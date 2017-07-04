Выбор архитекторов. 7 лучших объектов от Алматинского Союза архитекторов

Данияр Молдабеков, фотографии Жанары Каримовой

Vласть продолжает рубрику «Выбор архитекторов». Обычно мы предлагаем одному архитектору поделиться с нами своим списком самых любимых объектов в Алматы, но сегодня у нас необычный рейтинг: он был составлен членами Алматинского Союза архитекторов. Мы надеемся, что этот проект поможет вам и нам взглянуть иначе на город и его архитектуру, а возможно, и совершить неожиданные открытия.

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Дата публикации: 04 июля, 14:35
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Спорткомплекс «Медео»

Адрес: Иле-Алатауский национальный парк

Авторы: архитекторы: Кацев В.З., Кайнарбаев А., инженер: Матвеев С., Госспремия СССР, 1975 г.

Гостиница Казахстан

Адрес: проспект Достык, 52

Авторы: архитекторы Ухоботов Л.Л., Ратушный Ю.Г., Анчугов А.Е., Каштанов В., инженеры – Матвиец, Жунусов Т.,Деев А., 1981 г.

Академия Наук Республики Казахстан

Адрес: улица Шевченко, 28

Авторы: архитектор Щусев А., при участии архитектора Простакова Н. 1943-1954 гг.

Казахстанско-Британский технический университет

Адрес: ул. Толе би, 59

Бывший Дом правительства КазССР. Архитекторы: Рубаненко Б., Симонов Г.

Кинотеатр «Арман»

 Адрес: проспект Достык, 104

Авторы: архитекторы Коржемпо А.И., Слонов И., инженер Гарвардт В., 1964-1967 гг.

Дворец Республики (Дворец им. Ленина) 

Адрес: проспект Достык, 56

Авторы: архитекторы Рипинский Н.Н., Ухоботов Л.Л., Ким В., инженеры Соколов А, Делов Б. Госпремия СССР, 1971 г.

Вознесенский собор

Адрес: парк им.28 гвардейцев –панфиловцев. 

Авторы: архитекторы: Борисоглебский К., Тропаревский С., инженеры: Зенков А., Степанов А., 1904-1906 гг.