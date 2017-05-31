Дети Алма-Аты

Есть уникальные фотосвидетельства того, как выглядели известные места: к примеру, на Старой площади стоял памятник, который в народе называли «Ленин и Сталин в Горках», в объектив попало и здание аэропорта, сгоревшее в 1999 году. Есть снимки, рассказывающие о том, как дети того времени проводили свой досуг.

— Мы давно мечтали сделать хорошую ностальгическую фотовыставку в гостинице «Алматы», так как это центр старого города, самое его сердце. Теперь многие участники пишут нам и благодарят за то, что наш проект заставил их достать старые фотоальбомы. Получился этакий вечер семейных воспоминаний, — рассказала Дарья Бублик, PR-директор Mega Management, куда входит гостиница «Алматы».

Выставка открывается 1 июня в 19.00 и продлится по 11 июня, вход на нее свободный.

Адрес гостиницы «Алматы»: ул. Кабанбай батыра, 85.

С разрешения Mega Management мы публикуем несколько снимков.