Среда обитания / Город
283
9 декабря 2025
Артем Смирнов, краевед, Усть-Каменогорск

Как выбирали место для строительства металлургического завода в Усть-Каменогорске

Поначалу намеревались строить цеха несколько дальше от города

Как выбирали место для строительства металлургического завода в Усть-Каменогорске

Вместе с разработкой первого генплана города, в довоенные годы в Усть-Каменогорске началось возведение объектов будущего свинцово-цинкового комбината. Этому предшествовали нестыковки как при подборе площадки для строительства, так и в планировке рабочего поселка при заводе.

Вопросом развития Усть-Каменогорска, как «ядра» цветной металлургии Рудного Алтая, начали задаваться еще в первой половине 1930-х годов. Преобразованию небольшого райцентра в промышленный город должно было способствовать удачное его расположение на слиянии двух крупных рек – Иртыша и Ульбы, а также равноудаленность от наиболее крупных действующих горнодобывающих предприятий, находящихся в Риддере и Зыряновске. Более того – открывались перспективы использования Иртыша в качестве источника электроэнергии для питания будущих промышленных площадок.

Уже в 1934 году в Академии наук СССР указывали на необходимость строительства и Усть-Каменогорской гидроэлектростанции, и цинкового электролитного завода, в перспективе – свинцово-цинкового комбината. Ученые-металлурги в своих трудах отдельно отметили: «Усть-Каменогорск имеет прекрасную площадку для строительства предприятия: по правому берегу реки Ульбы, вблизи впадения её в Иртыш».

Вскоре сотрудники Ленинградского отделения проектного института «Гидроэнергопроект» (ЛенГИДЭП) занялись изысканиями для строительства гидроэлектростанции и размещения цинкового завода, вслед за ними аналогичные работы развернули в тресте «Леноблпроект». Площадку под заводские цеха определили по результатам обследований, проведенных в бюро изысканий ЛенГИДЭПа в 1938 году в соответствии с выводами, сделанными учеными еще в 1934 году. А именно – недалеко от правого берега Ульбы, за линией железной дороги Рубцовка – Риддер. Это равнинная местность возле сельских населенных пунктов Кировского района, ближайшим из которых оказывалось село Заульбинка, иное наименование, бытовавшее в 1930-х годах – Долгая деревня.

В самом начале изысканий стоял выбор между двумя совершенно разными площадками – у села Заульбинки и у села Прапорщиково, расположенного ниже по течению реки Иртыша. Однако результаты обследования показали, что вторая площадка совершенно непригодна для строительства

Вот только при официальном отводе земельного участка под строительство завода возникли вопросы. Выяснилось: если колхозам отчужденные земли компенсировали с выделением площадей в соседнем Уланском районе, то изъятие участка, отведенного в 1936 году для выпаса скота, принадлежащего рабочим и служащим Заульбинки, решили никак не возмещать. Это положение оказалось результатом «соломонова решения» Кировского райземотдела в июне 1939 года: находящийся в индивидуальном пользовании скот надлежало перевести на стойловое кормление. Так рабочие и служащие, проживающие в селах Комендантка и Заульбинка, остались без выпасов, и причиной тому называли отсутствие свободных земель на территории Кировского района.

С компенсациями колхозам изъятых земель, переданных им «в вечное пользование» несколькими годами ранее, обстояло также не всё гладко. В областном земельном отделе отмечали, что даже протоколы собрания колхозников оказывались недействительными: на всех собраниях присутствовали лишь около трети от общего числа членов сельхозартелей. Величина земельных компенсаций также поначалу не была четко установлена. В итоге, после всех разбирательств, границы строительной площадки были окончательно утверждены местными и республиканскими властями только в июле 1939 года. Причем на тот момент уже проходили подготовительные работы и шло строительство будущего аварийного поселка цинкового завода.

