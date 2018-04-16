Почему в Алматы стало меньше птиц?

Алматы – это дом не только для почти 2 миллионов человек, но и для представителей фауны. Vласть поговорила с кандидатом биологических наук Сергеем Скляренко. Руководитель центра прикладной биологии АСБК рассказал о том, почему городская среда должна учитывать интересы не только людей, но и птиц.

Сергей Скляренко рассказывает, что его всегда интересовала зоология. Родители Сергея – геологи, они часто брали сына в экспедиции, где он мог изучать природу. Уже в университете он выбрал для себя направление «орнитология», а после 24 года проработал в институте зоологии, где изучал синиц, хищных птиц и проблемы природоохранного законодательства.

О птицах

В границах Алматы, не включая горные массивы выше проспекта аль-Фараби, встречаются до 200 видов птиц, многие из них перелетные – они останавливаются или пересекают город во время весенних и осенних миграций, гнездятся же в Алматы около 40-50 видов:

— К городу имеют отношение гнездящиеся виды и виды, которые постоянно останавливаются в нем на зимовку или во время миграций, – рассказывает Сергей Скляренко. – Когда в городах начинает изменяться структура растительности, структура зданий – вертикальная рассеченность, то меняется и состав птиц.

Главные факторы, оказывающие влияние на условия жизни птиц — состояние кормовой базы и места для устройства гнезд:

— Оба этих фактора прямо влияют на численность. Возьмём, допустим, деревенскую ласточку. Говорят, их стало меньше. Да, действительно – ласточек стало в городе меньше. Этот вид птиц всегда гнездился в сараях, под крышами частных домов. Наиболее вероятная причина сокращения их численности в том, что стало меньше летающих насекомых, ухудшилась кормовая база, изменилась структура зеленых насаждений города – исчезают сады и огороды, появляется точечная посадка вдоль улиц, остается мало участков открытой земли. Открытая земля засеивается газонными травами, которые дают очень маленькое разнообразие растительности, нет одуванчиков, цветов – исчезают летающие насекомые, которыми питаются ласточки. Также в городе мало открытых водоемов со стоячей водой, где водятся летающие насекомые, например, мошки. Еще одна из возможных причин снижения численности летающих насекомых — сумасшедшая загрязненность алматинского воздуха.