Когда город дружит с ребенком

Семинар, посвященный развитию дружественной к детям среды в контексте урбанизации, должен был объединить усилия чиновников и гражданских активистов. Меж тем пока они спорили о частностях, международные эксперты проповедовали совершенно чуждый для Казахстана концепт - планирование пространств совместно с детьми.

Инициатива «Город, дружественный к ребенку» - всемирное движение за защиту прав детей на местном уровне. Город, дружественный к ребенку - не совершенный город, а город, власти которого привлекают детей к принятию решений. Дети в таком городе участвуют в культурной и социальной жизни, пользуются безопасной питьевой водой, защищены от эксплуатации и насилия, передвигаются по улицам без риска для жизни, гуляют на озелененных территориях, играют со своими друзьями и не подвергаются дискриминации. Удивительно, но таких образцовых мест в Казахстане целых пять - Астана, Экибастуз, Кызылорда, Нуринский район Карагандинской области и Алмалинский район города Алматы. Всего с 2008 года в гонке за звание дружественного к детям - 25 городов и районов республики. Их работу оценивает специальная рабочая группа, которая состоит из «представителей всех министерств, неправительственного сектора, молодежных организаций и ЮНИСЕФ». Об этом участникам мероприятия (состоявшего, главным образом, из НПО-шников) сообщила Анна Стативкина, координатор программы по жизнестойкости детей ЮНИСЕФ в Казахстане. Она же предостерегла собравшихся, что уже к 2050 году 70% детей будут жить в городах.

О роли гражданского общества в развитии дружественной детям среды представитель Детского фонда сказала отдельно, упомянув успешное общественное движение «Площадки детям». Его председатель Зульфия Байсакова позже расскажет, что в рамках этого проекта со спонсорской помощью компании Danone-Berkut в нескольких городах Казахстана удалось построить 72 детские площадки. Чуть позже выяснилось, что позитивные количественные показатели едва ли исчерпывающе описывают реальное положение дел. Руководитель инициативной группы одного из дворов Алмалинского района (того самого, который в 2015 году был признан «дружественным к ребенку) Ирина Кожевникова, держа микрофон в руках, долго собиралась с духом, чтобы рассказать о своих проблемах. Во-первых, активистка обратила внимание на то, как сложно бывает реализовать то или иное начинание: процедура принятия решений сводится к необходимости организовывать общее собрание жильцов, что в условиях больших городов практически нереально. Во-вторых, у неравнодушной женщины, как ни странно, «есть враги». По словам Кожевниковой, ей приходится соседствовать с дамой, которая «не дает детям из других дворов присутствовать на нашей площадке и участвовать в мероприятиях, которые мы проводим». К слову, с противостоянием соседей сталкиваются и другие активные алматинцы - в прошлом году Vласть уже рассказывала историю про разгромленную детскую площадку, возведенную в рамках социального проекта «ЭТО-Двор». Ляззат Мамедова, руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима Алмалинского района Алматы, искренне удивилась рассказу Кожевниковой: «Вы к нам не обращались непосредственно. Возможно, такие проблемы есть, но они связаны действительно с вашим КСК». Представитель акимата более не стала углубляться в частности и с удовольствием перешла к специфике района.

«Всем известно, что Алмалинский район - это «золотой квадрат», центровой район, где сосредоточены все театры (5 театров здесь), самые лучшие вузы, самые крутые промышленные предприятия, лучшие школы, концертные залы», - перечисляла Мамедова все то, что по сути не является заслугой районных властей. Чтобы хоть как-то продемонстрировать прилагаемые усилия, она припомнила школу искусств и «Театр соседей» в мкр Тастак (этот проект осуществляется при поддержке Urban Forum Almaty и Фонда Сорос-Казахстан), похвасталась открытием школы юного пчеловода для детей из малоимущих семей и грядущими планами по строительству «шикарнейшей» школы совместно с предпринимателями. Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный подтвердил важность работы с бизнесом в процессе поиска источников финансирования: «Казахстан, по прогнозам Всемирного банка, в ближайшее время войдет в число стран с высоким уровнем дохода. Чем выше уровень дохода, тем меньше интереса у международных доноров поддерживать ту работу, которую мы вместе с вами проводим», - сказал он, обратившись к коллегам из неправительственного сектора. Оксамитный вынужден был признать, что даже у фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» (с которым Детский фонд ООН в феврале 2017 года подписал соглашение) «возможностей по финансированию становится меньше». Однако выступление другой участницы круглого стола вновь доказало: деньги не всегда становятся камнем преткновения. Куратор алматинского хаба Global Shapers - инициативы Всемирного экономического форума Гаухар Нурша рассказала о своей неудачной попытке улучшить качество жизни алматинских школьников без единого тенге: директору 143-й школы девушка вместе с единомышленниками предложила организовать для ребят тренинги по личностному развитию. «Школа отказалась сотрудничать без разрешения руководства управления образования Ответ (из акимата - V) был такой: в Алматы существует более 126 школьных организаций, которые этим занимаются», - поделилась Нурша бесславной кончиной своей инициативы.

Ответить на чаяния гражданской активистки вызвалась руководитель отдела духовно-нравственного воспитания и самопознания управления образования акимата Алматы Нургуль Тау. «Поймите, 143 школа в Жетысуйском районе - это очень загруженная школа, поэтому там если даже один урок будет срываться, сразу родители будут возмущаться, имейте в виду», - сказала чиновница. Она также подчеркнула, что факультативы - как платные, так и бесплатные - в школе есть, но учебный процесс - превыше всего. Своеобразный итог обмена мнениями между гражданским обществом и властью подвела Зульфия Байсакова: «К сожалению, у нас (в Алматы - V) сейчас нет уполномоченного органа по решению вопросов детей - вы знаете, функции разбиты между несколькими управлениями Второй момент - у нас нет единой стратегии». Глава Союза кризисных центров (а по совместительству и член городского общественного совета) напоследок добавила, что, работая в совете два года, ни разу не слышала ничего об инициативе «Город, дружественный детям» в Алмалинском районе. Риторика международных экспертов разительно отличалась от «казахстанского» понимания детского благополучия. Международный эксперт ЮНИСЕФ, куратор проекта «Город-друг» (Москва) Дарья Уткина первой из многочисленных участников круглого стола произнесла ключевое словосочетание - «технология соучаствующего проектирования». Девушка на собственном опыте убедилась, что «дети про город понимают довольно много» и «аккуратно стараются соблюдать границы других людей». Уткина призвала активно привлекать детей и подростков к проектированию игровых пространств, потому что они жаждут, чтобы им доверили «делать что-то самостоятельно» (а именно такую реакцию эксперт получила от ребят из Астаны). Она убеждена, если взрослые начнут обращать внимание на места, которые дети выбирают для своих игр, потребности подрастающего поколения станут как никогда очевидны.