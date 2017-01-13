Без билбордов

Адрес: пр. Толе би-ул. Фурманова
Адрес: пр. Толе би-ул. Панфилова
Адрес: ул. Джандосова-ул. Берегового
Адрес: ул. Хаджимукана-ул. Мендикулова
Адрес: пр. Толе би-ул. Панфилова
Адрес: пр. Достык-пр.Толе би
Адрес: пр. Желтоксан-ул. Маметовой
В Алматы продолжают сносить билборды: всего было демонтировано 984. Правда, часть из них будут заменять на новые рекламные конструкции. На этих слайдерах вы можете убедиться в том, что отсутствие рекламы улучшает облик города.
Фото «до» предоставлены акиматом Алматы
Фото «после» Жанары Каримовой
Адрес: пр. Толе би-ул. Фурманова
Адрес: пр. Толе би-ул. Панфилова
Адрес: ул. Джандосова-ул. Берегового
Адрес: ул. Хаджимукана-ул. Мендикулова
Адрес: пр. Толе би-ул. Панфилова
Адрес: пр. Достык-пр.Толе би
Адрес: пр. Желтоксан-ул. Маметовой