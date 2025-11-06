Сможет ли Казахстан привлечь $150 млрд инвестиций к 2029 году?

Более того, эксперт сомневается, что сама по себе добыча редкоземельных металлов может принести существенный вклад в экономику. Вокруг добывающего направления должна сложиться цепь перерабатывающих предприятий. Лишь тогда бюджет Казахстана почувствует отдачу от отрасли. Без этого сфера редкоземельных металлов будет носить больше политический и стратегический характер.

Что ограничивает потенциал Казахстана?

Промежуточные результаты в инвестштабе и Kazakh Invest оценивают положительно. Только в сопровождении инвестштаба сейчас находится более 130 проектов на сумму свыше $70 млрд. Для них инвестштаб уже инициировал свыше 140 поправок в законы, которые ведут к системным изменениям.

При этом инвестштабу еще ни разу не приходилось использовать специальные полномочия по разработке временных НПА: «Эта мера нужна для случаев, когда системные барьеры требуют оперативного решения, а внесение изменений в законы занимает длительное время. С начала работы штаба такой необходимости еще не возникало, все барьеры устранялись в рамках существующих процедур».

В Kazakh Invest настроены так же оптимистично. В мониторинге нацкомпании сегодня находится 254 инвестиционных проекта на общую сумму $72,6 млрд: «Только за первую половину 2025 года подписано 17 соглашений об инвестициях на сумму более $13 млрд, а также заключено 86 инвестиционных контрактов — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Со снижением внимания западного бизнеса к сырьевой индустрии Казахстана всё более значимыми для страны становятся инвесторы из Китая, констатирует Рысмамбетов. Большую активность проявляют и местные предприниматели. Они приобретают и развивают предприятия, которые ранее были созданы по госпрограмме ГПФИИР.

Интерес к казахстанским активам есть и у Катара. За последние два года катарские инвесторы завершили сделки по приобретению мобильного оператора Алтел/Tele2 и Bereke Bank, а также заключили соглашения о реализации проектов в Казахстане на сумму свыше $12 млрд.

Но и отдельные европейские страны не списывают Казахстан со счетов. В Kazakh Invest сообщили, что компании из Германии, Франции и Италии обсуждают локализацию ряда производств в Казахстане. Они рассматривают страну как площадку для экспорта продукции в Центральную Азию и на рынки ЕС.

На геологоразведку месторождений редкоземельных металлов сейчас, по словам Одилова, в основном смотрят инвесторы из России, Китая и Узбекистана. Есть также компании из Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии и Франции. География здесь не будет обширной, потому что не так много стран-инвесторов имеют предприятия с необходимой экспертизой.

Как рассказали «Власти» в Kazakh Invest, чтобы добиться долгосрочной эффективности проектов, каждый из них будет проходить многоуровневую проверку. Она будет проводиться как центральными, так и местными исполнительными органами.

Кроме того, часть этой нагрузки возьмут на себя инвестиционные фронт-офисы, которые сопровождают проекты на всех этапах. А международные консалтинговые компании — Deloitte, PwC, KPMG и другие — будут оказывать дополнительную информационную поддержку на каждом уровне контроля.