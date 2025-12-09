Как выбирали место для строительства металлургического завода в Усть-Каменогорске

Вместе с разработкой первого генплана города, в довоенные годы в Усть-Каменогорске началось возведение объектов будущего свинцово-цинкового комбината. Этому предшествовали нестыковки как при подборе площадки для строительства, так и в планировке рабочего поселка при заводе.
Вопросом развития Усть-Каменогорска, как «ядра» цветной металлургии Рудного Алтая, начали задаваться еще в первой половине 1930-х годов. Преобразованию небольшого райцентра в промышленный город должно было способствовать удачное его расположение на слиянии двух крупных рек – Иртыша и Ульбы, а также равноудаленность от наиболее крупных действующих горнодобывающих предприятий, находящихся в Риддере и Зыряновске. Более того – открывались перспективы использования Иртыша в качестве источника электроэнергии для питания будущих промышленных площадок.
Уже в 1934 году в Академии наук СССР указывали на необходимость строительства и Усть-Каменогорской гидроэлектростанции, и цинкового электролитного завода, в перспективе – свинцово-цинкового комбината. Ученые-металлурги в своих трудах отдельно отметили: «Усть-Каменогорск имеет прекрасную площадку для строительства предприятия: по правому берегу реки Ульбы, вблизи впадения её в Иртыш».
Вскоре сотрудники Ленинградского отделения проектного института «Гидроэнергопроект» (ЛенГИДЭП) занялись изысканиями для строительства гидроэлектростанции и размещения цинкового завода, вслед за ними аналогичные работы развернули в тресте «Леноблпроект». Площадку под заводские цеха определили по результатам обследований, проведенных в бюро изысканий ЛенГИДЭПа в 1938 году в соответствии с выводами, сделанными учеными еще в 1934 году. А именно – недалеко от правого берега Ульбы, за линией железной дороги Рубцовка – Риддер. Это равнинная местность возле сельских населенных пунктов Кировского района, ближайшим из которых оказывалось село Заульбинка, иное наименование, бытовавшее в 1930-х годах – Долгая деревня.
Вот только при официальном отводе земельного участка под строительство завода возникли вопросы. Выяснилось: если колхозам отчужденные земли компенсировали с выделением площадей в соседнем Уланском районе, то изъятие участка, отведенного в 1936 году для выпаса скота, принадлежащего рабочим и служащим Заульбинки, решили никак не возмещать. Это положение оказалось результатом «соломонова решения» Кировского райземотдела в июне 1939 года: находящийся в индивидуальном пользовании скот надлежало перевести на стойловое кормление. Так рабочие и служащие, проживающие в селах Комендантка и Заульбинка, остались без выпасов, и причиной тому называли отсутствие свободных земель на территории Кировского района.
С компенсациями колхозам изъятых земель, переданных им «в вечное пользование» несколькими годами ранее, обстояло также не всё гладко. В областном земельном отделе отмечали, что даже протоколы собрания колхозников оказывались недействительными: на всех собраниях присутствовали лишь около трети от общего числа членов сельхозартелей. Величина земельных компенсаций также поначалу не была четко установлена. В итоге, после всех разбирательств, границы строительной площадки были окончательно утверждены местными и республиканскими властями только в июле 1939 года. Причем на тот момент уже проходили подготовительные работы и шло строительство будущего аварийного поселка цинкового завода.
Участок, отведенный под стройплощадку, был показан в 1939 году на одном из планов городских окрестностей. Под цифрой 1 указана территория, принадлежавшая Заульбинскому колхозу «Красный партизан». Западнее, цифрой 2 отмечена территория колхоза им. Степана Разина – она граничила с селами Бирюковка и Защита, и немалая ее часть также отходила новому предприятию. Под цифрой 3 отметили бывшие выпасы скота рабочих и служащих.
Таким образом, проектировщики «Леноблпроекта» решили разместить заводские корпуса южнее, ближе к жилым постройкам села Заульбинки: грунт здесь оказался надежнее.
Это решение закрепили в ходе совещания, проходившего 19 октября 1939 года в Москве, в отделе капитального строительства Наркомцветмета. При всех достоинствах такой схемы, в частности – удобного расположения жилья и наличия рядом реки Ульбы – промышленного источника воды, нашли и очевидный недочет.
«Основным недостатком южного варианта является приближение вредного свинцового и цинкового производства к деревне Долгой (Заульбинке). Двухкилометровая зона захватывает почти полностью деревню Долгую (Заульбинку) и потребует ее освобождения от населения с использованием жилых домов для аварийного поселка завода», – отметили в протоколе совещания.
Иными словами – «пустая» санитарная зона радиусом в два километра, при первоначальном варианте отделявшая промплощадку от жилых массивов, теперь оказалась попросту исключена.
