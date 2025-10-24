Мади Такиев, министр финансов: «Бюджет Казахстана потеряет порядка 50-60 млрд тенге от смягчения налоговой реформы»

Неделю назад правительство Казахстана выступило с заявлением о частичном откате налоговой реформы. Так кабмин надеется обеспечить макроэкономическую стабильность и нивелировать негативные последствия высокой инфляции, в том числе из-за повышения тарифов и цен на топливо.
В то же время экономический блок правительства по-прежнему рассчитывает увеличить доходы бюджета на 3,7 трлн тенге в следующем году. Но в связи с последними изменениями бюджет может недополучить около 50–60 млрд тенге. Кабмин планирует, что эти потери удастся компенсировать усилением налогового и таможенного администрирования., заявил в интервью «Власти» министр финансов Мади Такиев.
Почему правительство решило откатить налоговую реформу? Почему тщательный анализ, учитывающий финансовое положение населения и МСБ, не был проведен изначально?
Когда [мы вышли с проектом нового] Налогового кодекса, в нем были прописаны основные нормы. Все остальное уходит в подзаконные акты. 1111 видов деятельности ОКЭД, которые указаны в Налоговом кодексе, по запретительному списку, устанавливаются постановлением правительства. Поэтому и были долгие дебаты, где все это обсуждали. Сначала список [содержал] 100 [видов деятельности], потом 200, потом дошли до 300. «Атамекен» вместе с [бизнесом] отрабатывал. В конце остановились на запретительном списке, куда вошли, кажется, 359 видов деятельности. Делали большой анализ, большие выгрузки по всем предпринимателям, строили финансово-экономическую модель. В конце концов мы пришли к выводу, что действительно достаточно будет оставить в запретительном списке 44 вида деятельности. В основном, это крупный [бизнес], большие компании, работающие с крупным бизнесом. Тем более, мы же каждый приказ вывешиваем на сайте «Открытые НПА», слышим мнение. Отзывов было много. А чем больше отзывов, тем тщательнее идет отработка, делается более глубокий анализ.
Правительство по-прежнему планирует увеличить поступления в бюджет после повышения НДС до 3,7 трлн тенге. Ранее вы говорили, что отмена налоговых льгот, улучшение администрирования и другие сопутствующие решения не дадут такого эффекта. Почему сейчас вы поменяли свое мнение? Почему это более сложное решение решительно отвергалось блоком правительства?
Нет, не сложное решение. При расчетах, когда писали новый Налоговый кодекс, было несколько вещей. Первое — это увеличение ставки НДС, второе — отмена налоговых льгот, третье — пересмотр режимов налогообложения. Эти меры должны дать нам в следующем году дополнительные 3,7 трлн тенге. Они и заложены в бюджете. Если в этом году мы планируем 15,2 трлн тенге [доходов], в следующем году — 19,2 трлн. То есть плюс 4 трлн. Это я считаю с неналоговыми поступлениями. Мы видим, что 3,7 трлн мы дополнительно соберем. Вот он дополнительный источник, благодаря которому мы не идем за целевыми трансфертами из Национального фонда в 2026 году. Мы берем только то, что положено по закону — гарантированный трансферт в 2,7 трлн тенге.
Как вы знаете, в этом году мы брали 5,2 трлн тенге, в прошлом — 5,5 трлн, в позапрошлом тоже порядка 5 трлн тенге. После пандемии мы ежегодно брали в районе 5 трлн тенге. Теперь, с учетом налоговой реформы, мы отказались от целевых трансфертов. Тем самым мы увеличиваем доходы Нацфонда и более ли менее стабилизируем бюджет. Кроме этого, большую работу мы проводим еще в расходной части [бюджета]. Сегодня оптимизированы многие вещи, особенно в социальной сфере.
Есть еще над чем работать. В принципе, по всем статьям расходов мы планомерно ведем работу.
За счет чего вы сократили 3% соцрасходов?
Часть пакета перенесли из ГОБМП в ОСМС. По министерству труда многие программы тоже пересмотрели, для АСП пересмотрели программы. У нас все связано с информационными системами: Минтруда сделал большую систему, где видно, что люди имеют дома, машины и так далее, но приходят за АСП. Разделили их на пять категорий – A, B, C, D, E — и только для нуждающихся категорий будет выделяться помощь.
Вы по-прежнему делаете основную ставку на НДС и сопутствующие меры в решении проблемы дефицита бюджета? Или после частичного отката налоговой реформы вам потребуются дополнительные источники финансирования?
Дополнительных источников финансирования не потребуется. Сегодня у нас НДС и КПН — это основные источники республиканского бюджета. ИПН и соцналог — для местного бюджета. Но для местных бюджетов налог у нас стабильный, на них не влияют внешнеэкономические факторы. А на республиканский бюджет, конечно, очень сильно влияют. Сегодня, вы знаете, мы находимся в идеальном шторме. Учитывая внешние геополитические факторы, учитывая в целом международные тренды, закрытие больших рынков, наши крупные компании вынуждены увеличить логистическую цепочку, за счет этого у них снижается КПН.
