Жизнь среди металла

Давид Камински, специально для Vласти В процессе массовой автомобилизации города столкнулись с неизвестными прежде проблемами и их последствиями. Строительство автострад и развязок в ткани города позволяло решить вопрос перемещения машин по мегаполису, пусть это и требовало сноса окружающей застройки и, в конечном счёте, разрезало город. Более разрушительным оказался вопрос хранения всех этих автомобилей. Стандартное парковочное место имеет габариты 5.3 метра длины на 2.3 метра ширины, и занимает площадь около 12 квадратных метров. Если представить, что в идеальном автомобильном городе парковка нужна практически каждому жителю, то речь идёт о миллионах квадратных метров. Сверх того, нужно не одно, а минимум два таких места, одно у дома, второе у работы, также нужно обеспечить парковку около торговых центров, развлекательных заведений, больниц, аптек, школ, вузов, киосков и т.д. В результате городу требуется или строить многоуровневые паркинги, напоминающие небоскребы, или сносить существующую застройку, освобождая место под плоскостную парковку.

Так с 50-ых годов под снос пошли исторические центры многих американских городов. Разрушалось практически всё, только редкие памятниками архитектуры остались нетронуты. Этот процесс определялся как «Городское обновление», которое в дальнейшем даст городу новую жизнь. Эта стратегия вызвала критику, но в то время основная масса населения американских городов уже перебралась в пригороды благодаря федеральному и местному субсидированию строительства частных домов и покупки автомобилей, и не придавала значения переменам в центре. Создание огромных плоскостных парковок также было государственным проектом. Американские строительные нормы (также и современные казахстанские) требуют наличия определенного количества парковочных мест на число рабочих мест в офисах, коек в больницах и даже исходя из объема воды в плавательном бассейне. Так как по замыслу планировщиков в обновленных городах каждый должен обладать парковочным местом недалеко от работы, то разрушение целых кварталов казалось приемлемой ценой.

Центральная часть Кливленда, Огайо до и после создания достаточных парковок. Кадр из фильма Parking Craters: Scourge of American Downtowns. STREETFILMS. 2014 Последствия произошедших обновлений сравниваются с последствиями бомбардировок, разрушивших европейские города во время Второй Мировой войны. С той лишь разницей, что сами города спровоцировали подобные разрушения. Центры мегаполисов стали похожи на асфальтовые поля, среди которых возвышались отдельные небоскрёбы. Среда абсолютно невыносимая для долгого пребывания человека и пеших прогулок. Некогда живое пространство превратилось в коридор между дверью автомобиля и дверью офиса. Наибольшей проблемой является то, что такое пространство функционирует всего пару часов день, в начале и конце рабочего дня, когда люди уходят в офисы или наоборот возвращаются к своим машинам. В остальное время пространство целых кварталов существует, или как асфальтовое поле, или как огромный склад алюминия. Какая-либо активность и жизнь здесь в принципе невозможна. Новая деталь городского ландшафта получила название «парковочный кратер». В наши дни большинство городов стремятся решить эту проблему и исправить градостроительную ошибку прошлого. Алматы не стал жертвой перемен подобного масштаба, но распространение автомобилей вынудило городскую среду адаптироваться к новому вызову. Автомобили должны были втиснуться в существующее пространство. Во многих советских городах, в том числе и в Алматы, красные линии (граница территории, в пределах которой разрешена застройка) проведены в отдалении от проезжей части улиц, формируя широкие зелёные зоны. Именно это пространство начало трансформироваться в асфальтовые площадки перед фасадами новых офисных и торговых центров. Тротуары, некогда проходившие там же, оказались растворены среди автомобилей, не оставляя пешеходу места. И такие паркинги постепенно декриминализировали, даже легализовали. Парковка на них не приравнивается к парковке на тротуаре, а символом официальности таких паркингов становится установка знака «парковка для инвалидов».

При этом те же паркинги создают проблемы для всех пешеходов, в том числе маломобильных. Пройти вдоль улицы становится невозможно, нужно лавировать среди припаркованных, а также движущихся автомобилей, водители которых уверены в своём превосходстве. Несмотря на очевидные проблемы такой организации пространства, находятся и аргументы в её защиту. Практически цитируя американских планировщиков середины прошлого века, заявляется, что парковка это «основа выживания бизнеса» и её ликвидация будет иметь для него практически фатальные последствия.

Одновременно с этим многочисленные исследования, проводимые в ходе реконструкций улиц в американских и европейских городах выявили обратный эффект. Изменения, направленные на расширение общественных и пешеходных пространств в ущерб плоскостной парковке только увеличивали доходность бизнеса, а цены на недвижимость в округе могли возрастать многократно. Исследование влияния пешеходных зон в Западной Европе показало, что 83% предприятий торговли и 63% ресторанов на обновлённых улицах сообщили о росте выручки. В некоторых городах организация парковки перед главным фасадом задания и вообще запрещена. Например, в Нью-Йорке в условиях плотной застройки плоскостной паркинг может располагаться в проездах по бокам от здания или на заднем дворе, но он не должен отделять здание от тротуара.

Алматы уже взялся за реконструкцию улиц и расширение пешеходных пространств. Так, например, в 2017 году в полу-пешеходную была превращена улица Панфилова, которую акимат упорно считает пешеходной. Пешеходная часть улицы была значительно расширена, а количество парковочных мест вдоль самой улицы сократилось чуть больше, чем в половину. Место быстро стало одной из самых популярных прогулочных зон в городе. Но окружающее улицу пространство едва ли изменилось. Существующие вокруг парковки продолжают действовать в прежнем режиме. Как итог это окружённое асфальтом парковок пространство приобретает сходство с коридором торгового центра. Как и в моллах, здесь можно получить удовольствие от пешей прогулки среди магазинов и ресторанов, оставив машину на прилегающей парковке, в данном случае даже бесплатной.

Стремление иметь парковку максимально близко к месту назначения достигает апогея в алматинских дворах. Если при планировке парковки в США её старались расположить в десятках метрах от дверей офиса, то алматинский автомобилист хочет иметь её в десятке метров и от офиса, и от собственного дома. Двор превращается в такой же коридор, как и опустевшие кварталы американских городов. Детские площадки задвигаются на второй план, освобождая место для стоянок. Если организация отсутствует вовсе, то двор попросту захламляется, сводя на нет любую активность в нём. При этом колёса автомобилей вспахивают и вытаптывают грунт, оставляя вместо газонов голую землю, грязью осенью и весной и пыль — летом. В активности и не существует нужды, когда можно легко вырваться из этого бардака, уехав в ТРЦ. Практика, как в мире, так и в Алматы показывает, что плоскостные парковки, особенно существующие за счёт общественных и пешеходных пространств, разрушительно сказываются на городской среде. Они дают ровно такое же поле для городской жизни, как и любой другой склад металла где-то в промышленной зоне. Города, будучи очень плотными, почти тесными, делают пространство самым ценным ресурсом, который нельзя растрачивать впустую. И самой бесполезной тратой оказывается такое пространство, что совмещает в себе кладовку и коридор. Это едва ли полностью раскрывает потенциал его использования.