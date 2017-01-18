Планы на формы

«Тематика МАФ определяется в рабочем порядке при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию парков, скверов, реконструкции русел рек и благоустройству прилегающих зон малых рек и водоемов, благоустройству городских территорий, — ответили нам в акимате. — При необходимости установки МАФ на других общественных пространствах управлением ведется сбор эскизных предложений, их отбор с привлечением специалистов-ландшафтных дизайнеров, проектировщиков и т.п. Отобранные эскизы согласуются с курирующими заместителями акима и утверждаются на Градостроительном совете».

В 2014-2015 годах установлено 52 топиарных фигуры и 11 декоративных цветочных конструкций. Общая стоимость последних — с учетом разбивки цветников вокруг них и затрат на уход - 240,2 млн. тенге. В 2016 за счет городского бюджета на 237,3 млн. тенге установили 10 933 новых архитектурных формы, в том числе 2 281 скамейку, 8 712 урн, плюс гимнастические комплексы, детские игровые площадки, тренажеры, скульптуры и опоры освещения.

В этом году акимат города собирается закупать декоративные вазоны под озеленение на сумму 117 млн. тенге. В планах есть благоустройство парка «Южный», который находится в микрорайоне «Алмагуль». Там появится мост молодоженов, 9 фонтанов, арки, спортивная площадка, беседки. В этот же году должны разработать проектно-сметную документацию на благоустройство 22 скверов, бульваров и зеленых зон.