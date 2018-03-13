Обратная сторона проспекта аль-Фараби

Давид Камински, исследователь архитектуры, фотографии Жанары Каримовой

Проспект аль-Фараби появился в результате объединения нескольких улиц на южной окраине города в 1975 году. Долгое время территория вдоль проспекта по сути была границей Алматы. Постепенно вместе с бурным ростом и расширением города она оказалась поглощена застройкой и стала важной транспортной магистралью.

С ростом населения в городе росла и нагрузка, ложащаяся на эту артерию. Кроме того, это единственный проспект, связывающий между собой южные районы города.

В соответствии с современным на тот момент видением развития транспорта и городской среды, со второй половины прошлого века градостроители в своих планах начали нанизывать на аль-Фараби разнообразные развязки, превращая двухполосную улицу в подобие американского хайвея. Физическая реализация этих планов началась только в нулевые годы XXI века. Проспект должен был стать частью малого автомобильного кольца, опоясывающего центральную часть города. По задумке это должно было отвести с центральных улиц часть транспорта. А построенные вдоль проспекта развязки и полное отсутствие светофоров сделали бы такой объезд максимально быстрым.

Все эти планы были реализованы — теперь на всём протяжении проспекта не существует ни одного перекрёстка, ни одного светофора, ни одного наземного разворота (есть подземный разворот у Esentai Mall) и ни одного наземного пешеходного перехода. Автомобили движутся в трёх-четырёх рядах в каждую сторону при разрешённой скорости в 80 километров в час.

По логике сфокусированного на автомобиле градостроительства и транспортного планирования, магистраль обещала быстрое и удобное путешествие тысячам автомобилистов. Она предоставляет такую возможность, но только вне часов пик.

Согласно базовым законам транспортного спроса, инвестиции в один вид транспорта, в ущерб или превосходящие вложения в иные, провоцируют всё большую потребность в предпочитаемом властями и планировщиками способе передвижения. Таким образом, произошла ещё большая автомобилизация города. Как результат — даже такое широкое и свободное от светофоров и переходов шоссе уже не способно вместить всех желающих.