Но бюджет следующего года мы формировали по факту текущего года. Думаю, что исполнение бюджета будет.
В среду в мажилисе министр национальной экономики Серик Жумангарин сказал, что поручил своему ведомству просчитать потери бюджета после отказа от расширения списка тех, кому запрещен специальный налоговый режим. Есть ли уже какие-то предварительные цифры?
В принципе, предварительные расчеты есть, но их сейчас досчитывают. Кроме возврата к прежнему списку ОКЭД, которым запрещен СНР, мы освободили [бизнес] от уплаты пени и штрафов при уплате основного долга до 1 апреля 2026 года. Выгрузки делаются. Там тоже, в принципе, небольшая сумма. По освобождению от проверок и камерального контроля субъектов микро- и малого бизнеса будет расчетная цифра, потому что мы пока не видим, сколько они нарушили. Но мы предварительно их освобождаем.
Но какая-то минимальная сумма есть?
Я думаю, где-то порядка 50-60 млрд будет.
А эти 50-60 млрд тенге вы чем замещать будете?
За счет налогового таможенного администрирования мы заместим все недостающие доходы. Если брать текущий год, уже на 1 октября за счет налогового таможенного администрирования в бюджет дополнительно поступило 653 млрд тенге.
Вы считаете, что перевод всех B2B компаний на общеустановленный режим не продолжит уже начавшуюся тенденцию повышения цен на все товары и услуги? Ведь даже у тех компаний, которые продают товары и услуги населению, есть контрагенты, которые будут вынуждены повысить свои цены, что скажется на стоимости конечной продукции.
Вообще в целом мы наблюдаем такую тенденцию — после объявления норм нового Налогового кодекса, цены поднялись. И этот эффект уже не будет таким большим в следующем году — это однозначно. Потому что первый удар мы получили. В этом году по итогам сентября у нас инфляция 12,9%. Повышение НДС уже было заложено, потому что бизнес быстро переориентируется. Но в дальнейшем повышения, считаем, не будет.
При этом, НДС — это сквозной налог, он всегда идет на добавленную стоимость. Чем больше будет плательщиков НДС, тем меньше они будут платить НДС. У нас НДС имеет такое свойство – это каскадный налог. Если будет больше плательщиков НДС, то нагрузка будет, но не такая большая, как считают люди.
В июле вы говорили нашему изданию, что государство не собирается наращивать внешний долг в этом году, но в начале этой недели были выпущены еврооблигации на $1,5 млрд. Насколько это запланированное действие? И планирует ли правительство после частичного отката налоговой реформы существенно наращивать внешний долг Казахстана в ближайшие годы?
Сегодня мы пересматриваем свою стратегию. В целом государственный долг у нас сегодня 33 трлн или 22,2% к ВВП. У нас стоит лимит 32% к ВВП. Теперь из 33,5 трлн тенге 76% — это займы на внутреннем рынке. Все займы на внутреннем рынке шли на погашение дефицита. И 24% - это внешние займы. Внешние займы шли к нам за счет МФО – это строительство дорог, инфраструктура и так далее, больницы строим.
Теперь есть евробонды. Мы считаем, что в целом мы неплохо разместились. И это правильный инструмент. За последний год мы уже три раза разместились – $1,5 млрд, $2,5 млрд и на этой неделе снова $1,5 млрд. Но последнее было знаменательным, потому что это самая низкая ставка за всю историю - 4,412%. Это доверие к нам со стороны внешних инвесторов. Как вчера кто-то писал: инвесторы рискуют кошельком, поэтому они очень сильно оценивали нашу ситуацию. Когда мы проводили роуд-шоу, мы показывали все наши новые реформы, в том числе в налоговой и бюджетной сферах, в государственных закупках и т.д.
Мы заняли эти $1,5 млрд в рамках дефицита, который мы так и так должны занимать. Мы можем [занимать] на внутреннем или на внешнем [рынках], но учитывая текущую ситуацию, на внутреннем рынке у нас заимствование стало дорогим. Поэтому было принято такое решение. С другой стороны, необходимость занимать на внешнем рынке показывает наш статус и рейтинг страны. Сегодня мы имеем рейтинг ВВВ, но стремимся к рейтингу А. На этой неделе мы заняли деньги, опередив [по условиям] всех остальных, кроме Катара. Это хороший прецедент. И в дальнейшем, я думаю, мы будем такое практиковать. Кроме того, многие наши долги мы сейчас переформатируем в другие валюты, чтобы было дешевле.
Так что [выход с евробондами на $1,5 млрд] был запланирован. У нас до конца года есть остаток, который мы должны добрать, поэтому мы пошли на внешние рынки.
Вы планируете существенно наращивать внешний долг?
Нет, существенно наращивать внешний долг мы не будем. Мы, наоборот, хотим его снизить. Для этого нам нужно сократить дефицит бюджета. Чем меньше будет дефицит, тем меньше будем делать заимствования. И чем меньше будем заимствовать, тем меньше будет [внешний] долг. Но на внешние рынки мы будем выходить — это однозначно. Еще раз повторюсь, это такой стимул показать на каком уровне находится страна.