На тот момент решили, что такое расположение окажется оправданным: Заульбинка попросту ушла бы под снос, и задуманный санитарный разрыв таким образом был бы осуществлен. Подсчеты амортизационной стоимости сельских избушек показали, что их перенос и разборка со всеми выплатами переселяющимся колхозникам оказалась бы вполне выгодной затеей. В Заульбинке тогда проживали 3352 человека, причем делегаты совещания полагали, что часть домов не понадобится сносить, поскольку их жители станут заводскими рабочими и останутся жить в своих же домах. Так и подытожили: со строительной точки зрения утвердить «южное» расположение завода, вплотную к Заульбинке.
В том же 1939 году занимались, в том числе, и проектированием аварийного поселка Усть-Каменогорского металлургического завода. Иначе говоря – планировали размещение небольшого жилого массива специально для эксплуатационного персонала, постоянно задействованного в цехах, и поэтому расселяемого в непосредственной близости от предприятия. Собственно, для этого решили выбрать участок вплотную к Заульбинке, расчертив прямоугольник, ориентированный ровно по сторонам света, и при этом «впившийся» углами в старую сельскую застройку. Учли также строительство автогужевой дороги от железнодорожной станции Защита в сторону поселка, ныне – улица Бажова. И если с расположением магистральной трассы легко определились, то с прокладкой улиц рабочего поселка дела обстояли труднее: на «пути» проектировщиков оказывались различные колхозные постройки. Так решили «обогнуть» отдельные объекты, что и отразилось на уличной сетке населенного пункта, например – в виде характерного изгиба его центральной улицы – Промышленной.
О столь ярком эпизоде хаоса в городской планировке вспоминал тогдашний руководящий работник Павел Парманов. Заведующий облфинотделом, позже председатель Усть-Каменогорского горисполкома в тексте своих воспоминаний объяснил: в 1940-х годах Усть-Каменогорск начал развиваться вовсе без учета ранее созданного проекта планировки. Окраинные районы отстраивались в соответствии с распоряжениями руководителей металлургических предприятий и ведомств: «Этот узковедомственный подход к застройке оставил в наследство тупики и кривые улицы в Заульбинском районе, например, улицы Заводская, им. Калинина, Гастелло, Трудовая и другие, будут на долгие годы служить памятником заместителю директора, начальнику отдела капитального строительства цинкового завода Карпову Ивану Ивановичу. Это он во избежание расходов по сносу разных хозяйственных построек колхоза «Красный партизан» – конюшни, амбары, свинарники и т. д., производя трассировку улиц, старался их делать в обход этих строений».
Строительство кварталов аварийного поселка, изначально – поселка строителей главного подрядчика по металлургическому заводу – треста «Алтайстрой», началось еще до окончательного отвода территории, в мае 1939 года, в соответствии со схемой. Первоначально, в 1939 году выстроили восемь 12-квартирных деревянных домов, тогда же началось строительство целого ряда брусчатых «двухэтажек» на 18 и 24 квартиры. Строились и временные жилища – бараки, в тот же период появились капитальные здания клуба, бани и типовое двухэтажное здание детских яслей на 120 мест. В таком виде жилой массив возле будущего цинкового завода, называемый также – рабочий поселок на Стройплощадке, и сформировался к середине 1941 года.
Снос деревни Долгой – Заульбинки, предложенный высокими инстанциями в Москве в 1939 году, так и не осуществился. Задумка была отражена в генеральном проекте планировки Усть-Каменогорска в 1940 году, в виде пустого места между заводом, аварийным поселком и поселком Комендантка, но и первый генплан города осуществлен не был. Так старые улицы Заульбинки, заставшие времена колхоза «Красный партизан» сохранились, вклинившиеся в кварталы двухэтажных домов на Стройплощадке. И особенно близко к колхозным усадьбам оказались здания, выстроенные в аварийном поселке 1951 – 1952 годах: Дом культуры строителей и школьное здание, намного более известное как первый корпус Усть-Каменогорского педагогического института.
Осенью 1942 года, после консервации, продлившейся около десяти месяцев, строительство цинкового завода возобновилось, начавшись с эвакуации в Усть-Каменогорск предприятия «Электроцинк».
В целом Усть-Каменогорский металлургический комплекс ведет свою историю с 1939 года, с формирования промышленного района, с характерным названием, оставшимся на многие десятилетия – Стройплощадка. Напоминанием о раннем периоде строительства завода остаются двухэтажные дома на улицах Гастелло и Куйбышева – 1939 – 1941 годов постройки. Этими домами застройка Заульбинского района не ограничилась, более того – начиная с 1947 – 1948 годов жилой массив, который был задуман в качестве небольшого – аварийного, или эксплуатационного поселка, начал неуклонно расширяться, обрастая капитальными постройками.
При написании текста использованы материалы Государственного архива Восточно-Казахстанской области.
