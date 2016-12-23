Англоязычная экскурсия по центру Алматы

В субботнее утро 10 декабря погода совсем не сулила хорошей прогулки – после пятничного снегопада было по-алматински сыро и промозгло. Созвонившись с организаторами, чтобы убедиться в том, что экскурсия состоится, я выехала на место встречи — в отель «Достык». Около 11 утра в лобби отеля собрались четверо иностранных туристов, алматинец, планирующий водить свои экскурсии и я. Организаторов было двое, один из которых – англоязычный гид Еркин.

В среднем экскурсия занимает от двух до двух с половиной часов и начинается у отеля:

«Это гостиница «Достык», по-казахски значит «дружба». В советское время она принимала дипломатов и политиков со всего мира. Сейчас в отеле может остановиться любой желающий», – начинает экскурсию Еркин.

Выйдя на улицу Курмангазы, группа столкнулась с затором из машин перед улицей Тулебаева – в эти выходные здесь проходила сельскохозяйственная ярмарка, автомобили перегородили проход для пешеходов.

Экскурсия пролегает через улицу Шевченко: с осмотром памятника Алькею Маргулану (гости отмечают его непохожесть на традиционные европейские памятники), фасада Академии наук, фонтана «Восточный зодиак» и памятника Александру Пушкину — в вольном пересказе трагической судьбы, «Солнце русской поэзии» был смертельно ранен Дантесом, который вдруг тоже стал поэтом. После этого, гид повел группу по улице Достык, чтобы показать гостиницу «Казахстан» и Дворец Республики. По пути гид рассказывал об архитектурных достопримечательностях города. Например о том, что гостиница долгое время была самым высоким зданием в городе вплоть до строительства 36-этажного Esentai Tower в 2006-2008 годы. Периодически небольшая группа разделялась на две, а то и три группы, в которых беседа уходила в неожиданное русло. Например, от менеджера компании девушка из Малайзии узнала об особенностях вопросов Единого национального тестирования и Максате Усенове.

Затем нас повели во Французский дом, который стоит отдельных строк. Закрыв невыдающийся фасад еще более невыдающимся огромным стендом низкого качества (пиксели можно разглядеть еще стоя на перекресте Абая-Фурманова), владельцы здания создали достопримечательность города. Только вот эта достопримечательность скорее шутовская, нежели серьезная — путешествующая по Ближнему Востоку и Азии молодая пара из Швеции сделала фото на фоне бутафорского фасада и Эйфелевой башни, сопроводив фразой: «Это по-идиотски». Мы зашли в здание и обнаружили там выставочный зал предметов быта, оружия и ювелирных украшений. Зал оказался богат на экспонаты, однако некоторые из них вызывали много вопросов, так как не имели подписи. Венчала выставку бронзовая голова в ярко-синем тюрбане, с подписью: «Легендарный Кенесары-хан. Возвращение на родину». Фотографировать выставку запрещено, за соблюдением этого права строго следил вооруженный охранник, следующий за группой по пятам.

Постепенно мы переместились на площадь Республики, к этому времени на улице уже изрядно похолодало:

«Ребята, это вход в подземный торговый центр, который называется «Алмалы». Это уникальный торговый центр в Алматы, потому что он единственный подземный. Когда было обнаружено пространство под Новой площадью, бытовало мнение, что в советское время оно задумывалось в качестве бункера, на случай военных действий во время «Холодной войны», – объяснил Еркин.

Там же, на площади Республики, гости из Европы и Юго-Восточной Азии узнали об истории Казахстана, отраженной на барельефах монумента Независимости: от появления тюрков до строительства Астаны. С этой точки на карте Алматы, экскурсия подошла к концу – гиды провели гостей обратно к отелю, попутно рассказав, что город славится каскадными фонтанами, показав Национальную библиотеку и пропахший беляшами подземный пешеходный переход на Абылай хана.