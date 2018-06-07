После заборов

Дезаборизация, прошедшая в Алматы — уникальный феномен для казахстанских городов. Давид Камински размышляет о том, зачем нам так нужны были заборы и как сейчас живется без них.

Давид Камински, специально для Vласти, фотографии Жанары Каримовой Забор призван выполнять две основные функции: защищать огороженное им пространство от внешнего проникновения и наглядно обозначать наличие у земли собственника. Изначально заборы были атрибутом цивилизации в сельской местности, а позднее они перебрались и в города.

В современном городском ландшафте ограды появились в первую очередь вокруг парков и скверов, всегда имевших сложности с поддержанием безопасности в ночное время. Поэтому самым простым решением казалось запирать парки по ночам. Но нельзя было просто обнести парки отталкивающими своим видом высокими стенами или листами металла, поэтому парковые ограды заказывались в кузнечных мастерских, где фигурная ковка превращала забор в украшение. В XX веке потребность запирать парки начала пропадать, но ограждение их территории превратилось в своеобразную традицию, поэтому скверы начали обносить невысокими оградками. В Советском Союзе ограды производились из чугуна в промышленных масштабах, но не были лишены художественной составляющей, их дизайн разрабатывали архитекторы и художники.

Появление заборов вокруг административных зданий тоже объясняли необходимостью обезопасить территорию. При этом появились они во второй половине XX века — даже в 30-ые годы правительственные здания в Алматы обходились без них. Начиная с 90-ых годов городское пространство начало беспорядочно расчленяться на мельчайшие лоскутки. Забор обрел функцию обозначения собственности территории. Практически каждая организация, государственная или частная, считала необходимым обнести прилегающую территорию забором. В результате фасадную линию алматинских улиц во многом формировали уже не сами фасады зданий, а ограды. Таким образом, городские улицы стали больше напоминать улицы деревенские, где каждая усадьба обнесена высоким забором. При этом строительными нормами и правилами устройство заборов предусматривается только вокруг: дошкольных учреждений, школ, больниц, промышленных предприятий, специальных учреждений, режимных объектов.

Таким образом, территории оказались закрыты без объективной необходимости, хотя в качестве аргумента за установку заборов выдвигался вопрос безопасности. При этом не ставится вопрос работы реальной охраны предприятий, словно для защиты достаточно обнести территорию металлической решёткой. Одновременно с этим ограда по периметру может создать реальную опасность при эвакуации из здания. Чтобы выбраться с его территории, массе людей необходимо будет протиснуться в редкие и узкие калитки.

Заборы оказались эффективны не только в деле обозначения собственности, но даже и её расширении. Зелёные полосы, тротуары и любые бесхозные или незастроенные участки, даже кучки земли могли оказаться захвачены оградой. Происходило это без всякого официального разрешения, но и без очевидной цели. Территория за забором в буквальном смысле часто зарастала бурьяном. Такая ситуация сейчас вокруг спортивного манежа по бульвару Мусрепова. Мало того что бетонный забор выдвинулся за красную линию ул. Габдулина, так и со стороны бульвара появился малоприятный забор и абсолютно мертвая территория за ним. В 2017 году акимат Алматы решил изменить ситуацию и избавиться от засилья оградок. Объявили о новой городской программе «город без заборов». В ходе её реализации уже в первые месяцы были демонтированы первые заборы и оградки на основных улицах города. Последствия программы ощутили государственные учреждения, разнообразные предприятия и учебные заведения, в особенности высшего образования. Эти изменения люди встретили по-разному. Недовольство вызвали не только упомянутые вопросы безопасности и собственности, но и начавшийся демонтаж исторических ограждений вокруг городских скверов. Громкий скандал возник во время обновления улицы Гоголя в 2017 году. Возмущение вызвал план сноса ограды вдоль парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев. В результате декоративное ограждение сохранили.

Но если ограды у скверов демонтировали полностью, то попавшие под действие программы учреждения подходили к вопросу формально, не желая расставаться со своими заборами. В лучшем случае при демонтаже срезалась металлическая ограда, но сохранялся бетонный цоколь, на котором она держалась. Или же вовсе забор убирается только со стороны главной улицы тем же методом, а в боковых проездах он и вовсе остаётся не тронут. При этом остатки металлической ограды могут не утилизироваться, а сохраняются, словно наступит время, когда можно будет вернуть их на прежнее место.



Владельцы зданий, не желая мириться с открытостью своей территории, теперь стараются обозначить свою собственность иными способами. Чаще всего на месте прежнего забора высаживается живая изгородь, но некоторые организации идут радикальным путём — натягивая проволоку, в том числе колючую.