Как во Франции строят трамвайные сети

Айсулу Тойшибекова, Vласть, Ла Рошель, Франция Фото автора Поезд с парижского вокзала Монпарнас прибыл в Ла-Рошель затемно, из-за сильного ветра и бьющих в лицо капель дождя не видно ничего. В этом небольшом городе на берегу Атлантического океана находится один из двенадцати заводов Alstom во Франции. Здесь собирают знаменитые высокоскоростные поезда TGV и трамваи Citadis, которые затем отправляются по всему миру. Ежегодно на этом заводе собирают 15-18 поездов и 130 трамваев. Для региона Новая Аквитания он стал одним из ключевых фигур развития экономики: Alstom сотрудничает с местными производителями, принимает на работу и стажировку выпускников местных вузов.

Трамваи семейства Citadis представлены тремя моделями X02, X03 и X05. В сборочном цеху их собирают на двух линиях. Здесь же, на территории завода в Ла-Рошеле, проводятся климатические, аэродинамические и акустические испытания. Они могут длиться до нескольких месяцев. На сегодня продано более 2400 трамваев Citadis в 54 города по всему миру и в 22 города во Франции.

Этот 40-метровый трамвай модели X05 вместе с другими 24 трамваями отправится в Ниццу. Программа развития городской транспортной сети до 2030 года включила в себя расширение существующей трамвайной сети — линии 2 и линии 3. Обе линии полностью бесконтактные. Трамвайные проекты компании давно вышли за пределы Франции. Alstom ведет проекты в Сиднее, Касабланке, Дублине; в Катаре и на Тайване. Продажей трамвая все не ограничивается — компания предлагает проект под ключ, то есть создает всю необходимую инфраструктуру, строит депо, зарядные станции, занимается обслуживанием и ремонтом вагонов. Трамвайная инфрастуктура продумывается вплоть до мелочей. Например, вдоль пути устанавливаются датчики, передающие сигнал о приближении трамвая на ближайший светофор, чтобы он мог беспрепятственно проехать перекресток.

Так трамвай для Ниццы выглядит изнутри. Дизайнеры и инженеры Alstom уделяют большое внимание комфорту своих пассажиров, в первую очередь вагоны должны быть удобными для людей с особыми потребностями, пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Специально для них все вагоны спроектированы низкопольными, с широкими дверьми. Ширина самого вагона варьируется от 2,4 метра до 2,65 метров. Большие окна предусмотрены для того, чтобы ни у кого не возникло приступа клаустрофобии. То, что скрыто от пассажиров, но является гордостью инженеров — энергоэффективность Citadis. Последняя модель X05 расходует на 25% меньше энергии.

Популярность трамваев во всем мире растет с каждым годом. Во-первых, правильно сконструированная инфраструктура делает трамвай самым быстрым и надежным городским общественным транспортом. Во-вторых, трамвай способен перевозить многократно больше пассажиров, чем, например, автобус: с вводом трамвайной линии, объем пассажирских перевозок в Реймсе увеличился на 20%. При этом срок его эксплуатации гораздо выше — до 30 лет, а проложить трамвайные пути обойдется дешевле, чем продолжить линию метро. Все это вкупе с его экологичностью делает трамвай приоритетным общественным транспортом.

Дизайн трамвая для каждого города разрабатывается индивидуально в нескольких вариантах, затем жители голосуют и выбирают лучший по их мнению. В Реймсе, известном своими игристыми винами, кабина управления имеет форму бокала для шампанского без ножки. Несмотря на то, что сегодня трамвай есть во многих городах Франции, с середины XX века трамвайное движение здесь пережило упадок и частичное закрытие чуть ли не по всей стране. С начала 90-ых годов трамваи начали возвращаться на улицы городов. Страны Ближнего Востока, Азии и Тихоокеании, Южной Америки также увеличивают долю трамвайного движения в системе общественного транспорта. Например, в 2017 году были построены 296 километров трамвайных путей в 24 странах, причем 69% приходится на новые линии.

Между 23 станциями Реймса курсируют 18 трамвайных составов, протяженность путей — 11,2 километров. Если обратить внимание, то можно заметить отсутствие у трамвая пантографа, принимающего ток. В историческом центре трамваи движутся благодаря технологии APS: 1,9 километров пути трамвай питается от "третьей рельсы". Таким образом решается проблема висящих проводов, которые многие считают визуальным мусором современных городов. Система APSТ абсолютно безопасна для человека: током рельса не бьет, поэтому на нее можно наступать, не опасаясь за свою жизнь — ток передается только на специальный коллекторный башмак трамвая.

За пределами центра в Реймсе трамваи поднимают пантограф и питаются от линии. Эта технология существует порядка 15 лет и недавно Alstom разработала новую технологию SRS, которая выводит бесконтактное питание на новый уровень: с этой технологией транспорт заряжается на остановке за 20 секунд. Полученная за этот промежуток времени энергия позволяет питать все системы трамвая. Все это происходит автоматически без вмешательства человека.

Строительство легкорельсного трамвая в Реймсе предложил тогдашний мэр города — большой поклонник железно-дорожного транспорта. На строительство трамвайных линий ушло около 3-4 лет, проект стоил приблизительно 400 миллионов евро. Это не транспортная утопия, а вполне реальный путь развития городского транспорта. В Alstom знакомы с ситуацией в Алматы, компания в числе прочих посетила роад-шоу Алматы в Брюсселе. Компания готова разработать предложение для Алматы и участвовать в тендере.