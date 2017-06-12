Искусство в ткани города

10 июня первые гости международной выставки ЭКСПО в Астане могли увидеть на территории комплекса не только достижения науки, но и искусства. Искусство на ЭКСПО предстанет перед казахстанцами в несколько необычном виде – как часть общественного пространства, часть городской среды. Специально для выставочного городка российский архитектор Сергей Неботов создал 4 общественные зоны, посвященные солнечной, водной, ветровой энергиям и земле; а художники Эндрю Роджерс, Сакен Нарынов и Марк Форнес, вдохновленные природой, создали на территории Expo-2017 произведения современного искусства.

Днем куратор Владислав Слуцкий провел экскурсию по художественным объектам, чтобы ближе познакомить посетителей Арт-центра с произведениями художников и архитектора. На вечер в лектории центра было запланировано обсуждение искусства в публичном пространстве, организованном Евразийским культурным альянсом. Приглашенные авторы рассказали гостям о том, почему так важно создавать объекты современного искусства в публичных зонах. Выпускник Колумбийского университета Сергей Неботов – автор четырех специальных инсталляций в публичных зонах выставочного центра. Эти объекты должны стать площадкой, объединяющей на своей территории посетителей павильонов и иностранные делегации. Но функционал здесь не главное, главное все же за эстетической составляющей. Все площадки имеют волнообразную летящую форму, три их них выполнены из металлического каркаса белого цвета; купол инсталляции, посвященной энергии воды, сделан из высокопрочного прозрачного пластика. Все вместе создает ощущение свободы и динамики. Сергей Неботов не первый год изучает городскую идентичность. По его мнению, неповторимый стиль города складывается из исторического контекста. На примере индийских Мумбаи и Чандигарха, российских Санкт-Петербурга он объяснил, что тонкая материя городской среды встраивает человека в свое пространство. Архитектор говорит, что в попытке создать считываемые уникальные образы современных городов, нужно двигаться вперед, не хватаясь за традиционные и этнические элементы как за последнюю надежду: «Я не вижу смысла двигаться назад. То случилось – случилось, мы можем на это только опираться, это некая платформа, которая должна двигать нас вперед. Современные города становятся центрами, агломерациями. В городах сосредоточилось более половины населения Земли. Город – это наше настоящее и будущее. Вдохновляться можно разными вещами. Город смешивает в себе разные тенденции, традиции, инновации. Это живой процесс, таким экспериментам необходимо происходить, поэтому я приветствую разнообразие, но при всем при этом движение должно быть только вперед. Естественным образом будут возникать объекты, здания, пространства, объекты искусства, которые будут интересны как здесь, так и на глобальном уровне. Регулировать этот процесс сейчас уже сложно. Если раньше можно было строить город с нуля, то сейчас настоящий, живой, творческий город, генерирующий идеи, единолично создать невозможно. Это кооперация множеств. Таким город современный и должен оставаться», – рассказал архитектор.

Сергей отметил, что в Астане его впечатлило небо и естественный свет, которые можно удачно использовать в качестве элемента идентичности: «В Астане, с точки зрения идентичности, мне очень нравятся природные факторы. Это свет. Мне очень нравится небо в Астане, красивые закаты и рассветы. Материалы, выбранные для основного комплекса ЕХРО очень грамотно работают со светом; наклоны панелей, реакция материала, отражают и выделяют уникальный природный компонент. С ним согласился и Сакен Нарынов, архитектор по образованию. Город нельзя отрегулировать или спланировать, убежден Нарынов. Зарождение городов он сравнивает с рождением звезды.

Австралийский художник Эндрю Роджерс, известный своими масштабными лэнд-арт объектами по всему миру, создал «Раскрывающуюся энергию» – 12,5-метровую скульптуру из силиконовой бронзы и нержавеющей стали. В его работе отражены продувающие насквозь астанинские ветры и таинство самого раскрытия. Художник запечатлел динамичный момент, процесс в развитии, раскрывающуюся энергию. На вопрос о том, имеет ли этот процесс конечную точку, Эндрю Роджерс сказал, что это действие вне времени: «Это нескончаемый процесс трансформации энергии. Энергия переходит из одного вида в другой. Статуя символизирует собой динамику в противовес статичности зданий вокруг», – объяснил художник. За созданием объекта стоит не только глубокая мысль автора, но и выверенные расчеты команды инженеров – основание скульптуры толщиной всего около 30 сантиметров. «Раскрывающаяся энергия» – крупнейшая работа Эндрю Роджерса на сегодня. Эндрю Роджерс изучал климат Астаны, учитывал погодные условия и сильные порывы ветра. Все это также нашло отражение в дизайне скульптуры: «Когда я думаю об объекте, я думаю об историческом контексте и наследии, о том, как объект взаимодействует с ним. Мы все существуем в пространстве и времени, мы все находимся под воздействием окружающей среды. Когда ты начинаешь проектировать объект для городского пространства, всегда надеешься, что это принесет какую-то пользу. Объект меняет пространство. Я верю, что без памяти мы – ничто. Я убежден в важности истории и наследия. Я убежден, что главная задача человечества – улучшать вещи», – признается художник.