зеленые массивы Атакента путем сноса малоценных построек и сокращения асфальтовых парковок и проездов».
По мнению архитектора Жанны Спунер, работавшей над проектом прилегающего к Атакенту Ботанического сада и участвовавшей в обсуждении реконструкции парка “Южный”, главная ценность выставочного комплекса заключается в сочетании трёх ключевых факторов. Прежде всего, это историческая память: редкий для Алматы пример крупного выставочного ансамбля, связанного с эпохой модернизации и верой в прогресс. Второй элемент – значительный зелёный массив в центре города, который в условиях плотной застройки становится критически важным ресурсом: он обеспечивает тень, улучшает качество воздуха, охлаждает микроклимат и даёт горожанам пространство для отдыха.
Третья составляющая – потенциал Атакента как общественного центра. Территория уже сегодня привлекает тысячи людей на выставки и крупные международные мероприятия, становясь площадкой для взаимодействия бизнеса, государства и общества, в том числе для обсуждения будущего города.
Утраченный потенциал и что дальше?
Камински отмечает, что к началу 1990-х выставочный комплекс имел огромный потенциал, который мог бы реализоваться лишь при поддержке государства. Вместо этого комплекс был приватизирован, территория стала использоваться исключительно ради прибыли: первыми пострадали павильоны и экспонаты – почти полностью утраченные, а пространство постепенно заполняли торговые функции.
По его словам, при другом развитии можно было бы сохранить отраслевые павильоны с участием международных и местных компаний. Так, павильон тяжёлой промышленности мог бы работать совместно с нефтяными фирмами, которые заходили на территорию Казахстана. Аналогично можно было бы развивать павильоны строительства, связи, авиационных перевозок, автомобильной промышленности. Это позволило бы сохранить логику комплекса «до лучших времён».
Некоторые объекты, подчёркивает Камински, действительно требовали перепрофилирования — например павильоны керамической промышленности или товарно-складского оборудования.
По мнению архитектора, можно было сохранить ипподром – на его месте сейчас оборудована парковка, а также – обновить Доску почёта и оставить летний кинотеатр «Ракета».
На территории существовал и потенциал для музейного направления: готовые здания позволяли разместить новые музеи, в том числе музей архитектуры Алматы, чтобы гости знакомились с городом непосредственно на территории комплекса. Главный павильон – нынешний «Бахчисарай» – мог бы совмещать временные выставки с постоянной экспозицией о республике и городе.
Особую критику Камински вызывает архитектура новостроек, не сопоставимая ни с наследием комплекса, ни с современными мировыми стандартами. Нынешнее функциональное использование территории, по его словам, полностью коммерциализировано. Без законодательных ограничений и регламентов владельцы павильонов будут стремиться максимально расширять застройку в пределах своих участков, что ещё больше ухудшит рекреационные качества Атакента.
Спунер подчёркивает, что идеальное развитие Атакента заключается не в точечной коммерческой застройке, а в постепенном превращении территории в современный кампус знаний и городской жизни при сохранении парковой структуры.
Архитектор выделяет несколько ключевых пунктов. Первый – публичный парк и зелёный коридор: «необходимо связать Атакент зелеными маршрутами с парком “Южный” и с прилегающими кварталами, с Ботаническим садом он уже связан по нашей концепции его реконструкции».
Спунер отмечает, что усиление роли деревьев и боскетов (групп деревьев и кустов – В.), снижение площади нагревающихся территорий особенно важно в условиях перегрева города: Атакент фактически работает «охладителем» центра Алматы.
Второй пункт – обновлённые выставочные и образовательные функции: вместо разрозненных павильонов должна появиться ясная структура, включающая павильоны технологий, устойчивого развития, городской среды и креативных индустрий, а также пространство постоянной «выставки города», где жители могут видеть изменения Алматы и участвовать в обсуждении проектов.
Третий пункт – кластер креативной экономики: мастерские, дизайн-студии, архитектурные бюро, урбан-лаборатории, медиа и образовательные программы как «мягкое наполнение» павильонов между выставками.
Четвертый – мягкая коммерция, поддерживающая парковую функцию: кафе, ярмарки локальных производителей, фермерские рынки, семейные и детские форматы вместо агрессивного ритейла.
В идеальном сценарии, по словам Спунер, Атакент становится не объектом недвижимости, а общественным городским институтом, где сосуществуют экономика, культура, образование и экологическая повестка. Это должен быть «город в городе», объединяющий досуг, профессиональную жизнь и семейные маршруты в одном пространстве.
Архитектор добавляет, что нужно провести инвентаризацию исторически ценных объектов выставки и сохранить силуэт, пропорции и структуру павильонов как части модернистского наследия. Кроме того, по ее словам, нужен отбор: какие форматы реально усиливают роль Атакента, а какие просто занимают место, где полезные публичные функции, а где – временный и спорный ритейл.
Отдельно Спунер отмечает и организацию стоянок: «Хаотичные стоянки внутри территории должны уйти. Как вариант можно рассмотреть подземные парковки, а также перехватывающие парковки по периметру, удобные входы для пешеходов, велодоступность, общественный транспорт. Попытки “расширить за счёт газона” – путь в никуда».
Давид Камински также отмечает, что нынешняя реконструкция планируется только на тех землях, которые принадлежат городу, и по этой причине по эстетике будет восприниматься как фрагментарное благоустройство. Он подчеркивает, что нужно пересматривать всю концепцию использования павильонов, и благоустройство должно идти в комплексе с реконструкцией павильонов и всей территории.
Вопросы у архитектора вызывает и сохранение наследия: будут ли, к примеру, сохранены гранитные блоки на главном круглом фонтане? Из положительных моментов Камински отмечает то, что планируется восстановить засыпанные в конце 90-х под кафе фонтаны на главном каскаде – сейчас они превращены в пруды и каналы.
Другим недостатком проекта он называет то, что в него не включена территория перед ТРЦ «Галерея» – ныне полностью агрессивная среда для человека, превращенная в сплошную парковку.
Площадь перед арками, судя по эскизам проекта, предлагается благоустроить с сохранением разворота, также отмечает он.
«С точки зрения транспортной науки это неправильно. Там необходимо сделать обычный Т-образный поворот налево с Тимирязева на Ауэзова с отдельной полосой для общественного транспорта и отдельной полосой для автомобилей», – говорит Камински.
По мнению Жанны Спунер, для такой территории, как Атакент, обязательно необходимо применять социальное проектирование:
«Это редкий для Алматы публичный ресурс, пересекающий интересы тысяч людей: предпринимателей, жителей соседних кварталов, семей с детьми, выставочного бизнеса, городских служб, образовательных и культурных институтов. Любая попытка принять решения “сверху” без настройки диалога неминуемо приведёт к конфликтам, недоверию и утрате ценности места».
«Социальное проектирование в таком случае становится способом создать общее видение, а не компромисс по принципу “каждому по чуть-чуть”. Это комплексная работа: картирование стейкхолдеров, интервью, социологические замеры, диагностика сценариев поведения, определение “болевых точек” и скрытых возможностей, тестирование гипотез в реальной среде, вовлечение профессионального сообщества и жителей», – говорит архитектор.
Атакент, по ее мнению, обладает потенциалом стать образцовым кейсом городской трансформации именно потому, что он объединяет разнообразные интересы.
«Здесь можно выстроить честный и открытый процесс: когда решения принимаются на основе данных, запросов пользователей и экспертных консультаций, а не на основании чьей-то сиюминутной стратегии», – считает она.
