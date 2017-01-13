Без билбордов

В Алматы продолжают сносить билборды: всего было демонтировано 984. Правда, часть из них будут заменять на новые рекламные конструкции. На этих слайдерах вы можете убедиться в том, что отсутствие рекламы улучшает облик города.

Фото «до» предоставлены акиматом Алматы

Фото «после» Жанары Каримовой