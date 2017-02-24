Пристройки. Ускользающая красота центра Алматы

Пристройки и входные группы магазинов, кафе и других заведений чаще всего не только вытесняют пешеходов ближе к автодороге, но и портят общий вид города, особенно это касается исторических фасадов домов 50--60-х годов. Прогуливаясь по городу, мы чаще всего не замечаем интересные архитектурные решения или старую очаровательную лепнину из-за пристроенных заведений. На этих снимках мы решили показать вам ускользающую красоту старых зданий.

Когда-то центр города застраивался комплексно, в едином стиле. Этот стиль можно заметить, если поднять голову чуть выше первых этажей, где как раковые опухоли разрослись разномастные пристройки. Свою прогулку по городу мы начали с проспекта Абылай хана.

В поисках красоты, скрытой за пристройками, обращаем внимание и на очевидные изъяны в облике домов — разные решетки и окна из разряда «кто на что горазд».

Большой дом на проспекте Абылай хана, 113, со всех сторон окутан пристройками и входными группами разных стилей, а пройти между домом и зданием кафе/обменного пункта почти невозможно. Однако, если постараться, то можно разглядеть и лепнину, и старую решетку. Фасад дома недавно покрасили и стала заметна его былая красота.

В доме на проспекте Толе би, 72, к красивой входной группе достроен козырек не лучшего вида. Там же ресторан «Якорь», который захватил пространство перед домом.

На углу Толе би-Наурызбай батыра ресторан Double Coffee также оттеснил пешеходов ближе к дороге, изменил объем и фасад здания. Помимо прочего в глаза опять же бросаются решетки на балконе здания.

Дома #104, 64 и 115 по улице Толе би объединяют арки, единая архитектура и разномастные пристройки, среди которых самым скромным и оказался бар. Огромную площадь перед домом забрала себе очередная донерная, а следом за ней и входная группа продуктового магазина.

Череду приятных на вид домов по улице Фурманова портят аляпистая реклама, искусственные пальмы и, конечно, пристройки.