Возврат активов в Казахстане завершился без значительных результатов

Кроме того, субъекты олигополий обязались инвестировать в страну 5,2 трлн тенге, в частности в строительство туристического комплекса в Алматы, а также транспортно-логистических центров и заводов в регионах.

По словам генпрокурора Берика Асылова, на возвращенные 375 млрд тенге ведется строительство 207 объектов водоснабжения, 177 медицинских учреждений, а также 14 образовательных и спортивных объектов.

Это относительно небольшие результаты в сравнении с теми капиталами, вывод которых в разные годы фиксировали международные организации.

Точных оценок размеров этой проблемы до сих пор нет. Но в исследовании организации Global Financial Integrity говорится о $167,4 млрд, выведенных только за период 2004-2013 годов. Еще одно исследование этой организации показывает ежегодный разрыв в стоимости товарных потоков, циркулирующих между Казахстаном и его торговыми партнерами в $8,5 млрд. или более $85 млрд за 2009-2018 годы.

Вместе с тем данные Национального банка показывали, что с 2010 по 2021 годы валовый отток прямых инвестиций из Казахстана (преимущественно на Кипр, Нидерланды, Каймановы и Сейшельские острова) составлял порядка $4,5 млрд в год, или $53,4 млрд за весь период.

Более того, кампания с самого начала была непрозрачной. Генпрокуратура не стала раскрывать имена людей, которые вошли в реестр подозреваемых в незаконном получении/выводе активов, а также тех, в отношении кого уже велись расследования.

Были названы лишь имена членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, чьи активы вернуло государство: Болат Назарбаев, Кайрат Сатыбалды, Тимур Кулибаев, Кайрат Боранбаев и Кайрат Шарипбаев.

Кроме того, государство отказалось формировать полный и подробный список возвращенных государству активов, а также имен тех, кому ранее принадлежали эти денежные средства, земельные участки, объекты, предприятия и прочее имущество.

«Никто и не планировал что-то менять»

Опрошенные «Властью» эксперты солидарны в том, что выбор организационной и правовой рамки для возврата активов изначально строился на ситуативных политических задачах. Профильный закон был принят в спешке, без широкого обсуждения с гражданским обществом. А его редакция давала много возможностей для произвольного толкования как целей, так и средств по их достижению.

По мнению члена попечительского совета Transparancy International Kazakhstan Оразалы Ержанова, государство пыталось лишь создать видимость реальных дел: «[Властями руководил] страх после январских событий. И первой задачей было выпустить пар, показав, что якобы что-то делается. На то же была направлена поправка в конституцию о том, что земля и недра принадлежат народу».