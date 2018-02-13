Как спасти Астану от ветра

Анжелика Сапковская, Астана, специально для Vласти
Знаменитые столичные ветра можно не только взять под контроль с помощью грамотного градостроительства, но и экономить на них. О том, как это сделать, рассказал заместитель руководителя центра урбанистики Астаны Асхат Садуов.
Астана – город ветреный по своей природе, особенно это заметно в период с октября-ноября, когда начинаются самые сильные порывы воздушных масс, которые не утихают вплоть до апреля. В основном это господствующий юго-западный ветер, плюс южные и западные ветра. Собственно столичная ТЭЦ расположена относительно города на северо-востоке для того, чтобы дымные массы не распространялись в столице.
Для того, чтобы на себе ощутить в каких частях Астаны ветер наиболее силен, мы с урбанистом Асхатом Садуовым вышли на улицы столицы, в частности, посетили ЖК «Гранд Алатау».
«Сейчас в городе безветренная погода, даже стоит дымка, а в этом месте всегда есть ветер. Это происходит из-за построенных здесь высоток, их расположения и расстояния между друг другом. На определенной высоте всегда есть воздушные массы, так как эти здания очень высокие, они создают турбулентность и завихрение», – рассказывает Асхат.
Если прогуляться дальше по правому берегу, то сразу можно заметить, что здесь ветра меньше. Это происходит за счет низкой этажности зданий — при такой высоте и плотности застройки ветер просто скользит по крышам.
Ветра в Астане порой могут вызывать чрезвычайные ситуации, мы это наблюдали в январе. Достаточно вспомнить популярное видео, распространенное в то время в интернете, на кадрах которого видно, что девушки не могут сдвинуться с места из-за сильного порыва ветра. Так вот, ролик снят на левом берегу, именно там расположена большая часть высотных зданий и много открытого пространства, — все это приводит к сильным порывам ветра в этой части города.
Для самого здания такие природные явления – не помеха, самое опасное, что может случиться – это разрушение облицовки, которая чаще всего выполнена из керамогранита.
Фасад из этого материала может обрушиться, ведь основная нагрузка происходит наверху и ветер воздействует на фасадную конструкцию. Иногда это отражается еще и на самом здании — высотки имеют небольшое отклонение и колеблются при сильных порывах ветра. Это происходит, потому что с одной стороны боковой ветер создает давление, а с обратной – происходит вытяжка, что позволяет ветру искусственно усиливать свои порывы, за счет которых происходит давление на строение.
Асхат Садуов рекомендует застройщикам учитывать порывы воздушных масс еще при создании плана проектирования здания:
«В дальнейшем город будет только разрастаться, и, хотелось бы, чтобы при строительстве зданий производился анализ потока и порыва воздушных масс. У нас, к сожалению, производят анализ только ветровых нагрузок на само здание - чтобы ветровые воздействия не привели к разрушениям или отклонениям. Градостроительно проводят анализ инсоляции, чтобы солнце попадало в жилье в течение, как минимум, двух часов. Но у нас нет регламента и четкого анализа. Со временем все это приведет минимум — к дискомфорту проживания, максимум — к разрушению конструкций. Нам необходимо защищать от высоких ветровых потоков не только конструкцию зданий, но и пешеходные потоки».
Так выглядит программа, в которой проводится детальный анализ потока воздушных масс. Область здания, выделенная красным цветом, означает, что именно на эту часть приходится самый сильный порыв ветра.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, условия для комфортных прогулок по городу можно создать уже сейчас.
«Чтобы искусственно улучшить ситуацию в городе, необязательно строить здания типа «хрущевок», для этого есть симуляторы ветра, а в мире цифровых технологий это все делается достаточно легко. Необходимо просто создать определенную среду из зданий и симулировать направление ветра, это позволит избежать высоких порывов ветра в городе. К сожалению, на сегодняшний день, архитекторы перестали проектировать для будущих потребителей», – считает Асхат Садуов.
Если взяться за дело и провести ветровой анализ существующих застроек, то можно найти решение как защитить от ветра пешеходные потоки. В определённых местах можно установить дополнительные здания или навесы в виде козырьков, высадить деревья или высокие кустарники, которые защитят людей от ветра.
«В мире высоких технологий такие установки и программное обеспечение для анализа ветровых потоков в городской застройке – не ноу-хау, а данность. Но в Астане этого нет, потому что нет элементарных требований», – считает эксперт.
Ко всему прочему столичный ветер можно использовать и в благих целях: установить хотя бы одну небольшую ветровую турбину на крыше многоэтажки, и тогда жильцы могут сэкономить на расходах. Одна турбина способна полностью обеспечить один подъезд и двор светом. К примеру, в Бахрейне спроектировали высотки так, чтобы ветровые потоки были направлены на турбины для обеспечения здания электроэнергией.
«Я думаю, что застройщики могут учитывать это при проектировании. Необходимо внедрять зеленые технологии, которые не только позволят сохранить деньги квартировладельцев, но помогут улучшить экологию города», – говорит Асхат Садуов.