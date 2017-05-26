Как сокращались маршруты общественного транспорта в Алматы

В 1992 году в Алматы действовали 8 муниципальных парков. Тогда в городе, численностью чуть более миллиона человек, на обслуживание маршрутов выходили 120 автобусов.
Помимо автобусов, по городу ходили троллейбусы и трамваи. В 1992 году в городе насчитывался 21 троллейбусный и 10 трамвайных маршрутов, их обслуживали 330 троллейбусов и около 56 единиц подвижного состава трамвайного депо.
Количество маршрутов общественного транспорта Алматы
Наибольшее количество автобусных маршрутов в Алматы было в начале 2000-х – 189, их обслуживали 2110 транспортных средств. На расцвет автобусного движения пришелся упадок других видов общественного транспорта – начали закрываться троллейбусные и трамвайные маршруты – 11 и 2 соответственно. До открытия первой ветки алматинского метрополитена оставалось 11 лет.
К 2008 году в городе упразднили еще 72 автобусных маршрута и 4 троллейбусных; трамвайных стало на один больше — появился маршрут №4А, но не надолго – вплоть до своего закрытия в 2015 году в Алматы оставалось два трамвайных маршрута: №4 и №6. К 2016 году в плюсе осталось только троллейбусное движение – по данным за прошлый год в Алматы существуют 8 троллейбусных маршрутов. Автобусное движение за минувшие 8 лет потеряло один маршрут. Трамвайное движение закрыли осенью 2015 года.
Количество подвижного состава
При закрытии маршрутов, планомерно уменьшается и количество подвижного состава общественного транспорта. С максимальных 2110 количество автобусов сократилось на 797 единиц, это почти 1 к 10 в соотношении маршрутов и автобусов. Троллейбусов с 2008 года немного прибавилось – 8 маршрутов обслуживают 195 троллейбусов. Из трех троллейбусных парков в Алматы на сегодня остался только один – троллейбусный парк №1 на улице Ауэзова, 64. Два других троллейбусных парка были отданы под автобусные парки №1 и №3. В 2016 году все муниципальные парки акимат Алматы передал в доверительное управление Green Bus Company, созданной в 2014 году.
Программа развития ООН «Устойчивый транспорт Алматы» и акимат Алматы запустили сайт, посвященный общественному транспорту. На нем, помимо всего прочего, можно задать вопросы и оставить жалобу. Больше всего от алматинцев поступают жалобы на автобусы, причины разные: грубые водители и кондукторы, грязные салоны, долгие ожидания на остановках. Среди прочих, жалоба жителя жилого комплекса «Акбулак» в Алатауском районе (Момышулы ниже проспекта Райымбека), застроенного государственным жильем, о том, что к ним не ходят автобусы. В ответ ему сообщили, что ширина дорог в новом микрорайоне недостаточна для движения автобусов и посоветовали идти пешком до транспортной развязки на пересечении Момышулы и Райымбека. Устаревшие автобусы и постоянные задержки в движении общественного транспорта на сайте объясняют тяжелым финансовым положением крупных частных автопарков, которые обслуживают, например, популярные маршруты №16, №126, №72. Возможно, в этом году эта проблема будет частично решена — из бюджета города акимат планирует выделить 11,5 млрд тенге для покупки 297 новых автобусов. С восстановлением и дальнейшим развитием троллейбусного движения в Алматы дела обстоят сложнее. В 2017 годуакимат Алматы выделил 5,5 млрд на ремонт троллейбусной сети города. Пока все находится только на стадии разработки проектно-сметной документации, сами ремонтные работы планируют начать в следующем году.