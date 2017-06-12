Искусство в ткани города

Днем куратор Владислав Слуцкий провел экскурсию по художественным объектам, чтобы ближе познакомить посетителей Арт-центра с произведениями художников и архитектора. На вечер в лектории центра было запланировано обсуждение искусства в публичном пространстве, организованном Евразийским культурным альянсом. Приглашенные авторы рассказали гостям о том, почему так важно создавать объекты современного искусства в публичных зонах.
Выпускник Колумбийского университета Сергей Неботов – автор четырех специальных инсталляций в публичных зонах выставочного центра. Эти объекты должны стать площадкой, объединяющей на своей территории посетителей павильонов и иностранные делегации. Но функционал здесь не главное, главное все же за эстетической составляющей. Все площадки имеют волнообразную летящую форму, три их них выполнены из металлического каркаса белого цвета; купол инсталляции, посвященной энергии воды, сделан из высокопрочного прозрачного пластика. Все вместе создает ощущение свободы и динамики.
Сергей Неботов не первый год изучает городскую идентичность. По его мнению, неповторимый стиль города складывается из исторического контекста. На примере индийских Мумбаи и Чандигарха, российских Санкт-Петербурга он объяснил, что тонкая материя городской среды встраивает человека в свое пространство. Архитектор говорит, что в попытке создать считываемые уникальные образы современных городов, нужно двигаться вперед, не хватаясь за традиционные и этнические элементы как за последнюю надежду:
«Я не вижу смысла двигаться назад. То случилось – случилось, мы можем на это только опираться, это некая платформа, которая должна двигать нас вперед. Современные города становятся центрами, агломерациями. В городах сосредоточилось более половины населения Земли. Город – это наше настоящее и будущее. Вдохновляться можно разными вещами. Город смешивает в себе разные тенденции, традиции, инновации. Это живой процесс, таким экспериментам необходимо происходить, поэтому я приветствую разнообразие, но при всем при этом движение должно быть только вперед. Естественным образом будут возникать объекты, здания, пространства, объекты искусства, которые будут интересны как здесь, так и на глобальном уровне. Регулировать этот процесс сейчас уже сложно. Если раньше можно было строить город с нуля, то сейчас настоящий, живой, творческий город, генерирующий идеи, единолично создать невозможно. Это кооперация множеств. Таким город современный и должен оставаться», – рассказал архитектор.
Сергей отметил, что в Астане его впечатлило небо и естественный свет, которые можно удачно использовать в качестве элемента идентичности:
«В Астане, с точки зрения идентичности, мне очень нравятся природные факторы. Это свет. Мне очень нравится небо в Астане, красивые закаты и рассветы. Материалы, выбранные для основного комплекса ЕХРО очень грамотно работают со светом; наклоны панелей, реакция материала, отражают и выделяют уникальный природный компонент.
С ним согласился и Сакен Нарынов, архитектор по образованию. Город нельзя отрегулировать или спланировать, убежден Нарынов. Зарождение городов он сравнивает с рождением звезды.
Австралийский художник Эндрю Роджерс, известный своими масштабными лэнд-арт объектами по всему миру, создал «Раскрывающуюся энергию» – 12,5-метровую скульптуру из силиконовой бронзы и нержавеющей стали. В его работе отражены продувающие насквозь астанинские ветры и таинство самого раскрытия. Художник запечатлел динамичный момент, процесс в развитии, раскрывающуюся энергию. На вопрос о том, имеет ли этот процесс конечную точку, Эндрю Роджерс сказал, что это действие вне времени:
«Это нескончаемый процесс трансформации энергии. Энергия переходит из одного вида в другой. Статуя символизирует собой динамику в противовес статичности зданий вокруг», – объяснил художник.
За созданием объекта стоит не только глубокая мысль автора, но и выверенные расчеты команды инженеров – основание скульптуры толщиной всего около 30 сантиметров. «Раскрывающаяся энергия» – крупнейшая работа Эндрю Роджерса на сегодня.
Эндрю Роджерс изучал климат Астаны, учитывал погодные условия и сильные порывы ветра. Все это также нашло отражение в дизайне скульптуры:
«Когда я думаю об объекте, я думаю об историческом контексте и наследии, о том, как объект взаимодействует с ним. Мы все существуем в пространстве и времени, мы все находимся под воздействием окружающей среды. Когда ты начинаешь проектировать объект для городского пространства, всегда надеешься, что это принесет какую-то пользу. Объект меняет пространство. Я верю, что без памяти мы – ничто. Я убежден в важности истории и наследия. Я убежден, что главная задача человечества – улучшать вещи», – признается художник.
На территории выставочного комплекса расположились сразу две скульптуры известного казахстанского художника Сакена Нарынова, выполненные в жанре импоссибилизма. Объекты представляют собой видение ленты Мёбиуса и бутылки Кляйна. С собой Нарынов принес изображения работ саксого художника, найденные во время археологических раскопок. Идеи бесконечности пространства и течения времени в нем, по утверждению казахстанского художника, были знакомы еще древним людям.
«Создавая эти вещи, я интересовался и наукой, и искусством. Занимаясь пространством, которое воплотилось в ленте Мёбиуса и бутылке Кляйна, я обнаружил, что древний человек был знаком с этими вещами. Это изображения древнего сакского мастера, который изобразил пантеру в свернутом положении, есть другой рисунок. Это находки в курганах, датируются примерно 3 веком до нашей эры. Такими древний художник видел животных. Это лента Мёбиуса, она неделимая. Если ее разрезать ее вдоль, она будет только удлиняться. Парадокс. Наше пространство удивительно и загадочно», – рассказал Нарынов.
Еще одна скульптура на территории ЭКСПО – работа художника Марка Форнеса «Коралл». Это не единственный арт-объект, посвященный кораллам. Таким образом, художник и дизайнер обращает внимание людей на проблемы исчезновения коралловых рифов – одной из важных экосистем на Земле. Скульптура выполнена из переплетенных алюминиевых пластин, она представляет собой гигантский белый коралл.
В предисловии к встрече арт-директор международного фестиваля современного искусства ARTBAT FEST Ольга Веселова напомнила гостям о том, что искусство в публичных пространствах – это всегда рефлексия на происходящее в общественной и политической жизни общества. Организаторы связывают большие надежды на то, что появление объектов современного искусства в публичных зонах выставки AstanaEXPO станет толчком для Казахстана, и в будущем столкновения социума и искусства будут случаться чаще и не только на больших мероприятиях вроде ЭКСПО.