В Астане появился свой Арбат

Как все начиналось
Идея создания в Астане Арбата принадлежит общественному деятелю Арай Ордабаевой, которая столкнулась с проблемами астанинских ремесленников. Она занимается мыловарением и не раз участвовала в ярмарках:
«Когда я стала выходить на ярмарки, то увидела, что они совершенно не окупаются, моя первая ярмарка была минус 40 тысяч тенге, это было три года назад, тогда это были большие деньги», - вспоминает Арай Ордабаева.
Она поняла, что из-за того, что ремесленники отдают за участие в ярмарках большие суммы денег, они не то что не окупают свой труд, но и уходят в минус, поэтому стала сама организовывать ярмарки в крупных торговых центрах.
«Начала проводить в ТРЦ, договариваться, например, если на новый год одна ярмарка стоила 160-100 тысяч за три дня, то та которую я делала, стоила 15 тысяч за три дня», - поясняет Ордабаева.
Позже Арай поняла, что для того, чтобы эффективнее реализовывать свою продукцию, астанинским ремесленникам просто необходим Арбат.
«Это не дело, что мы то в одном ТРЦ, то в другом. Решила, что нам нужно свое место в городе, в котором мы все будем собираться, о котором все будут знать. Все будут знать, что вот здесь можно купить изделия ручной работы, и я придумала хэштег #ХОЧУ АРБАТ», - рассказывает Арай.
Жители города устраивали флешмобы, фотографируясь с табличкой #ХОЧУАРАБАТ, Арай писала письма в акимат, но ничего не помогало, проект так и оставался мечтой, пока не помог случай.
«В прошлом году мы с друзьями сидели в кафе, и увидели, как из кинотеатра выходит красивый высокий мужчина, мы сразу обратили на него внимание, а потом мы поняли, что это аким города Асет Исекешев. Я быстро на листочке написала #ХОЧУ АРБАТ и бегу за ним, кричу «Асет Орентаевич!». Я ему рассказала о том, что я хочу Арбат, пишу письма, мне на них не отвечают. Он говорит: «Ладно, хорошо, рассмотрим» и буквально через несколько дней мне ответили на мое письмо», - вспоминает Ордабаева.
Но на этом история не закончилась, Арай Ордабаевой пришлось приложить еще много сил, прежде чем недалеко от набережной реки Есиль появился Арбат.
В выборе места участвовало «Астана Конвеншн Бюро» во главе с Санияром Айтекеновым. Вместе с Арай Ордабаевой они решили, что нужно расположить объект в зоне пешеходной активности, а именно у набережной реки Есиль, возле памятника хану Кенесары.
«Здесь центр притяжения, это же старый Целиноград. Все это не только для иностранцев рассчитано, это то место, которое мы любим все. Здесь набережная, на лазерное шоу люди приходят, поэтому мы решили, что это место самое хорошее в городе», - объясняет Арай.
Для того, чтобы объект был максимально привлекательным и удобным для горожан, к разработке проекта привлекли специалистов Центра урбанистики Астаны.
«Все, что вы здесь видите: каждая мелочь, каждая деталь, каждый фонарик, брусчатка, я здесь все знаю, все люблю, тут все продуманно. Мы все подбирали под ремесленников, чтобы им было удобно, чтобы было удобно людям, чтобы были скамейки, урны», - рассказывает вдохновитель проекта.
Планируется, что Арбат будет функционировать круглый год, для этого, по словам Ордабаевой, необходимо сделать Арбат крытым, пока это только в планах, но и Арбат когда-то был только мечтой.
«Вот сейчас мы месяц поработаем, и я свой хештег #ХОЧУ АРБАТ заменю на #ХОЧУГАЛЕРЕЮ и буду за акимом дальше бегать», - со смехом рассказывает Арай.
Цена вопроса
Аким Сарыаркинского района Арман Турлубек также рассказал, что планируется, что Арбат приживется на круглый год. Кроме того, он пояснил, сколько денег ушло на реализацию проекта:
«На создание Арбата ушло около 37-38 миллионов тенге, с созданием юрт, уголка, заменой брусчатного покрытия, с заменой уличного паркового освещения, с установкой малых архитектурных форм, с установкой подиума и так далее. Это социальный, бюджетный проект. Это возможность для наших художников, ремесленников, показать свое умение мастерство и талант».
По его словам, в каждом городе мира, есть такие места, где собираются народные умельцы уличные музыканты и художники. Они представители уникальной субкультуры и всегда открыты для каждого человека, всегда радуют своими работами и талантом. Их подчерк и стиль формируют облик целых районов и городов. Особая атмосфера набережной реки Есиль делает это место поистине любимым и народным.