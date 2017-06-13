В Астане появился свой Арбат





Как все начиналось

Идея создания в Астане Арбата принадлежит общественному деятелю Арай Ордабаевой, которая столкнулась с проблемами астанинских ремесленников. Она занимается мыловарением и не раз участвовала в ярмарках:

«Когда я стала выходить на ярмарки, то увидела, что они совершенно не окупаются, моя первая ярмарка была минус 40 тысяч тенге, это было три года назад, тогда это были большие деньги», - вспоминает Арай Ордабаева.

Она поняла, что из-за того, что ремесленники отдают за участие в ярмарках большие суммы денег, они не то что не окупают свой труд, но и уходят в минус, поэтому стала сама организовывать ярмарки в крупных торговых центрах.

«Начала проводить в ТРЦ, договариваться, например, если на новый год одна ярмарка стоила 160-100 тысяч за три дня, то та которую я делала, стоила 15 тысяч за три дня», - поясняет Ордабаева.

Позже Арай поняла, что для того, чтобы эффективнее реализовывать свою продукцию, астанинским ремесленникам просто необходим Арбат.

«Это не дело, что мы то в одном ТРЦ, то в другом. Решила, что нам нужно свое место в городе, в котором мы все будем собираться, о котором все будут знать. Все будут знать, что вот здесь можно купить изделия ручной работы, и я придумала хэштег #ХОЧУ АРБАТ», - рассказывает Арай.