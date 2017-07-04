Выбор архитекторов. 7 лучших объектов от Алматинского Союза архитекторов

Данияр Молдабеков, фотографии Жанары Каримовой

Vласть продолжает рубрику «Выбор архитекторов». Обычно мы предлагаем одному архитектору поделиться с нами своим списком самых любимых объектов в Алматы, но сегодня у нас необычный рейтинг: он был составлен членами Алматинского Союза архитекторов. Мы надеемся, что этот проект поможет вам и нам взглянуть иначе на город и его архитектуру, а возможно, и совершить неожиданные открытия.