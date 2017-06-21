Как закрыть шахты и начать жить

Чешская Острава – третий по величине и один из старейших городов в стране – в этом году Острава отметила свое 750-летие. В 1763 году в долине Бурня – окрестностях Польской Остравы был обнаружен бассейн качественного каменного угля. Тогда история небольшого, на тот момент, городка была определена на последующие 250 лет. В 1828 году в пригороде начали возникать первые рудоперерабатывающие предприятия, угольный бассейн продолжал разрабатываться, в поселке Витковице в 1828 году был создан металлургический завод, город начал расти за счет постоянно прибывающих со всей страны рабочих. В 1830 году в население Остравы составляло менее двух тысяч человек, а уже через пятьдесят лет их число превысило 13 000 жителей. В 1849 году в Остраве открылся первый технический университет, а в 1894 году по улицам города пустили первый трамвай, связавший промышленные зоны с другими районами Остравы. После образования в 1918 году Чехословацкой республики Острава, благодаря металлургическому заводу и угольным шахтам сохранила значительные экономические позиции и стала превращаться в административный, социальный и культурный центр страны. К середине XX века город динамично развивался и строился, во времена социалистической Чехословакии его называли «стальной столицей». Эта слава имела и обратную сторону – к концу XX века Острава стала городом с самым грязным воздухом в Европе. К 1994 году руководство страны и города осознало разрушительность дальнейшего использования региона как промышленного центра и начало сворачивать промышленную программу Остравы. В 2008 году власти окончательно решили сменить имидж города, более того, они задумали превратить Остраву к 2020 году в «зеленую» столицу Европы. Сегодня территория металлургического завода Витковице площадью в 200 тысяч квадратных метров превратилась в общественное пространство, где проводят фестивали, экскурсии и встречи. Что символично, этот комплекс в июне этого года стал местом проведения шестой по счету министерской конференции по окружающей среде и здоровью Европейского регионального офиса Всемирной организации здоровья. Главной повесткой трехдневной встречи стали города и их устойчивое развитие – ежегодно заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды, становятся причиной смерти 1,4 миллиона человек в Европе. Экологические организации обратили внимание на состояние городов и их будущее, поскольку уже сейчас около двух трети жителей Земли проживают в городах и агломерациях.

Крупные и промышленные города давно стали источниками химического загрязнения, они концентрируют проблемы утилизации отходов, загрязнения воздуха и воды. Загрязнение воздуха – это одна из самых главных экологических проблем не только в Европе, но и по всему миру. Основные источники загрязнения: транспорт и использование твердых видов топлива на ТЭЦ и населением для обогрева своих частных домов. С этими проблемами в полной мере столкнулись жители Остравы. Губернатор Моравскосилезского края профессор Иво Вондрак, посетивший конференцию, рассказал о том, как сегодня власти города делают город комфортнее для горожан.

Трансформация промышленного края началась еще в начале 90-ых годов прошлого столетия, когда добыча угля и металла начала постепенно приходить в упадок:

— 20-30 лет назад мы начали менять город и весь регион. Причиной стало то, что пришлось закрыть часть угольных шахт в Остраве, это стало причиной потерь в тяжелой промышленности – снизились производство и продажи. Тогда же встал вопрос – что делать со всеми этими заводами и предприятиями. Владелец всей территории (завода – V) решил изменить их предназначение и переделать в культурный центр. Это долгосрочный проект, он был профинансирован европейскими фондами, – рассказывает Иво Вондрак.

Сегодня газгольдер металлургического завода в районе Остравы – Витковице превратился в большое общественное пространство с культурными и научным центрами. На территории пространства Dolni Vitkovice работают несколько музеев, а по закрытым цехам проводят экскурсии для туристов.

Закрытие части производств и шахт не могло не отразиться на экономике города, который на протяжении почти 200 лет развивался благодаря добыче угля. Еще в 90-ые годы власти Остравы столкнулись с оттоком рабочей силы и ростом безработицы. Чтобы остановить эти тренды, руководство города начало стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, привлекать технологичные современные предприятия. Переход от традиционного индустриального производства уже запущен: в регионе шведская компания выпускает хирургическое оборудование, есть производство автомобильных ламп для Audi и Bentley:

— Мы столкнулись с проблемой оттока населения, это постоянная проблема с начала трансформации города – многие покинули Остраву потому что у них была высокая зарплата на шахтах, а после их закрытия, работа потеряла свою привлекательность. Мы решаем эту проблему, создавая интересные проекты здесь. Сегодня мы приняли проект Моравскосилеский инновационный центр. Он будет ориентирован на поддержку молодых предпринимателей. Уровень безработицы сейчас остается на уровне 6,4%, в худшие времена он достигал 10-11%. Трансформация уже началась, мы переходим к более технологичным производствам. В первую очередь, они должны быть чистыми, сфокусированными на исследованиях и развитии. Мы должны развиваться, потому что согласно планам угольные шахты будут закрыты к 2023 году, а это значит, что 8 тысяч человек лишатся работы. Конечно, мы начали приглашать компании из IT сферы, технологичные производства, здесь расположены автомобильные компании. Сейчас мы работаем над созданием «чистых» индустриальных зон. На тяжелую промышленность сегодня приходится около 20% ВВП региона, а в начале 90-ых эта цифра доходила до 42-44%, – рассказывает губернатор.