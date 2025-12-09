Как выбирали место для строительства металлургического завода в Усть-Каменогорске

Вопросом развития Усть-Каменогорска, как «ядра» цветной металлургии Рудного Алтая, начали задаваться еще в первой половине 1930-х годов. Преобразованию небольшого райцентра в промышленный город должно было способствовать удачное его расположение на слиянии двух крупных рек – Иртыша и Ульбы, а также равноудаленность от наиболее крупных действующих горнодобывающих предприятий, находящихся в Риддере и Зыряновске. Более того – открывались перспективы использования Иртыша в качестве источника электроэнергии для питания будущих промышленных площадок.

Уже в 1934 году в Академии наук СССР указывали на необходимость строительства и Усть-Каменогорской гидроэлектростанции, и цинкового электролитного завода, в перспективе – свинцово-цинкового комбината. Ученые-металлурги в своих трудах отдельно отметили: «Усть-Каменогорск имеет прекрасную площадку для строительства предприятия: по правому берегу реки Ульбы, вблизи впадения её в Иртыш».

Вскоре сотрудники Ленинградского отделения проектного института «Гидроэнергопроект» (ЛенГИДЭП) занялись изысканиями для строительства гидроэлектростанции и размещения цинкового завода, вслед за ними аналогичные работы развернули в тресте «Леноблпроект». Площадку под заводские цеха определили по результатам обследований, проведенных в бюро изысканий ЛенГИДЭПа в 1938 году в соответствии с выводами, сделанными учеными еще в 1934 году. А именно – недалеко от правого берега Ульбы, за линией железной дороги Рубцовка – Риддер. Это равнинная местность возле сельских населенных пунктов Кировского района, ближайшим из которых оказывалось село Заульбинка, иное наименование, бытовавшее в 1930-х годах – Долгая деревня.