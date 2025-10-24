Мади Такиев, министр финансов: «Бюджет Казахстана потеряет порядка 50-60 млрд тенге от смягчения налоговой реформы»

Но бюджет следующего года мы формировали по факту текущего года. Думаю, что исполнение бюджета будет.

В среду в мажилисе министр национальной экономики Серик Жумангарин сказал, что поручил своему ведомству просчитать потери бюджета после отказа от расширения списка тех, кому запрещен специальный налоговый режим. Есть ли уже какие-то предварительные цифры?

В принципе, предварительные расчеты есть, но их сейчас досчитывают. Кроме возврата к прежнему списку ОКЭД, которым запрещен СНР, мы освободили [бизнес] от уплаты пени и штрафов при уплате основного долга до 1 апреля 2026 года. Выгрузки делаются. Там тоже, в принципе, небольшая сумма. По освобождению от проверок и камерального контроля субъектов микро- и малого бизнеса будет расчетная цифра, потому что мы пока не видим, сколько они нарушили. Но мы предварительно их освобождаем.

Но какая-то минимальная сумма есть?

Я думаю, где-то порядка 50-60 млрд будет.

А эти 50-60 млрд тенге вы чем замещать будете?

За счет налогового таможенного администрирования мы заместим все недостающие доходы. Если брать текущий год, уже на 1 октября за счет налогового таможенного администрирования в бюджет дополнительно поступило 653 млрд тенге.

Вы считаете, что перевод всех B2B компаний на общеустановленный режим не продолжит уже начавшуюся тенденцию повышения цен на все товары и услуги? Ведь даже у тех компаний, которые продают товары и услуги населению, есть контрагенты, которые будут вынуждены повысить свои цены, что скажется на стоимости конечной продукции.

Вообще в целом мы наблюдаем такую тенденцию — после объявления норм нового Налогового кодекса, цены поднялись. И этот эффект уже не будет таким большим в следующем году — это однозначно. Потому что первый удар мы получили. В этом году по итогам сентября у нас инфляция 12,9%. Повышение НДС уже было заложено, потому что бизнес быстро переориентируется. Но в дальнейшем повышения, считаем, не будет.

При этом, НДС — это сквозной налог, он всегда идет на добавленную стоимость. Чем больше будет плательщиков НДС, тем меньше они будут платить НДС. У нас НДС имеет такое свойство – это каскадный налог. Если будет больше плательщиков НДС, то нагрузка будет, но не такая большая, как считают люди.

В июле вы говорили нашему изданию, что государство не собирается наращивать внешний долг в этом году, но в начале этой недели были выпущены еврооблигации на $1,5 млрд. Насколько это запланированное действие? И планирует ли правительство после частичного отката налоговой реформы существенно наращивать внешний долг Казахстана в ближайшие годы?

Сегодня мы пересматриваем свою стратегию. В целом государственный долг у нас сегодня 33 трлн или 22,2% к ВВП. У нас стоит лимит 32% к ВВП. Теперь из 33,5 трлн тенге 76% — это займы на внутреннем рынке. Все займы на внутреннем рынке шли на погашение дефицита. И 24% - это внешние займы. Внешние займы шли к нам за счет МФО – это строительство дорог, инфраструктура и так далее, больницы строим.

Теперь есть евробонды. Мы считаем, что в целом мы неплохо разместились. И это правильный инструмент. За последний год мы уже три раза разместились – $1,5 млрд, $2,5 млрд и на этой неделе снова $1,5 млрд. Но последнее было знаменательным, потому что это самая низкая ставка за всю историю - 4,412%. Это доверие к нам со стороны внешних инвесторов. Как вчера кто-то писал: инвесторы рискуют кошельком, поэтому они очень сильно оценивали нашу ситуацию. Когда мы проводили роуд-шоу, мы показывали все наши новые реформы, в том числе в налоговой и бюджетной сферах, в государственных закупках и т.д.