Телеграмма по вопросу отвода территории для строительства цинкового завода, в адрес председателя Совнаркома Казахской ССР Н. Д. Ундасынова, с соответствующей резолюцией – «Немедленно проработать этот вопрос в СНК». Июль 1939 года

Участок, отведенный под стройплощадку, был показан в 1939 году на одном из планов городских окрестностей. Под цифрой 1 указана территория, принадлежавшая Заульбинскому колхозу «Красный партизан». Западнее, цифрой 2 отмечена территория колхоза им. Степана Разина – она граничила с селами Бирюковка и Защита, и немалая ее часть также отходила новому предприятию. Под цифрой 3 отметили бывшие выпасы скота рабочих и служащих.

Месторасположение будущего металлургического комплекса отмечено как «Территория стройплощадки» – от окрестностей деревни Долгой – Заульбинки на юге, до линии железной дороги Рубцовка – Риддер – на севере. 1939 год

Так и выходит, что поначалу намеревались строить металлургические цеха несколько дальше от города и окружающих деревень. Однако, по результатам обследования грунта выяснили: поверхность может дать сильную просадку под вновь построенными капитальными заводскими сооружениями.

Таким образом, проектировщики «Леноблпроекта» решили разместить заводские корпуса южнее, ближе к жилым постройкам села Заульбинки: грунт здесь оказался надежнее.

Это решение закрепили в ходе совещания, проходившего 19 октября 1939 года в Москве, в отделе капитального строительства Наркомцветмета. При всех достоинствах такой схемы, в частности – удобного расположения жилья и наличия рядом реки Ульбы – промышленного источника воды, нашли и очевидный недочет.

«Основным недостатком южного варианта является приближение вредного свинцового и цинкового производства к деревне Долгой (Заульбинке). Двухкилометровая зона захватывает почти полностью деревню Долгую (Заульбинку) и потребует ее освобождения от населения с использованием жилых домов для аварийного поселка завода», – отметили в протоколе совещания.

Иными словами – «пустая» санитарная зона радиусом в два километра, при первоначальном варианте отделявшая промплощадку от жилых массивов, теперь оказалась попросту исключена.

На тот момент решили, что такое расположение окажется оправданным: Заульбинка попросту ушла бы под снос, и задуманный санитарный разрыв таким образом был бы осуществлен. Подсчеты амортизационной стоимости сельских избушек показали, что их перенос и разборка со всеми выплатами переселяющимся колхозникам оказалась бы вполне выгодной затеей. В Заульбинке тогда проживали 3352 человека, причем делегаты совещания полагали, что часть домов не понадобится сносить, поскольку их жители станут заводскими рабочими и останутся жить в своих же домах. Так и подытожили: со строительной точки зрения утвердить «южное» расположение завода, вплотную к Заульбинке.

В том же 1939 году занимались, в том числе, и проектированием аварийного поселка Усть-Каменогорского металлургического завода. Иначе говоря – планировали размещение небольшого жилого массива специально для эксплуатационного персонала, постоянно задействованного в цехах, и поэтому расселяемого в непосредственной близости от предприятия. Собственно, для этого решили выбрать участок вплотную к Заульбинке, расчертив прямоугольник, ориентированный ровно по сторонам света, и при этом «впившийся» углами в старую сельскую застройку. Учли также строительство автогужевой дороги от железнодорожной станции Защита в сторону поселка, ныне – улица Бажова. И если с расположением магистральной трассы легко определились, то с прокладкой улиц рабочего поселка дела обстояли труднее: на «пути» проектировщиков оказывались различные колхозные постройки. Так решили «обогнуть» отдельные объекты, что и отразилось на уличной сетке населенного пункта, например – в виде характерного изгиба его центральной улицы – Промышленной.

Ранняя схема аварийного поселка цинкового завода, 1939 год. Показаны улицы и огороды Заульбинки, а также территория Заульбинской машинно-тракторной станции – центра механизации местных колхозов. Кроме того – указан открытый в 1935 году Усть-Каменогорский аэродром, в 1939 году его перенесли за пределы стройплощадки. Серым цветом отмечены кварталы строящегося поселка, а также наложены линии основных магистралей – нынешних улиц Бажова и Промышленной.

