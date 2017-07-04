Выбор архитекторов. 7 лучших объектов от Алматинского Союза архитекторов

Спорткомплекс «Медео»
Адрес: Иле-Алатауский национальный парк
Авторы: архитекторы: Кацев В.З., Кайнарбаев А., инженер: Матвеев С., Госспремия СССР, 1975 г.
Гостиница Казахстан
Адрес: проспект Достык, 52
Авторы: архитекторы Ухоботов Л.Л., Ратушный Ю.Г., Анчугов А.Е., Каштанов В., инженеры – Матвиец, Жунусов Т.,Деев А., 1981 г.
Академия Наук Республики Казахстан
Адрес: улица Шевченко, 28
Авторы: архитектор Щусев А., при участии архитектора Простакова Н. 1943-1954 гг.
Казахстанско-Британский технический университет
Адрес: ул. Толе би, 59
Бывший Дом правительства КазССР. Архитекторы: Рубаненко Б., Симонов Г.
Кинотеатр «Арман»
Адрес: проспект Достык, 104
Авторы: архитекторы Коржемпо А.И., Слонов И., инженер Гарвардт В., 1964-1967 гг.
Дворец Республики (Дворец им. Ленина)
Адрес: проспект Достык, 56
Авторы: архитекторы Рипинский Н.Н., Ухоботов Л.Л., Ким В., инженеры Соколов А, Делов Б. Госпремия СССР, 1971 г.
Вознесенский собор
Адрес: парк им.28 гвардейцев –панфиловцев.
Авторы: архитекторы: Борисоглебский К., Тропаревский С., инженеры: Зенков А., Степанов А., 1904-1906 гг.