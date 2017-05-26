Как сокращались маршруты общественного транспорта в Алматы

Крупнейший город Казахстана Алматы за последние 10 лет существенно расширил свои границы за счет присоединенных территорий Алатауского и Науырызбайского районов. Как показывает статистика, развитие инфраструктуры в присоединенных землях не поспевает за темпами роста мегаполиса. Согласно данным городских транспортных структур, с 1992 года идет планомерное сокращение числа маршрутов общественного транспорта, а количество подвижных составов колеблется от увеличения к уменьшению.

В 1992 году в Алматы действовали 8 муниципальных парков. Тогда в городе, численностью чуть более миллиона человек, на обслуживание маршрутов выходили 120 автобусов. Помимо автобусов, по городу ходили троллейбусы и трамваи. В 1992 году в городе насчитывался 21 троллейбусный и 10 трамвайных маршрутов, их обслуживали 330 троллейбусов и около 56 единиц подвижного состава трамвайного депо.

Количество маршрутов общественного транспорта Алматы Наибольшее количество автобусных маршрутов в Алматы было в начале 2000-х – 189, их обслуживали 2110 транспортных средств. На расцвет автобусного движения пришелся упадок других видов общественного транспорта – начали закрываться троллейбусные и трамвайные маршруты – 11 и 2 соответственно. До открытия первой ветки алматинского метрополитена оставалось 11 лет. К 2008 году в городе упразднили еще 72 автобусных маршрута и 4 троллейбусных; трамвайных стало на один больше — появился маршрут №4А, но не надолго – вплоть до своего закрытия в 2015 году в Алматы оставалось два трамвайных маршрута: №4 и №6. К 2016 году в плюсе осталось только троллейбусное движение – по данным за прошлый год в Алматы существуют 8 троллейбусных маршрутов. Автобусное движение за минувшие 8 лет потеряло один маршрут. Трамвайное движение закрыли осенью 2015 года.