О столь ярком эпизоде хаоса в городской планировке вспоминал тогдашний руководящий работник Павел Парманов. Заведующий облфинотделом, позже председатель Усть-Каменогорского горисполкома в тексте своих воспоминаний объяснил: в 1940-х годах Усть-Каменогорск начал развиваться вовсе без учета ранее созданного проекта планировки. Окраинные районы отстраивались в соответствии с распоряжениями руководителей металлургических предприятий и ведомств: «Этот узковедомственный подход к застройке оставил в наследство тупики и кривые улицы в Заульбинском районе, например, улицы Заводская, им. Калинина, Гастелло, Трудовая и другие, будут на долгие годы служить памятником заместителю директора, начальнику отдела капитального строительства цинкового завода Карпову Ивану Ивановичу. Это он во избежание расходов по сносу разных хозяйственных построек колхоза «Красный партизан» – конюшни, амбары, свинарники и т. д., производя трассировку улиц, старался их делать в обход этих строений».

Строительство кварталов аварийного поселка, изначально – поселка строителей главного подрядчика по металлургическому заводу – треста «Алтайстрой», началось еще до окончательного отвода территории, в мае 1939 года, в соответствии со схемой. Первоначально, в 1939 году выстроили восемь 12-квартирных деревянных домов, тогда же началось строительство целого ряда брусчатых «двухэтажек» на 18 и 24 квартиры. Строились и временные жилища – бараки, в тот же период появились капитальные здания клуба, бани и типовое двухэтажное здание детских яслей на 120 мест. В таком виде жилой массив возле будущего цинкового завода, называемый также – рабочий поселок на Стройплощадке, и сформировался к середине 1941 года.

Вновь выстроенные 18- и 24-квартирный дом в аварийном поселке на стройплощадке, впоследствии – дома на стыке улиц Куйбышева и Гастелло. 1940 год

Снос деревни Долгой – Заульбинки, предложенный высокими инстанциями в Москве в 1939 году, так и не осуществился. Задумка была отражена в генеральном проекте планировки Усть-Каменогорска в 1940 году, в виде пустого места между заводом, аварийным поселком и поселком Комендантка, но и первый генплан города осуществлен не был. Так старые улицы Заульбинки, заставшие времена колхоза «Красный партизан» сохранились, вклинившиеся в кварталы двухэтажных домов на Стройплощадке. И особенно близко к колхозным усадьбам оказались здания, выстроенные в аварийном поселке 1951 – 1952 годах: Дом культуры строителей и школьное здание, намного более известное как первый корпус Усть-Каменогорского педагогического института.

Об особенностях застройки аварийного поселка до сих пор напоминает характерное, очень близкое соседство старых домиков Заульбинки с бывшим корпусом пединститута и Домом культуры строителей – двумя зданиями в начале улицы Бажова

Осенью 1942 года, после консервации, продлившейся около десяти месяцев, строительство цинкового завода возобновилось, начавшись с эвакуации в Усть-Каменогорск предприятия «Электроцинк».

В целом Усть-Каменогорский металлургический комплекс ведет свою историю с 1939 года, с формирования промышленного района, с характерным названием, оставшимся на многие десятилетия – Стройплощадка. Напоминанием о раннем периоде строительства завода остаются двухэтажные дома на улицах Гастелло и Куйбышева – 1939 – 1941 годов постройки. Этими домами застройка Заульбинского района не ограничилась, более того – начиная с 1947 – 1948 годов жилой массив, который был задуман в качестве небольшого – аварийного, или эксплуатационного поселка, начал неуклонно расширяться, обрастая капитальными постройками.

При написании текста использованы материалы Государственного архива Восточно-Казахстанской области.

Еще из рубрики Город
Перейти в рубрику Город
Какая реконструкция нужна Атакенту?
«Просто ванна»
«Неизвестно, когда эти объекты исчезнут, поэтому важно их зафиксировать»
«В Алматы русла рек и арыки слишком сосредоточены на функции водоотвода»