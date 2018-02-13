Как спасти Астану от ветра

Анжелика Сапковская, Астана, специально для Vласти Знаменитые столичные ветра можно не только взять под контроль с помощью грамотного градостроительства, но и экономить на них. О том, как это сделать, рассказал заместитель руководителя центра урбанистики Астаны Асхат Садуов.

Астана – город ветреный по своей природе, особенно это заметно в период с октября-ноября, когда начинаются самые сильные порывы воздушных масс, которые не утихают вплоть до апреля. В основном это господствующий юго-западный ветер, плюс южные и западные ветра. Собственно столичная ТЭЦ расположена относительно города на северо-востоке для того, чтобы дымные массы не распространялись в столице.

Для того, чтобы на себе ощутить в каких частях Астаны ветер наиболее силен, мы с урбанистом Асхатом Садуовым вышли на улицы столицы, в частности, посетили ЖК «Гранд Алатау». «Сейчас в городе безветренная погода, даже стоит дымка, а в этом месте всегда есть ветер. Это происходит из-за построенных здесь высоток, их расположения и расстояния между друг другом. На определенной высоте всегда есть воздушные массы, так как эти здания очень высокие, они создают турбулентность и завихрение», – рассказывает Асхат.

Если прогуляться дальше по правому берегу, то сразу можно заметить, что здесь ветра меньше. Это происходит за счет низкой этажности зданий — при такой высоте и плотности застройки ветер просто скользит по крышам. Ветра в Астане порой могут вызывать чрезвычайные ситуации, мы это наблюдали в январе. Достаточно вспомнить популярное видео, распространенное в то время в интернете, на кадрах которого видно, что девушки не могут сдвинуться с места из-за сильного порыва ветра. Так вот, ролик снят на левом берегу, именно там расположена большая часть высотных зданий и много открытого пространства, — все это приводит к сильным порывам ветра в этой части города.

Для самого здания такие природные явления – не помеха, самое опасное, что может случиться – это разрушение облицовки, которая чаще всего выполнена из керамогранита. Фасад из этого материала может обрушиться, ведь основная нагрузка происходит наверху и ветер воздействует на фасадную конструкцию. Иногда это отражается еще и на самом здании — высотки имеют небольшое отклонение и колеблются при сильных порывах ветра. Это происходит, потому что с одной стороны боковой ветер создает давление, а с обратной – происходит вытяжка, что позволяет ветру искусственно усиливать свои порывы, за счет которых происходит давление на строение. Асхат Садуов рекомендует застройщикам учитывать порывы воздушных масс еще при создании плана проектирования здания: «В дальнейшем город будет только разрастаться, и, хотелось бы, чтобы при строительстве зданий производился анализ потока и порыва воздушных масс. У нас, к сожалению, производят анализ только ветровых нагрузок на само здание - чтобы ветровые воздействия не привели к разрушениям или отклонениям. Градостроительно проводят анализ инсоляции, чтобы солнце попадало в жилье в течение, как минимум, двух часов. Но у нас нет регламента и четкого анализа. Со временем все это приведет минимум — к дискомфорту проживания, максимум — к разрушению конструкций. Нам необходимо защищать от высоких ветровых потоков не только конструкцию зданий, но и пешеходные потоки». Так выглядит программа, в которой проводится детальный анализ потока воздушных масс. Область здания, выделенная красным цветом, означает, что именно на эту часть приходится самый сильный порыв ветра.